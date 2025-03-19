«Удивит, очарует, останется в сердце»: что посмотреть в Ставропольском крае

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В туристических трендах последних лет сохраняется желание уставших от суеты горожан сбежать от цивилизации. Это может называться избинг или деревнинг, а по-простому — сельский туризм, когда отпускники уезжают в села и проникаются атмосферой размеренного темпа жизни и ручного труда, естественно, не тяжелого и без перебора, а так, чтобы оставался элемент экзотики. Новый тренд приобрел свою особенность и на аграрном юге, где набирает особую популярность агротуризм.

По данным Минтуризма региона, в крае насчитывается 108 объектов агротуризма, большую часть которых занимают базы отдыха, фермы, прогулочные конные маршруты, охотничьи, рыболовные и звероводческие хозяйства, а также этнокомплексы. Кроме того, в регионе работают 10 объектов энотуризма, включающие производственные предприятия и винодельни.

Ощутить всю специфику деревенской жизни можно в одном из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств региона, специализирующихся на выращивании арбузов. Бахчевые самых разных сортов, парк соломенных фигур, пространство для соломенного футбола или волейбола и место для отдыха в тени — чем вам не сельский шик?

Дело это семейное, и последние несколько лет здесь также различные обучающие и показательные семинары, в том числе совместно с министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Помимо выращивания бахчевых культур аграрии занимаются также производством зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Что вас здесь еще ждет? Посадка, прополка, полив и сбор овощей. Помимо ухода за растениями, вас познакомят с достаточно редкими для наших широт видами культур, например южноамериканским бататом. Но все-таки в первую очередь туристов из разных регионов России привлекает сюда знаменитая бахча.