«Муссолини кокнули»: как на убийство дуче реагировали в СССР

80 лет назад в Италии убили Бенито Муссолини

80 лет назад на живописном берегу озера Комо в Северной Италии был без суда и следствия убит итальянский дуче — Бенито Муссолини. Вместе с ним расстреляли его любовницу Клару Петаччи и нескольких других высокопоставленных фашистов. Тела Муссолини и Петаччи доставили в Милан и повесили на площади. Кто на самом деле стрелял в Муссолини, могло ли убийство дуче быть работой британской разведки и как на решение о ликвидации фашистского главаря мог повлиять Сталин — в материале «Газеты.Ru».

Как граф-антифашист выторговал у немцев Муссолини

В 1943 году, после высадки англо-американских войск на Сицилии и в Италии, лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини был свергнут своими же соратниками. Но из-под ареста в Альпах его освободил отряд немецких парашютистов во главе с известным диверсантом Отто Скорцени, который действовал по приказу Адольфа Гитлера.

Вскоре Муссолини провозгласил на Севере Италии Итальянскую Социальную Республику. Столица марионеточного государства располагалась в маленьком городке Сало в провинции Ломбардия, хотя де-юре его главным городом считался Рим, который находился тогда под немецкой оккупацией.

В Италии в разгар Второй мировой войны развернулась своя — гражданская. В апреле 1945 года на территории Республики Сало (неофициальное название Итальянской Социальной Республики) вспыхнуло антифашистское восстание. Немецкие гарнизоны в Генуе и Милане после непродолжительного сопротивления сдавались партизанам Комитета национального освобождения (КНО) — объединения оппозиции, созданного по инициативе Итальянской коммунистической партии (ИКП).

Муссолини попытался бежать в Германию, переодевшись в немецкую форму и спрятавшись в кузове немецкого грузовика. Сначала большая колонна нацистов и итальянских фашистов намеревалась прорваться в нейтральную Швейцарию.

27 апреля, когда колонна двигалась вдоль озера Комо, возле деревни Донго их остановил отряд партизан во главе с командиром-гарибальдийцем графом Пьером Луиджи Беллини делле Стелле. Немцам предложили сделку — им позволят проехать дальше, если они выдадут всех итальянцев. Дуче нашли лежащим на полу одного из грузовиков .

Партизан Урбано Лаззаро вспоминал, что « лицо его было похоже на воск, взгляд стеклянный, но какой-то слепой. Полное изнеможение, но не страх... Муссолини казался совершенно безвольным, духовно мертвым».

В общей сложности в колонне партизаны обнаружили около 50 переодетых фашистов и членов их семей. Среди них была и любовница Муссолини — Клара Петаччи. Поначалу дуче отвезли в местные казармы, а в ночь на 28 апреля к нему доставили и Клару — по ее просьбе.

close Клара Петаччи и Бенито Муссолини Global Look Press

Согласно условиям перемирия, которое король Италии Виктор Эммануил III заключил с союзниками, Муссолини должны были сохранить жизнь. Партизаны, арестовавшие дуче, при этом опасались, что фашисты могут попытаться отбить своего лидера.

Когда Муссолини схватили, организатор партизан, социалист и член КНО Сандро Пертини заявил: «Его необходимо передать народному трибуналу, чтобы он мог быстро его осудить. Мы хотим этого, хотя и думаем, что расстрельный взвод — слишком большая честь для этого человека. Он заслуживает быть убитым, как паршивая собака».

По одной из версий, казнить Муссолини еще до его ареста приказал лидер итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, несколько лет проживший в Москве и знакомый с Иосифом Сталиным. Однако неизвестно, мог ли советский вождь иметь отношение к приказу о ликвидации дуче. Впрочем, вполне возможно, что такая идея могла прийти ему в голову .

По словам коммуниста Луиджи Лонго, одного из командиров гарибальдийских бригад, решение о казни Муссолини принял Комитет национального освобождения. По приказу Лонго партизан Вальтер Аудизио, действовавший под псевдонимом «полковник Валерио», отправился в деревню, где находились под стражей Муссолини и другие фашисты.

Аудизио созвал «полевой трибунал», который проголосовал за смертную казнь. Дуче и его любовницу вывезли из деревни.

На узкой дороге у входа на виллу Бельмонте машина остановилась. Муссолини и Петаччи вывели из автомобиля и поставили к забору. Пистолет «полковника Валерио» заклинило, и тогда он взял у одного из партизан пистолет-пулемет MAS-36.

Петаччи пыталась заслонить Муссолини от выстрелов. Аудизио крикнул ей, чтобы отошла, но женщина осталась на месте. Тогда «полковник Валерио» выпустил очередь. По свидетельству одного из партизан, перед смертью дуче сказал стрелявшим: «Цельтесь в сердце» .

«Гадине конец»

Вскоре партизаны расстреляли еще 15 пленных фашистов. Тела казненных отвезли в Милан и бросили кучей на площади. Собралась толпа — трупы закидывали гнилыми овощами, плевали и мочились на них, стреляли и пинали. Лицо Муссолини превратилось в месиво. Свидетелями надругательства над телом диктатора были американские солдаты, описавшие толпу разъяренных горожан как «зловещую и развращенную».

Потом тела подвесили за ноги на недостроенной бензоколонке. Так со времен Средневековья в Италии подвешивали позорно казненных.

close Казнь Бенито Муссолини, Клары Петаччи и еще 16 человек на площади Лорето в Милане, 1945 год Keystone-France

В Советском Союзе об убийстве Муссолини сообщили по радио. Историк Сергей Дмитриев в дневнике отмечал:

«В 7 часов вечера по радио передавали, что по радиоперехвату из Милана явствует, что там по решению итальянских патриотов казнены Бенито Муссолини, [генсек фашистской партии] Паволини и какая-то любовница Муссолини (это уж для фарса!?)».

Советский дипломат и разведчик Петр Власов, узнав о казни Муссолини, отмечал: «Их трупы, подвешенные за ноги, выставлены на пьяцца (площади) Лорето... Получили по заслугам!»

«Гадине конец — казнили Муссолини вместе с его любовницей, а также еще ряд фашистских главарей. Их туши выставлены на площади в Милане», — радовалась в дневнике пережившая блокаду Ленинграда школьная завуч Мария Воробьева.

Советский писатель Владимир Войнов счел измывательства над телом дуче отвратительными.

«Невольно вспоминаются строки из книги Хэмингуэя «По ком звонит колокол»: длинное и подробное описание жестокой казни фашистов пьяными республиканцами при большом стечении народа», — отмечал он.

А лейтенант Красной армии Николай Иванов просто написал: «Муссолини кокнули» .

Начштаба 22-го гвардейского воздушно-десантного полка Николай Белых приводил сообщение нью-йоркской газеты Daily News — как пример «смелого ауканья» «гитлеровских друзей на территории некоторых демократических государств».

«Газета… посмела если не плакать по Гитлеру, то посвятить свои слезы Муссолини. Она написала по поводу его казни итальянскими патриотами следующее: «Истекающая слюной чернь линчевала Муссолини — энергичного, умного, храброго тирана, в созидательные достижения которого входило упорядочение транспорта, осушка болот и разгром мафии».

А живший в Париже русский писатель-эмигрант Борис Зайцев, один из последних представителей Серебряного века, отмечал, что у Муссолини и Петаччи «любовь оказалась любовью».

«Клара пыталась закрыть его своим телом. Потом их повесили в Милане, как и других тридцать «сообщников», на площади Пятнадцати Мучеников, ногами кверху. Плевали, стреляли в них, устроили перед ними парад толпы. Потом, будто бы, тела Муссолини и Клары выставлены были в витрине магазина, за стеклом — одно на другом», — записал он в дневнике в конце апреля 1945 года.

Муссолини убили по приказу Черчилля?

Долгое время официально считалось, что Муссолини и Петаччи расстреляли именно итальянские партизаны-гарибальдийцы. Однако в Италии регулярно высказываются подозрения в адрес британской разведки и премьер-министра Уинстона Черчилля. Якобы это британский политик приказал убить Муссолини, потому что втайне от США и СССР обсуждал с ним в переписке возможность заключения сепаратного мира.

Соответственно, в рамках этой теории, Муссолини убили секретные агенты британской разведки, сотни которых были внедрены в гарибальдийские бригады. Такие показания дал бывший итальянский партизан Бруно Лонати.

Непосредственным убийцей Муссолини мог быть британский агент сицилийского происхождения Роберт Маккароне, который действовал под кодовым именем «Капитан Джон», сообщала газета The Times.

Черчилль мог приказать убить Муссолини, чтобы гарантировать, что его письма, которые могли найти у дуче, не будут опубликованы.

В этих письмах, утверждают итальянские историки, Черчилль предлагал Муссолини союз в обмен на то, что дуче уговорит Гитлера объединиться с Британией против Советского Союза.

close Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (в центре) во время своего визита в Рим, 1944 год AP

Британские историки, впрочем, отвергают эти предположения итальянских коллег, называя их «конспирологией».

Однако в сентябре 1945 года Уинстон Черчилль приезжал на озеро Комо на выходные — якобы для того, чтобы писать пейзажи. По мнению ряда итальянских историков, британский премьер посещал Италию, чтобы забрать и уничтожить секретную переписку с Муссолини.

Стоит отметить, что кроме дуче в той немецкой колонне партизаны нашли еще и часть золотого запаса фашистов. Впоследствии часть ценностей пропала, а участники поимки Муссолини стали таинственно погибать.

В 2006 году внук Бенито Муссолини — Гвидо — подал иск в прокуратуру с требованием расследовать убийство деда. Его адвокат заявлял, что «официальная историография предложила 19 различных версий событий тех дней, но на самом деле юридическим путем правда так и не была установлена».

Дело открыли, но вскоре снова закрыли — за истечением срока давности, а также потому, что причастных все равно простили бы в ходе послевоенной амнистии.