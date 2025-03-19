«Удивит, очарует, останется в сердце»: что посмотреть в Ставропольском крае

Агродеревнинг
В туристических трендах последних лет сохраняется желание уставших от суеты горожан сбежать от цивилизации. Это может называться избинг или деревнинг, а по-простому — сельский туризм, когда отпускники уезжают в села и проникаются атмосферой размеренного темпа жизни и ручного труда, естественно, не тяжелого и без перебора, а так, чтобы оставался элемент экзотики. Новый тренд приобрел свою особенность и на аграрном юге, где набирает особую популярность агротуризм.
По данным Минтуризма региона, в крае насчитывается 108 объектов агротуризма, большую часть которых занимают базы отдыха, фермы, прогулочные конные маршруты, охотничьи, рыболовные и звероводческие хозяйства, а также этнокомплексы. Кроме того, в регионе работают 10 объектов энотуризма, включающие производственные предприятия и винодельни.
Ощутить всю специфику деревенской жизни можно в одном из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств региона, специализирующихся на выращивании арбузов. Бахчевые самых разных сортов, парк соломенных фигур, пространство для соломенного футбола или волейбола и место для отдыха в тени — чем вам не сельский шик?
Дело это семейное, и последние несколько лет здесь также различные обучающие и показательные семинары, в том числе совместно с министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Помимо выращивания бахчевых культур аграрии занимаются также производством зерновых, зернобобовых и масличных культур.
Что вас здесь еще ждет? Посадка, прополка, полив и сбор овощей. Помимо ухода за растениями, вас познакомят с достаточно редкими для наших широт видами культур, например южноамериканским бататом. Но все-таки в первую очередь туристов из разных регионов России привлекает сюда знаменитая бахча.
Семьдесят килограммов любви
Первая на Северном Кавказе ферма с экзотическими животными — капибарами —открылась в конце прошлого года в станице Темнолесской Шпаковского округа. Это крупнейшие грызуны в мире, похожие на морскую свинку. Родом они из Южной Америки, и основатели фермы уверены, что экзотические животные привлекут туристов и любителей отдыха на природе.
Кругленьких и толстеньких водосвинок называют «господинами трав». Милые и добродушные зверьки очень быстро адаптировались в станице и уже принимают посетителей. А от желающих покормить и подружиться с ними отбоя нет.
«Капибара вырастает до семидесяти килограмм. Они очень добрые, любвеобильные, создают свои семьи и растят потомство. Мы им создали лучшие условия: теплое помещение, бассейн, чтобы они чувствовали себя, как в своем климате в Южной Америке», — говорит основатель фермы. Два мальчика и три девочки сейчас живут в теплом помещении, которое построили специально к их приезду. Когда наступит тепло, их выпустят в открытые вольеры. Хотя капибары и водоплавающие, сейчас воду они используют исключительно в гигиенических целях.
За капибарами ухаживают более 10 сотрудников фермы. По их словам, животные едят всегда. В числе любимых блюд — бананы, огурцы, салат и сельдерей. В холодное время года в рацион добавляют сено и крупы. Владельцы фермы рассчитывают, что вскоре капибары начнут заводить семьи и потомство. А у посетителей появится возможность понаблюдать за этими животными. И скучать здесь не придется. Им предложат мастер-классы, фестивали, музыкальные арт-вечера. Зоны отдыха и костровые места уже готовы.
Вислоухое знамя упрямства
Единственная в Ставропольском крае и вторая в России ослиная ферма была создана около двух лет назад в Изобильненском округе. Местная жительница хотела поправить здоровье после ковида, поэтому стала изучать возможности ослиного молока. Начиналось все с двух осликов, а сегодня в стаде порядка 160 животных.
Животные живут в изобилии – питаются ослы свежими овощами и фруктами, зерном и сеном, а раз в неделю им положено лакомство – шоколадные конфеты. Пока на ферме 15 дойных ослиц, каждая дает по 400 мл молока. Дойка проходит раз в два дня, поэтому ослиное молоко так высоко ценится. К тому же оно такое же «своенравное», как и ослицы. Его невозможно пастеризовать — теряет свойства.
Эта ферма особенно понравится семьям с детьми. Здесь есть контактный зоопарк, в котором живут совы и фазаны, павлины, цесарки и утки-мандаринки. Есть даже пони с каретой, который катает маленьких посетителей, сейчас эту науку осваивают и ослики. «Я решила развивать ослиную ферму, чтобы знакомить всех желающих с этими интересными и красивыми животными. А дополнительно оборудовала контактный зоопарк для детей», —- рассказывает хозяйка фермы.
Побывавшие здесь экотуристы остаются в восторге. Это прекрасное место отдыха, говорят они. Да и знакомство с дружелюбными обитателями — главными представителями фермы — поможет избавиться от многих стереотипов, несправедливо присвоенных этим умным, ласковым и чрезвычайно добродушным животным.
«Крылья, ноги и хвосты»
Новым направлением агротуризма в Предгорном округе Ставропольского края стали страусы. Например, в поселке Ясная Поляна живут уже три десятка особей, а в планах увеличить их количество в два раза, а также расшириться до полноценной экофермы с последующим приобретением павлинов.
Ферму уже давно приметили и туристы. Посетители могут погладить птиц и покормить их с руки. Помимо экскурсии посетителям предлагают познакомиться с историей страусов. Здесь рассказывают о разновидностях птиц, их привычках и образе жизни. Тут можно приобрести страусиное яйцо и попробовать приготовить его и даже съесть. Только для дегустации вам понадобится большая компания, ведь, как известно, яйцо страуса вмещает в себя 25–30 куриных яиц.
На ферме вам предложат мастер-класс по росписи пустого яйца или яичной скорлупы. Этот сувенир можно будет забрать с собой на память о ставропольских страусах.
Бизнесмен приобрел из Этоки четырех верблюдов и планирует увеличить их поголовье. Благоприятный климат Предгорья идеально подходит для содержания этих неприхотливых животных. Предприниматель рассматривает производство верблюжьего молока, известного своими целебными качествами, изготовление изделий из шерсти, а также организацию туристических поездок на верблюдах по живописным окрестностям.
Ставропольский шелкопряд
Коконы шелкопрядаСтавропольская станция шелководства
Мало кто сегодня помнит о том, что именно Ставропольская губерния в 1851 году представила на Всемирной выставке в Лондоне шелк, который был удостоен Большой золотой медали. Специалисты признали его не уступающим по качеству итальянскому и французскому и превосходящим китайский и индийский.
Шелководством на Ставрополье занимались серьезно, особенно развито оно было в 50–60-е годы XX века. На Ставрополье насекомых выращивали в промышленных масштабах. В доперестроечный период производилось 500–600 килограммов промышленной грены (яйца бабочки тутового шелкопряда) в год, которых хватало для выращивания 800–900 тонн коконов. Нынешние объемы несравнимо меньше. Сейчас на станции в Иноземцеве насекомых выращивают только в научных целях, сохраняя генофонд тутового шелкопряда, продолжая многовековую историю пионера Алексея Реброва, талантливого предпринимателя, исследователя и экспериментатора.
Как говорят специалисты центра, гусеницы прожорливы. За все время кормежки одна такая съедает до килограмма листьев. Для производства одного шелкового платка требуется более ста коконов. За месяц жизни шелкопряды вырастают в 70 раз и несколько раз линяют. Наев массу, гусеницы готовы к производству нити. Одна гусеница способна свить за двое суток нить длиной более тысячи километров. В этот момент их помещают в специальные ящики с ячейками. Там тутовые шелкопряды начинают важный процесс — вьют коконы.
Путешественник без труда может посетить научную станцию в поселке Иноземцево близ Железноводска, и посмотреть, как появляется первый материал, определивший развитие цивилизации, и самому поучаствовать в его «создании».
Оленья ферма
Благородные олени, лани, маралы, экзотичные птицы и другие животные ждут гостей в Крымгиреевском селе Андроповского округа Ставрополья. Это уникальная агротуристическая ферма, объединившая сразу три направления: эко-, гостевой и медицинский туризм.
На оленьей ферме проживает больше пятисот парнокопытных и других экзотических питомцев. Экскурсоводы не только расскажут об особенностях видов проживающих здесь питомцев, но и о любимых привычках конкретного животного. Особенность этого зоопарка в том, что он контактный. Маралы позволяют себя угощать лакомством, охотно позируют для фото и разрешают себя гладить.
На территории фермы можно погрузиться в мир «Властелина колец». Для гостей здесь построена целая деревня хоббитов. Все в стиле знаменитого романа, а это не только внешний вид, но и внутреннее убранство.
В распоряжении туристов на территории фермы домики лесника, одноэтажные и двухэтажные А-фреймы с панорамным остеклением, где с одной стороны вид на вольеры, а с другой — на лес. Есть и современный отель, и фермерская усадьба.
Укрепить иммунитет можно не только с помощью прогулок на свежем воздухе и общения с животными. Туристам предлагают пешие и велосипедные прогулки, а еще здесь есть возможность принять пантовые ванны в спа-центре. В основе оздоровительных процедур — пантолечение, доступное теперь путешественникам не только на Алтае, но и на Ставрополье. Это уникальный метод терапии, основанный на приеме ванн, наполненных целебным раствором вытяжки из рогов оленей-маралов.
Похожих ферм на Ставрополье и в соседних регионах нет. Это наглядный пример сочетания нескольких видов туризма. Когда вместе с эмоциями от путешествия и общения с животными гости получают качественный комфортный отдых, еще и уникальную пантотерапию.
Царская рыбалка
Экскурсия на форелевое хозяйство в Кисловодске — возможность отлично отдохнуть и узнать много интересного про искусственное разведение рыбы. Посетителям рассказывают о рыбном промысле на Кавказе и угощают их вкуснейшими блюдами. Многие туристы в восторге от такого небольшого гастротура.
Рыбный комплекс расположен в одном из самых живописных уголков Кавказа — у подножия горы Кольцо в Кисловодске. С 1935 года предприятие снабжает курорты Кавказских Минеральных Вод живой рыбой и является крупнейшим рыбохозяйственным предприятием России. Оно специализируется на разведении высококачественной «царской рыбы» — форели.
Предприятие специализируется на племенной работе по 10 видам рыб. В их числе радужная форель, осетровые, толстолобики, карпы, амуры и караси. Производственная база мощная: 35 бассейнов, четыре пруда, цеха для инкубации и подращивания. Симбиоз производства и серьезной научной работы на протяжении десятилетий дает блестящий результат — предприятие стабильно собирает все мыслимые награды на сельскохозяйственных выставках и в России, и за рубежом. В Кисловодске даже разводят редкую сиговую рыбу, известную как белорыбица, которая внесена в Красную книгу.
Помимо знакомства с деятельностью предприятия, посетители могут насладиться рыбалкой. Пойманную рыбу приготовят искуснейшие повара, а если пожелаете, то сможете унести ее с собой и приготовить рыбу по своему рецепту. Или заказать ее в местном кафе. Каждый день сюда приезжают путешественники, чтобы увидеть, как растет форель.
Увлекательное дело
Расположенный в живописном уголке Северного Кавказа, на Минераловодской равнине, в низине Пятигорского междуречья у подножия гор Джуца и Юца экокомплекс предлагает своим гостям множество преимуществ и развлечений, которые сделают проведенное здесь время незабываемым. Это уникальная возможность совместить комфорт и единение с природой. Поможет отвлечься от городской суеты, расслабиться, восстановить силы.
Это не только ферма в классическом представлении с собственными полями, стадами животных, сыроварней и коптильней, но и крупнейшее производство натуральной косметики на Кавказе. Косметику изготавливают с использованием всех возможностей, которые дает природа – травы, пчелопродукты, грязь озера Тамбукан и не только.
Профессиональный экскурсовод в увлекательной форме познакомит с историей места, проведет по производству и выставочному залу. Во время мастер-класса гости своими глазами увидят, как варят мыло, мази. И не только увидят, но и потрогают, понюхают, используют. Кстати, не только взрослые смогут поучаствовать в изготовлении скраб-муссов, крем-баттеров, бальзамов для губ. Принять участие в мастер-классах сможет и детвора. Для нее предусмотрено мыловарение и изготовление восковых свечей своими руками. А в конце экскурсии в уютном зале можно попробовать местный сыр с горячим хлебом и вкуснейший чай из горных трав.
Особо интересующихся путешественников пригласят на мастер-класс по приготовлению глинтвейна. Здесь откроют тайны создания напитка, подскажут идеальное сочетание специй и фруктов. Готовую бутылочку собственного производства можно будет забрать с собой.
Наследили
«Шокирующая находка...», «Единственный в России...», «Динозавр, бредущий краем моря…» — писали средства массовой информации, торопясь рассказать об уникальной находке — о единственном найденном в России следе динозавра. Его обнаружили в Кисловодске еще в конце 1980-х годов. Но он находится на территории режимного объекта в санитарно-защитной зоне, на первом в городе-курорте источнике питьевой воды – Лермонтовском. И открытого доступа к нему нет. А спустя 40 лет в 350 метрах от первого следа геофизики обнаружили еще несколько следов.
«Кисловодск стал первым и пока что единственным местом в стране, где был найден след, подтверждающий обитание игуанодонов на территории России. Это открытие было настоящей сенсацией. Отпечатки остались на редкой породе оолитового известняка. Но так как плита лежит на территории режимного объекта, доступ к ней невозможен. А следы древних рептилий, найденные немного выше на этом же плато Лермонтовской скалы, планируем сделать новой городской достопримечательностью», — пояснили в администрации города.
Сегодня доисторических владельцев окаменелого отпечатка можно увидеть в двухсотлетнем кисловодском парке, который сам — рукотворное чудо региона. Здесь природа живет в гармонии с новыми технологиями. В туристическом инфоцентре парка —- музее истории и природы можно познакомиться с историей парка, его развитием, достопримечательностями и маршрутами, записаться на экскурсии, приобрести сувенирную продукцию.
Экспозиция, расположенная в Нарзанной галерее, включает в себя более 30 инсталляций, например интерактивных (потрогать, послушать, посмотреть, даже ощутить аромат), макеты парка, микроскоп времени. Есть здесь и зал с дополненной реальностью. Гости с удовольствием фотографируются с древними обитателями кисловодской котловины. Здесь вы встретитесь с южным слоном, большерогим оленем — все они в разное время жили на территории нынешних Кавминвод. А игуанодон, кстати, рискует стать еще одним символом Кисловодска. И слепок с его следа вскоре появится на территории парка.
Удивляйся и открывай
Говоря о Ставрополье, на ум, конечно, приходят курортные Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Всем известно, что в тех краях Пушкин написал эпилог к поэме «Руслан и Людмила», Лермонтов — «Бородино», а Толстой свое первое произведение — повесть «Детство». Но еще остается Ставрополье неизвестное, манящее и интригующее, как своей природой, так и историей.
Здесь каждый найдет маршрут для себя. Кто-то примется покорять вершины Пятигорья, кто-то заинтересуется гастротуризмом, этно-, сельским, оздоровительным и событийным — все желания в полной мере можно здесь осуществить.
«К нам едут не только за целебной водой и воздухом. Активно развиваются этно-, агро- и событийный туризм. В Изобильненском округе можно увидеть уникальные муралы, «ожерелье» храмов. В Андроповском — оленью ферму. В Левокумском округе гостей ждет община казаков-некрасовцев. Смотрим и новые маршруты. На Ставрополье есть «винный» и «арбузный» туризм. К ним может добавиться и «тыквенный» — на ферму в Предгорье», — подчеркивает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Новые места здесь можно открывать снова и снова. И всегда будет казаться, как мало времени на отдых и как оно быстро летит. Каждый год регион удивляет туристов чем-то необычным и запоминающимся. Это новые места для лечения, отдыха и развлечения.
Вас ждут старые, исхоженные тропы, и новые, только-только набирающие популярность.
Поэтому, если вы в раздумьях, стоит ли отправиться на Ставрополье, — отправляйтесь! Климат, природа, горы и вода здесь творят чудеса.
Спецпроект подготовлен в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».