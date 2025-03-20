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Жестокое убийство в Нефтекамске: женщина три дня умирала от побоев сожителя

В Нефтекамске женщину забил сожитель
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Telegram-канал «Baza»
Жительница Нефтекамска Ольга Пономарева погибла после избиения сожителем, который три дня не давал ей вызвать скорую помощь. Женщину госпитализировали с разрывом мочевого пузыря и прооперировали. Она впала в кому и скончалась через десять дней. Возбуждено уголовное дело.

В Нефтекамске (Башкирия) женщина погибла от побоев сожителя, который три дня не разрешал вызвать скорую. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Погибшая Ольга Пономарева была госпитализирована 4 марта с разрывом мочевого пузыря. Врачам не удалось ее спасти.

Ее сожитель Артур Матвеев утверждает, что женщина получила травму после падения, а от госпитализации отказывалась сама. Следователи возбудили дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Знакомство, побои, заявления

По данным Telegram-канала Baza, Ольга Пономарева познакомилась с Артуром Матвеевым около пяти лет назад, когда жила в Уфе с сыном. В 2022 году ее бизнес пришлось закрыть из-за пандемии, и Артур предложил ей переехать к нему в Нефтекамск. Ольга согласилась, но мужчина отказался жить с ней и снял ей отдельную квартиру. Их отношения были сложными: частые ссоры не прекратились даже после рождения общего сына.

Ольга ухаживала за пожилыми родителями Артура, жившими в деревне, но жаловалась, что он не помогает ей ни в быту, ни с ребенком. Со временем мужчина начал проявлять агрессию и стал избивать Ольгу — родственники замечали у нее странные синяки.

Женщина писала заявления в полицию о побоях, но позже отзывала их.

«История длилась несколько лет. Выпивал и избивал. Из ревности или просто из-за садизма. Побои были серьезные: перелом руки, ключицы. На Новый год он пробил ей голову», — цитирует знакомых Ольги канал «Осторожно, новости».

В начале марта 2024 года Артур снова избил ее, но на этот раз – с особой жестокостью, которая привела к трагедии.

«Четыре дня он хладнокровно забивал ее насмерть на глазах ребенка. Порвал мочевой пузырь, но запрещал кричать. Когда ее доставили в больницу, врачи обомлели: она была вся синяя, как будто в гриме», — рассказала подруга Ольги.

После этого женщина впала в кому и через 10 дней скончалась.

Знакомые сообщают, что после госпитализации и смерти Ольги Артур Матвеев продолжил вести обычный образ жизни. Так, он не поехал на ее похороны, сославшись на то, что выпил пива.

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