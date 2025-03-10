Налетели «разъяренные фурии». Мужчина погиб 8 марта после попытки познакомиться

В городе Козельске Калужcкой области в Международный женский день три женщины напали на мужчину за попытку познакомиться с одной из них, повалили и избили ногами по голове. Мужчина впал в кому, врачи не смогли спасти его. Возбуждено уголовное дело, однако следственные органы полагают, что между побоями и смертью нет никакой связи, а мужчина скончался в результате заболевания. Друг погибшего Валерия рассказал «Газете.Ru», что он был «здоровым и крепким».

О случившемся рассказал Telegram-канал SHOT. По его данным, 47-летний разведенный Валерий вечером 8 марта пришел отдохнуть в местный кафе-клуб «Майами». Там он предпринял попытку познакомиться с одной из посетительниц по имени Светлана, та ответила категоричным отказом. Но просто отшить ухажера ей показалось мало: она позвонила своей 18-летней дочери, рассказала, что Валерий якобы ударил ее.

Дочь вскоре прибыла на разборки с подругой. Они попросили «навязчивого» кавалера выйти с ними на улицу. Тот, на свою беду, согласился.

Как пишет SHOT, дочь обиженной Светланы повалила Валерия на пол, после чего все трое начали избивать его ногами.

«Особо зверски жертву запинывала по лицу подруга дочери — она прыгала на голове мужчины, даже когда он потерял сознание. Другие посетители пытались отцепить этих разъяренных фурий, но те кидались и на них», — говорится в публикации.

Валерий впал в кому. Посетители вызвали скорую, которая приехала быстро. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

Позже выяснилось, что в драке пострадали еще несколько человек, пытавшихся спасти Валерия. Одной из посетительниц того же кафе, многодетной матери сломали нос кулаком, расцарапали лицо, вырвали часть волос, разбили телефон и оторвали золотую цепочку. Вместе с подругами она отдыхала в том же клубе «Майями» и, услышав на улице дикие крики, вышла посмотреть, что случилось.

«По словам женщины, у заведения та самая 45-летняя Светлана (которая не захотела знакомиться. — «Газета.Ru») орала матом и бросалась на Валерия (…). При этом сам мужчина вел себя спокойно и пытался отойти в сторону. Но Светлана вместе с 18-летней дочкой и ее подругой – школьной уборщицей побежали за ним следом», — пишет Shot.

Другие посетители кафе пытались разнять дерущихся, но не вполне успешно. Из «месива» удалось вытащить лишь 18-летнюю дочь Светланы, которая продолжала вырываться и кричать, что «убьет за мать».

Что говорят друзья и очевидцы

Один из очевидцев драки рассказал «Газете.Ru», что драка произошла не прямо около заведения, а в стороне — там, где было темно и не стояли люди. После того, как Валерия повалили на пол и стали бить ногами по голове, изо рта у него шла кровь, он лежал и хрипел вплоть до прибытия скорой. Врачи быстро увезли его в больницу, но спасти не смогли.

Матвей, друг погибшего Валерия, рассказал «Газете.Ru», что друзья и родственники не могут поверить в случившееся.

«Он был хорошим другом. И по барам никогда не ходил. Зачем пошел в тот день, непонятно. Он был здоровым и крепким. Говорят, что в баре упал, головой сильно ударился, поэтому не смог себя защитить. Есть бывшая жена и две взрослые дочки. У родственников шок», – сказал он.

Уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Калужской области сообщило, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Статья УК РФ не указана.

«Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался в результате заболевания, а телесные повреждения, обнаруженные на его теле, в причинной связи со смертью не состоят и расцениваются как не причинившие вреда здоровью », — заявили в следственных органах.

По данным SHOT, непосредственной причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб. В публикации отмечается, что это могло случиться в результате «внешнего воздействия». Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», максимальное наказание — два года лишения свободы. На время следствия никто не задержан.

«Свидетели в шоке от заключения, не верят в такую причину смерти и требуют, чтобы близкие Валерия провели независимую экспертизу», — пишет SHOT.

По сообщению Следственного управления СК РФ по Калужской области, «в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».