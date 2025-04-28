«Стальная воля»: в Сириусе прошел фестиваль по футболу среди людей с инвалидностью

На федеральной территории «Сириус» с 24 по 26 апреля при поддержке букмекерской компании «Фонбет» состоялся фестиваль по футболу среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». В этом году на фестиваль приехали более 700 спортсменов из 30 регионов России, а также команды из Казахстана и Белоруссии. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Турнир организован Российским футбольным союзом при поддержке министерства спорта РФ и Паралимпийского комитета России, а также других организаций. В нем приняли участие команды Федерации спорта глухих, Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, Федерации спорта слепых, Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также команды по футболу на электроколясках и трансплант-футболу (среди людей с пересаженными органами или находящимися на диализе). В этом сезоне впервые в рамках Фестиваля состоялся турнир «Лига героев» с участием ветеранов СВО. Каждой из этих групп участников соответствовала отдельная дисциплина.

Спортивное мастерство

Матчи фестиваля проходили одновременно на нескольких площадках по мини-футболу — полях размером 40 на 20 метров, что примерно в три раза меньше футбольных стандартных газонов. Тайминг игры тоже отличался: встреча разделена на несколько периодов по 10 минут. Участники рассредотачивались по своим местам. Вот ампутанты меняли каждодневные протезы на спортивные, выдерживающие повышенные нагрузки, а колясочники пересаживались с будничных колясок на специальные — электрические.

В заключительный день фестиваля, который проводит Российский футбольный союз при поддержке букмекерской компании «Фонбет», были разыграны более 20 комплектов наград. Впервые в рамках «Стальной воли» прошел турнир «Лига героев», в котором участвовали ветераны специальной военной операции.

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В церемонии награждения приняли участие президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, президент всероссийской федерации спорта слепых, трехкратная паралимпийская чемпионка Ольга Семенова, президент федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, паралимпийский чемпион Иван Потехин, советник генерального директора компании FONBET Николай Оганезов, олимпийский чемпион Роман Костомаров и бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина, полузащитник ФК «Сочи» Анатолий Макаров.

«Фестиваль «Стальная воля» по накалу, страстям и эмоциям не уступает крупнейшим международным паралимпийским соревнованиям. Вы показали высочайший уровень спортивного мастерства и желание победить. Вы – молодцы, мы благодарим вас за ваше участие», — отметил Павел Рожков.

Выразил уважение всем тем, кто принимал участие в этом турнире олимпийский чемпион по фигурному катанию, амбассадор благотворительной программы ДоброFON Роман Костомаров. «Все, кто в нем принимал участие — все уже победители. Уважение, за то, что вы, не взирая ни на что, продолжаете жить, играть и получать удовольствие, потому что футбол — действительно игра номер один! Вы все большие молодцы, я вас поздравляю», – сказал Роман Костомаров.

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Хорошая адаптация

Особенностью фестиваля этого года стало проведение турнира по футболу ампутантов среди ветеранов специальной военной операции «Лига героев». Своими эмоциями от соревнований поделился член сборной Самарской области по футболу ампутантов, победитель турнира «Лига героев» среди участников СВО Константин Бургазов.

«Не могу передать эмоции от победы. В футболе ампутантов я с 2023 года, тогда мы первый раз приехали сюда на федеральную территорию «Сириус». Мы заняли последнее место, но получили хороший опыт. И с тех пор футбол у меня в жизни на первом месте. Это хорошая адаптация, он помогает мне развивать руку, которая не работает после ранения. Спасибо огромное, что выделили именно ветеранов специальной военной операции в отдельную категорию. В основном турнире «Стальной воли» очень сильные игроки. Каждая встреча с ними нас воспитывала, тренировала. А в «Лиге героев» мы примерно в равных условиях, все недавно начали заниматься. И игра в футбол помогает победить себя, понять, что жизнь не кончилась, и надо двигаться вперед. Это важный толчок для ребят. И то, что в этом году совместили «Стальную волю» и «Лигу героев» – очень здорово, огромное спасибо», — сказал он.

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«Футбол на электроколясках в нашей стране появился совсем недавно. В прошлом году Минспорта РФ официально его признало. Буквально последние три года он активно развивается и на федеральной территории «Сириус». С каждым годом участников становится все больше. Мы тренировались один-два раза в неделю. Ребята на колясках позитивные и общительные, поэтому нет такой сильной конкуренции, как у здоровых людей», – рассказал капитан команды федеральной территории «Сириус» Михаил Грищенко.

Первый в мире

Фестиваль стал первым турниром «Стальной воли» в 2025 году. В будущем этапы соревнований пройдут в июне в Нижнем Тагиле, в начале сентября – в Самаре и в конце осени – вновь на федеральной территории «Сириус». В июле пройдет сибирский фестиваль «Стальная воля» в Новокузнецке.

«Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ограниченными возможностями здоровья, но представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Фестивали и турниры «Стальная воля» проводятся с 2022 года, в 2024 году их участниками стали более трех тысяч человек.