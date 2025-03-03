Мидии, креветки и морские гребешки. Что предлагает рыбный рынок «Москва – на волне»?

Три океана и 13 морей, омывающих Россию, представили свои дары на рыбной ярмарке «Москва – на волне», которая проходит в районах Митино и Косино-Ухтомский. Чтобы изучить ассортимент ярмарки, корреспондент «Газеты.Ru» отправился в торговый центр «Митино-Парк» на улице Дубравная, 51. Какие продукты для Великого поста предлагает рыбный рынок «Москва – на волне» — в нашем материале.

В гости к Тихону

Рыбный рынок «Москва – на волне» занимает весь третий этаж большого торгового центра. У входа на ярмарку гостей встречает гигантский золотой краб в красном шарфике. Это знаменитый Тихон – талисман рынка, который выбрали сами москвичи. По обе стороны от краба протянулись торговые ряды с навесами в форме рыбьей чешуи.

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Здесь можно приобрести астраханскую сельдь, камчатского краба, магаданские креветки, мурманского осетра, красную и черную икру из Дальнего Востока и еще несколько сотен видов рыб и морепродуктов. Приготовленные из них блюда станут источником белка и витаминов, а также разнообразят меню Великого поста.

Рыба на ярмарке повсюду: свежая, охлажденная, замороженная, вяленая, копченая, живая в аквариумах, засоленная в дубовых бочках и законсервированная в жестяных банках. Даже под потолком «плывут» огромные золотые лещи, окуни и сомы, а объявления на медиапанелях зазывают продегустировать блинчики с икрой минтая.

«Ассортимент у нас богатейший – более 600 наименований. Это охлажденные моллюски, которые считаются бескровными, а значит, их можно употреблять в Великий пост и получать все необходимые витамины. Есть морские гребешки, кальмары, мидии, устрицы, каракатицы и морские ежи – как сырые, так и приготовленные с авторскими соусами, специями и маринадами – не хуже, чем в ресторане», — уверяет руководитель производства рынков «Москва на волне» Иван Буря.

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Покупатели переходят от прилавка к прилавку, заинтересованно разглядывая товары и ценники. Женщина в черной шубе просит завернуть ей три порции обжаренных креветок на шпажках. «Уже в который раз за ними прихожу – ну очень вкусные», – доверительно говорит она продавцу.

«По субботам и воскресеньям народу у нас полно, берут все – и угрей, и осетров, и лососей, и белуг, а с началом Великого поста вырос заметно спрос на морепродукты», — рассказывает Ирина Ерофеева, торгующая за прилавком деликатесов из коптильни.

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Приготовить с шеф-поваром

Во время Великого поста разрешено подавать на стол морепродукты, которые являются бескровными организмами. В Благовещенье и Вербное воскресенье позволяется рыба, а в Лазареву субботу – икра. Торговые ряды ярмарки «Москва – на волне» предлагают посетителям и первое, и второе, и третье. Скумбрия, зубатка, треска, нерка и форель вызывают аппетит одним своим видом. В больших аквариумах перебирают клешнями гигантские крабы, проделавшие путь из Камчатки в Москву, по соседству цепляются друг за друга усатые раки, за ними плавают туда-сюда упитанные караси.

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На ярмарке можно купить любой деликатес, попросить поваров сварить, зажарить или запечь его на островке «Готовим на месте» и съесть тут же за столиком. Прежде чем попасть на прилавки, товары прошли тщательную многоступенчатую проверку, поэтому в их качестве и свежести можно не сомневаться.

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«Рыба и морепродукты богаты белком и витаминами, а также полиненасыщенными жирными кислотами, в том числе омега-3, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же такой белок, в отличие от мяса, легко усваивается в организме и подходит при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта», – объясняет главный специалист-диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

Узнать рецепт вкусного и полезного блюда, а также приготовить его и продегустировать можно в детской кулинарной студии, которая работает здесь по выходным. Сегодня шеф-повар Олег Коробань колдует над морскими гребешками. Их надо припустить в кипятке, потом обжарить в растительном масле с тимьяном. Отдельно пассеровать лук с вешенками, смешать его с отваренной гречневой лапшой, добавить гребешки и приготовленное в миксере песто из петрушки, лимона, грецкого ореха и оливкового масла. И подавать к столу.