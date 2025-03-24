Мексиканца из Москвы осудили за мошенничество с патронным заводом. Портилья-Сумин получил 15 лет

Бывший владелец Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин заочно приговорен к 15 годам колонии. Московский областной суд признал его виновным в крупном мошенничестве, легализации преступных доходов и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, Портилья-Сумин похитил более 179 млн руб. и акции градообразующего предприятия, после чего скрылся за границей. Дело в отношении него расследовалось с начала 2000-х годов и связано с крахом одного из крупнейших патронных заводов Подмосковья.

Московский областной суд заочно приговорил к 15 годам колонии общего режима 61-летнего Хорхе Портилью-Сумина — бывшего владельца ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), находящегося в международном розыске. Как сообщает «Коммерсантъ», он признан виновным в организации мошенничества в крупном и особо крупном размере, легализации преступных доходов, фальсификации доказательств и преднамеренном банкротстве. Судебный процесс длился более трех лет и проходил в закрытом режиме. От наказания за фальсификацию доказательств подсудимого освободили из-за истечения сроков давности.

Кто такой Портилья-Сумин

Суд установил, что Хорхе Портилья-Сумин похитил у оборонного предприятия 179,1 млн руб. и 250 акций. Расследование началось в 2002 году и было связано с банкротством КСПЗ — завода, выпускавшего патроны с 1930-х годов. Следствие пришло к выводу, что предприятие обанкротили фиктивно, с использованием поддельных документов. За схемой стоял Портилья-Сумин, к тому моменту уже имевший мексиканское гражданство.

Он родился в Москве, мать вышла замуж за мексиканского дипломата, и семья уехала за границу. Образование он получил в США и Италии, а в 1982 году вернулся в Москву и поступил на факультет журналистики МГУ.

В 1986 году был осужден за убийство отчима и домработницы, получил 14 лет колонии усиленного режима.

Наказание отбывал в Грузии, где познакомился с ворами в законе. После освобождения уехал в США, где благодаря тюремным знакомствам некоторое время представлял интересы властей Грузии.

Схемы вывода средств

В начале 2000-х Портилья-Сумин вернулся в Россию и взял под контроль КСПЗ. По версии следствия, он организовал фиктивное банкротство предприятия, представив в арбитражный суд подложные документы.

Первоначальное расследование не привело к уголовному делу, но в 2014 году история получила продолжение после масштабной проверки.

КСПЗ владел котельной, снабжавшей теплом завод и 190 жилых домов в Климовске. Городские власти через МУП «Теплосеть» перечисляли плату за отопление на счета завода, однако средства не доходили до поставщика газа — компании «Газпроммежрегионгаз Москва». Более 65 млн руб. были выведены через подконтрольное Портилье-Сумину ООО «Интех-М».

В 2005 году завод передал векселя на 73 млн руб. подконтрольной Портилье-Сумину компании «Инновационные лизинговые проекты» в обмен на ничем не обеспеченные долговые расписки. Позднее дорогостоящее оборудование завода было передано в субаренду фиктивным структурам — ООО «Меркурий» и ООО «Континент». По этим схемам с предприятия было выведено еще около 110 млн руб.

Международный розыск

После начала проверок Портилья-Сумин покинул страну и был объявлен в международный розыск. Его дело выделили в отдельное производство.

Сообщники бизнесмена — Алексей Гарин, Евгений Шишов, Роман Голованов и Руслан Бердиев — признали вину, заключили досудебные соглашения и получили от полутора до двух с половиной лет лишения свободы.

Все они были освобождены, поскольку отбыли сроки в СИЗО и под домашним арестом.

Кроме Портильи-Сумина, в розыске находится Борис Краснов — еще один бывший акционер КСПЗ. В 2023 году акции завода были изъяты у частных владельцев и переданы государству по решению суда. Поводом послужила авария в котельной КСПЗ в январе 2024 года, из-за которой без тепла остались около 200 домов в Климовске. Среди ответчиков тогда фигурировали Портилья-Сумин, родственники Краснова и офшорная компания Hammond Directors ltd.