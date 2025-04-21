От ресторанов до салонов красоты. В столице стартует новый сезон проекта «Лето в Москве»

В столице 1 июня открывается новый сезон проекта «Лето в Москве». Для жителей и гостей столицы организаторы подготовят более 250 площадок в разных районах города. Представители московского бизнеса смогут предложить на них свои товары и услуги. Как стать партнером проекта, рассказали на деловой встрече в Агентстве креативных индустрий на Большой Никитской.

Выгодное сотрудничество

Ставший мегапопулярным проект «Лето в Москве» захватит уже второй сезон подряд. В прошлом году в нем поучаствовали более 38 млн горожан и туристов, на этот раз организаторы рассчитывают на еще больший размах. Гостей фестиваля ждут гастрономические, спортивные, культурные и благотворительные мероприятия, уличные маркеты, конкурсы и специальные предложения от столичных предпринимателей.

«Запланировано более 250 площадок в городских парках, скверах, на бульварах, площадях, в бассейнах. Предприниматели смогут представить свои бренды на площадках проекта или предложить посетителям специальные условия и акции на своей территории. За это московские бизнесмены получат доступ к сервисам по продвижению своих товаров и услуг, освещение в городских СМИ и соцсетях, а 100 самых активных предпринимателей поощрят пакетом предложений по продвижению бренда от компаний VK и «Яндекс»», — отметил первый заместитель руководителя аппарата Мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.

Предприниматели смогут продавать на фестивале свои товары, проводить мастер-классы, дегустации, уличные тренировки и тематические мероприятия. Так, в прошлом сезоне настоящий ажиотаж среди любителей хоккея вызвали бросковые зоны с синтетическим льдом, организованные компанией Be Like Pro.

«Потренироваться в забивании шайбы хотели все: и дети, и взрослые, и даже бабушки-дедушки. В этом году мы снова представим москвичам и туристам такую возможность», — уверил гендиректор предприятия Василий Прохоров, в прошлом профессиональный хоккеист.

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Рыбный четверг и уроки красоты

Для бизнесменов, предпочитающих работать на своей территории, разработали спецпроект «Время возможностей». Чтобы участвовать в нем, нужно подготовить для посетителей специальные акции, купоны, подарки или предложить хорошие скидки.

Так, сеть ресторанов «Мясо & Рыба» каждый четверг планирует радовать своих посетителей 50-процентной скидкой на стейк из камчатского кижуча, салат и холодную закуску, а сеть салонов «Персона» хочет давать «уроки красоты» на одной из городских площадок.

«Благодаря спецпроекту бизнес привлечет новых клиентов и повысит узнаваемость своего бренда. Участвовать в фестивале могут представители сферы общепита, торговли, образования, творчества, а также различных услуг, начиная от ресторанов и салонов красоты и заканчивая творческими студиями и химчистками. В качестве бонусов предприниматели получат размещение на портале RUSSPASS, сервисе «Яндекс.Карты» и 2ГИС, персональный куар-код, чтобы отслеживать трафик клиентов и отзывы о своей компании, а также всестороннюю поддержку от города», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин.

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Маркет столичных брендов

Летний фестиваль предлагает предпринимателям бесплатно забронировать одну из городских площадок в рамках проекта «Все на улицу» или присоединиться к маркету «Сделано в Москве». В арт-павильонах на центральных улицах и площадях представят более 700 столичных брендов одежды, косметики, чая, сладостей, украшений, предметов декора, игрушек и зоотоваров. Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявку в личном кабинете на официальном сайте.

Владелица фирмы по пошиву женской одежды Екатерина Ерохина представляла свой бренд на маркете в прошлом году и планирует участвовать снова.

«Проект «Сделано в Москве» очень важен в это непростое для российских предпринимателей время. За три месяца мы заработали около миллиона рублей, получили информационную поддержку, а главное – я увидела отклик в глазах покупателей, и он мотивирует меня продолжать свое дело. В этом году я планирую знакомиться с новыми клиентами и помогать женщинам самовыражаться через одежду», — говорит предпринимательница.

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Городские фестивали привлекают не только представителей малого бизнеса, но и крупные компании. Так, онлайн-платформа «Авито» планирует создать на площадках проекта «Лето в Москве» локации, где можно будет делиться новыми перспективными идеями и хорошими историями. Директор по связям с государственными органами «Авито» Дмитрий Гавриленко, не раскрывая подробностей, выразил надежду, что такая возможность станет для кого-то началом собственного дела.

Чтобы стать партнером проекта «Лето в Москве» и получить экспертные консультации по продвижению своего бренда на фестивале, нужно отправить заявку на электронную почту.