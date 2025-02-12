Музей живой природы. Чем старейший российский зоопарк удивляет посетителей сегодня

Московский зоопарк отмечает 161-й день рождения. С 12 по 16 февраля 2025 года посетителей ждет специальная праздничная программа, которая позволит увидеть и узнать больше, чем в обычные дни. Московский зоопарк по праву считается одним из самых больших в мире, в его павильонах содержится более 15 тыс. животных. Как сформировался этот уникальный оазис в центре мегаполиса и что происходит в зоопарке сейчас — в материале «Газеты.Ru».

История Московского зоопарка началась 12 февраля (31 января по старому стилю) 1864 года, когда на Пресненских прудах открылся зоосад. Основателями природного музея стали профессор Московского университета Карл Рулье и его ученики. Они построили павильоны, открыли научную лабораторию, бактериолого-агрономическую станцию и здание образцового аквариума. Здесь сразу же начали проводить просветительские выставки и лекции.

После национализации в 1919 году директором Московского зоосада стал Александр Котс, основавший Дарвиновский музей. Спустя пять лет управление зоосадом перешло к известному физиологу Михаилу Завадовскому. При нем учреждению выделили новую территорию, на которой построили «Остров зверей», «Полярный мир» и «Турью горку». Московский зоосад переименовали в Московский зоопарк.

В годы Великой Отечественной войны зоопарк продолжал работать. Большую часть животных эвакуировали, а сотрудников мобилизовали, но каждое утро его ворота все так же открывались для посетителей. Зоопарк издавал книги и научные работы, продолжал исследования и участвовал в конференциях, а после победы его сотрудники начали вести курсы повышения квалификации.

В конце 1970-х годов на смену прежнему директору Игорю Сосновскому пришел Владимир Спицин. Он стал знаковой личностью в новой истории Московского зоопарка. Под его руководством в начале 1990-х началась масштабная реконструкция. У зоопарка появились новый Главный вход, более 50 вольеров и павильонов, а также научный отдел, где проводились передовые исследования в области биологии.

В 1994 году в Подмосковье открылся филиал Московского зоопарка – Зоопитомник. Он сейчас известен как Центр воспроизводства редких видов животных. Еще один филиал появился в 2009 году в Великом Устюге. Территорией для Зоосада стала часть вотчины Деда Мороза.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Рождение панды

Одни из самых редких обитателей Московского зоопарка за всю историю его существования – это панды. Переговоры о передаче бамбуковых медведей велись между Россией и Китаем несколько лет. Наконец, в 2018 году сотрудники Московского зоопарка отправились на стажировку в Китай – в парк дикой природы, где содержатся и размножаются уникальные животные. А через год в зоопарк приехали и сами большие панды: самец Жуи и самка Диндин.

Для долгожданных экзотических гостей на Старой территории зоопарка полностью обновили вольерный комплекс площадью более 800 квадратов. Животные обитают в довольстве и комфорте: в распоряжении панд два внутренних и два наружных вольера с водоемами и местами для отдыха. А посетители могут изучить редкий вид с помощью интерактивной выставки.

close Пресс-служба Московского зоопарка

В честь Жуи и Диндин Московский зоопарк провел множество тематических мероприятий и даже стал обладателем международной премии Giant Panda Global Awards 2019. В 2023 году в зоопарке случилось уникальное событие: родился первый в России детеныш больших панд. Участники общественного голосования назвали малышку Катюшей.

Каждый год в Московском зоопарке рождаются детеныши других редких животных – так он вносит огромный вклад в сохранение популяций исчезающих видов.

Чтобы понаблюдать за большими пандами, а также манулом, слонами, семейством рысей, карликовым бегемотом, сурикатами, медоедами, орангутанами, гориллами, капибарами и другими животными, теперь не обязательно выходить из дома. С осени 2024 года Московский зоопарк запустил онлайн-трансляции из десятков вольеров на портале mos.ru.

Перестройка у зверей

Пять лет назад в Московском зоопарке началась вторая масштабная реконструкция. Открылся новый вход рядом с метро «Баррикадная». В двухэтажном здании заработали кассы, кафе, сувенирный магазин и библиотека. Более чем в два раза был расширен мост, соединяющий Старую и Новую территории.

На Старой территории обновили и перестроили многие вольеры и павильоны, в том числе «Дом птиц», «Кошачий ряд» и экспозицию «Южная Америка», на которой поселилась пара гигантских муравьедов. Открылись экспозиции «Хижина змеелова» и «Змеиное сафари», посвященные рептилиям и земноводным.

Обновленный павильон «Ластоногие» теперь считается самым современным в России. В нем посетители могут наблюдать за морскими млекопитающими с нескольких уровней, в том числе под водой – через иллюминаторы. Большинство из обитающих в павильоне моржей, северных морских котиков, сивучей и других животных спасли из очень плохих условий содержания.

Гиена и медведи

Московский зоопарк продолжает пополняться редкими видами животных. Так, летом 2023 года здесь впервые за долгое время поселились бурые гиены – самка Лада и самец Гермес. Спустя год у них родился детеныш, которого из-за гибели матери пришлось выхаживать зоологам. Проголосовавшие на платформе «Активный гражданин» москвичи назвали его Акелой.

close Пресс-служба Московского зоопарка

В прошлом году на новой экспозиции – в «Доме снежного барса» – поселились одни из самых редких в России хищников – ирбисы Унцик и Дайна. В 2024 году на экспозиции также появились уникальные птицы китоглавы. Их вольер расположен рядом с ирбисами.

Настоящим праздником для сотрудников и посетителей Московского зоопарка стало появление трех малайских медвежат – самых редких и самых миниатюрных в своем семействе. По итогам голосования на портале «Активный гражданин» их назвали Маша, Звездочка и Лучик.

Мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя легендарный зоопарк с днем рождения, отметил, что он стал первым в мире по разнообразию коллекции. «Всего в прошлому году здесь появились 300 новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран», – напомнил столичный градоначальник.

В честь своего дня рождения Московский зоопарк дарит посетителям праздничную программу. Гости смогут посетить тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, показы фильмов, интерактивные занятия и квесты.

Праздничная программа пройдет с 12 по 16 февраля.