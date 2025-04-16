Помогла с едой, жильем и такси: что рассказала на суде соучастница поджигателей вертолета Ка-32

Второй Западный окружной военный суд приговорил к большим срокам группу молодых людей, совершивших поджог пожарно-спасательного вертолета Ка-32 в Москве по заданию кураторов с Украины. Telegram-канал Baza раскрыл некоторые подробности этой истории. По его данным, причастная к диверсиям Анастасия Мочалина ради совершения теракта продала свой iPhone и подрабатывала массажисткой. При этом она не признала свою вину в суде и утверждает, что ничего не знала о преступлениях.

Военный суд вынес приговор группе молодых людей, совершивших поджог пожарно-спасательного вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево в ночь на 26 апреля 2024 года. Никита Булгаков получил 18 лет лишения свободы, Роман Яковец — 17 лет и семь месяцев тюрьмы, Станислав Хамидулин — 17 лет и шесть месяцев тюрьмы, Данила Ямсков — 17 лет, Анастасия Мочалина — 12 лет и шесть месяцев.

По словам источников Telegram-канала Baza, изначально у компании даже не было денег, чтобы купить инвентарь для поджога — бензин, бутылки и прочее. Чтобы получить «первоначальный капитал», Анастасия Мочалина продала свой iPhone. А для оплаты посуточного съема квартир она устроилась на работу массажисткой . На эти же цели, как писал ТАСС, был потрачен и перевод от украинских кураторов в криптовалюте.

В отличие от остальных, свою вину девушка не признает.

«Я не понимаю, почему меня обвиняют в теракте. Я вызвала такси ребятам, помогла им снять квартиру и приготовить поесть из дружеских побуждений. Это не было соучастием в теракте», — сказала в суде Анастасия Мочалина.

По заданию кураторов

Вертолет Ка-32, находившийся на техобслуживании на стоянке «Северная» аэродрома «Остафьево», подожгли в ночь на 26 апреля 2024 года. Вскоре по подозрению в причастности к преступлению сотрудники ФСБ задержали четверых молодых людей в возрасте 21-22 лет и 19-летнюю девушку. Все они выросли в Норильске, но к моменту совершения преступления жили в Москве. Мочалина училась на первом курсе одного из вузов.

Поджигая воздушное судно, преступники сильно наследили: на аэродроме они бросили сумку, в которой были запасная обувь, литровая бутылка из-под горючей жидкости, монтировка, колючая проволока, перчатки и платок. Накануне задержания все они сорили деньгами и выкладывали видео «своей роскошной жизни».

«Бабками пол подтираем», — признавался один из молодых людей на видеоролике незадолго до задержания.

В ходе следствия было установлено, что Станислав Хамидулин был завербован спецслужбами Украины. Через интернет он нашел сообщников, пообещав им деньги. За выполнение задания кураторы должны были выплатить им $20 тыс.

Перед проникновением на территорию аэродрома группа провела «разминку» — молодые люди подожгли релейный шкаф на перегоне Одинцово — Голицино в Подмосковье. Затем кураторы поручили им исполнение более крупного заказа — уничтожение вертолета. Как пишет Baza, пока группа оставалась в Москве, им нужно было где-то жить, поэтому Анастасия устроилась на работу массажисткой, чтобы оплачивать квартиры посуточно.

Помимо этого, как сообщал из зала суда корреспондент ТАСС, обвиняемые «получили от своих кураторов 10 тыс. рублей в криптовалюте и взяли микрозайм для приобретения орудий преступления».

«Вина подсудимых подтверждается, в том числе данными из банка, подтверждающими оплату за жидкость для розжига углей, перчатки, кусачки и монтировки», — сказал представитель прокуратуры в ходе выступления в судебном заседании.

В обвинительном заключении сказано, что причастность подсудимых подтверждается осмотром их смартфонов, где были найдены фотографии и переписки, подтверждающие их участие в поджоге.

Ущерб от уничтожения вертолета оценили в 691 млн рублей.

Воздушное судно не использовалось в военных целях, Ка-32 — гражданский вертолет, с его помощью в Москве тушили пожары.

Защитник одного из фигурантов, Данилы Ямскова, утверждал, что тот «раскаялся, написал явку с повинной и ходатайство об участии в СВО». Адвокаты просили квалифицировать действия молодых людей по более легкой статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

Суд не пошел им навстречу, приговор был вынесен по п. «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт). Свои длительные сроки заключения молодые люди будут отбывать сначала в тюрьме (три года), затем в колонии строгого режима. Анастасия Мочалина отправится в колонию общего режима.