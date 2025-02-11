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«Мы не крыша из 90-х»: в Петербурге запустили сервис дешевых телохранителей по подписке

В Петербурге предложили бороться с наркоманами телохранителями по подписке
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Жителям одного из районов Санкт-Петербурга с неоднозначной репутацией отныне доступен сервис «дешевый телохранитель». На бодигарда можно оформить месячную подписку и безлимитно вызывать против шумных соседей и наркоманов в подъезде, а также просить проводить себя до дома вечером из метро. Как устроен необычный сервис и что говорят юристы о законности такой услуги — в материале «Газеты.Ru».

«Если парадную облюбовали любители запрещенных веществ»

«Телохранители по подписке» за 399 рублей в месяц — такую опцию предлагает охранный сервис «Микула». Пока он покрывает только Мурино — пригородный район Петербурга с населением около 112 тыс. человек и неоднозначной репутацией (де-факто это район самого Петербурга со своей станцией метро).

«Мы проводили опрос, в интернете смотрели, где очень много конфликтных ситуаций происходит. Сейчас наиболее криминальным районом Санкт-Петербурга считается Мурино... У нас есть даже несколько парадных, где соседи объединяются и оформляют подписку. Потому что Мурино такой район, где очень много наркоманов, непонятных личностей», — пояснил «Газете.Ru» гендиректор «Микулы» Иван Тараненко.

На сайте компании указан широкий спектр ситуаций, в которых могут помочь ее сотрудники: от шумных соседей и «автоподстав» на дорогах до выселения арендаторов из квартир, уличных драк и домогательств. По словам Тараненко, на практике среди клиентов больше всего девушек, которые просят, чтобы их провожали после работы до дома.

«Есть мужчина, который нас постоянно вызывает. У них как раз парадную облюбовали любители запрещенных веществ. Мы приезжаем и идем общаться с [этими] людьми, на каком основании они находятся в парадной, что они тут ищут», — описал Тараненко.

Всего в компании шесть телохранителей, на вызов по рабочим дням приезжают двое, по выходным могут подключиться дополнительные. Как уточнил гендиректор, это связано с тем, что в субботу и воскресенье работают бары и другие «заведения, где продают алкоголь», которых «очень много» в Мурино.

«В центре Мурино у ребят офис, небольшое помещение, плюс у них есть спортзал, где они тренируются. [В нашем штате] спортсмены, бывшие военные, но в основном отдаем предпочтение лицам, которых знаем давно и у кого есть семьи с детьми, потому что у них ответственности гораздо больше», — рассказал Тараненко.

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mikyla.ru

По его словам, телохранители стараются решать проблемы разговором, и чаще всего это помогает. Сейчас компания разрабатывает «регламент, как общаться с хулиганами», включая слова, которые могут спровоцировать агрессора.

«Мы не крыша какая-то из 90-х, которых вызывают специально, чтобы мы поехали на стрелку. Когда происходит какой-то конфликт, мы пытаемся объяснить..., говорим, зачем вы будете преступать закон, за что вам придется расплачиваться потом... В основном хватает нашего присутствия... Например, если ухажер оскорблял девушку, которую мы сопровождаем, он уже понимает, что есть ребята, которые могут за нее постоять, и его агрессия постепенно уходит», — поделился Тараненко с «Газетой.Ru».

В случае угрозы для жизни клиента охрана может применить силу. На крайний случай из экипировки у «телохранителей по подписке» перцовые баллончики, наручники и средства первой помощи: индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты, турникеты. На выезде они носят нагрудные видеокамеры.

«Мы сейчас в процессе открытия комнаты хранения оружия, если будет в этом нужда, то будем вооружать своих сотрудников. [Речь о] боевом огнестрельном оружии, которое разрешено применять в охранной деятельности», — резюмировал Тараненко.

«Встречу вас со стволом»

В социальных сетях, где разошлись новости о телохранителях из Мурино, мнения о подобных услугах разнятся. Некоторые сравнивают фирму с бандитами из 90-х или предполагают, что телохранители могут быть подставными и на самом деле работать со злоумышленниками заодно.

«90-е по подписке! ... Скоро будут одни группировки из тех кто с кулаками... Гопники и охрана — все одна контора... С такой охраной как раз на конфликт и нарвешься, сила есть — мозгов не надо... А они только к наркоманам едут или можно вызвать полочку прибить?» — иронизирует часть пользователей.

В «Микуле» за комментариями в соцсетях внимательно следят, признался Тараненко. Среди комментаторов бывают и те, кто угрожает вызвать телохранителей, а затем «встретить вас со стволом» и «посмотреть, что вы мне сделаете», обратил внимание он.

«Основные комментарии, что якобы нам самим нужна помощь, что и так есть сотрудники полиции. Но сотрудники полиции рядом с вами не могут находиться 24 часа. У них гораздо серьезнее дела, нежели обычный какой-то бытовой конфликт. Бывают моменты, что они вовремя не успеют приехать.... А насчет ребят, которые пишут про «встречу со стволом» — если вы такие серьезные, сильные, такие уверенные в себе, хоть раз вечером пройдитесь по своему району, может, вы поможете кому-то, спасете чью-то сломанную судьбу», — парировал глава компании.

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mikyla.ru

Изначально цель сервиса в том, чтобы услугами телохранителей могли воспользоваться обычные люди. Сам Тараненко прежде охранял VIP-клиентов, таких как Михаил Галустян, Ольга Бузова, певица IOWA. Помимо него, во главе компании бывший военный, также занимавшийся охраной VIP-клиентуры, Александр Монтуленко и предприниматель Евгений Рожнов, которому изначально принадлежала идея «Микулы».

«Хотели взять для название русского богатыря, но Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец — это как-то банально. Но есть еще герои наших сказок, и вот Микула Селянинович — обычный древнерусский землепашец, который помогал людям... Мы хотим сделать мир немножко лучше и безопаснее, потому что последнее время мир и так с ума сходит. Везде одни конфликты, хотя бы чем-то помочь людям, чтобы они чувствовали себя в безопасности», — философски передает посыл Татаренко.

Закон не определяет, кто такой телохранитель

С точки зрения законодательства, работа подобной фирмы может быть спорной, уточняют опрошенные «Газетой.Ru» юристы. В первую очередь потому, что в правовом поле пока нет четкого понятия «телохранитель».

«Есть закон, который действует до 2026 года, о частной детективной охранной деятельности... Но в действующей редакции закона нет понимания, кто такой телохранитель. Если организация заключила договор на осуществление охраны, допустим, офиса, там все понятно. Но это про охрану объекта, совсем про другое», — указал юрист, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена.

Если телохранители будут просто превентивно приезжать к клиенту, который, например, просит проводить по неприятному району в темное время суток, то, в принципе, все по закону, говорит другой адвокат, Леонид Исаев. Другое дело, когда речь о физическом столкновении между такими охранниками и возможным источником опасности. Первые не могут в таком случае действовать постфактум, то есть, приехать уже после того, как агрессор сделал что-то против их клиента, и в ответ применить к нему силу.

«Здесь большой риск самим оказаться фигурантами уголовных дел, связанных с причинением вреда здоровью... Очень тонкая грань», — оценил Исаев.

Оба эксперта советуют в конфликтных ситуациях, например, из-за тех же наркоманов в своем подъезде, обращаться в полицию. Кучерена напомнил, что в России уже бывали случаи, когда граждане пытались бороться своими силами с потребителями незаконных веществ, но все это имеет сомнительную законность.

«Просто так [организовать, что есть] человек, который получил вызов по какой-то кнопке и приехал куда-то наводить порядок — это как раз может быть очень пагубным явлением. Потому что мы знаем правоприменительную практику, как молодые люди пытаются навести порядок, якобы там наркоманы, якобы кто-то кого-то изнасиловал либо мог изнасиловать, якобы-якобы, и такие случаи приводят этих молодых людей на скамью подсудимых», — обратил внимание Кучерена.

В «Микуле» отмечают, что при необходимости готовы сами прибегнуть к вызову правоохранителей. В то же время там считают, что телохранители могут и самостоятельно задерживать агрессоров.

«У нас есть право, если будет физическое воздействие какое-то на нашего клиента либо на наших сотрудников, право задержать человека, применить спецсредства и либо самим отвезти [в отделение], либо вызвать полицию... Пока нужды в этом не было, потому что все получалось уладить на месте», — подчеркнул Татаренко.

Его компания планирует в будущем выйти за пределы Мурино и даже самого Петербурга, начать работать в Москве. По словам гендиректора, проектом заинтересовались потенциальные спонсоры. Часть пользователей сети тем временем деятельность «Микулы» активно поддерживает:

«Охранное агентство не лишнее в нашем гетто... В Мурино очень востребованная услуга... У меня жена пользуется вашими услугами, мне так спокойнее... Жаль, что вы не во всем Питере.. Ребята, ждем вас».

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