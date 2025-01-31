Комбинация технологий: какие новые мошеннические схемы придумали злоумышленники

Кража банковских данных через NFCGate

УБК МВД России в своем официальном Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» предупреждает, что злоумышленники научились использовать возможности легального приложения NFCGate для перехвата данных банковских карт. Жертву убеждают установить поддельное приложение, похожее на официальную программу банка или госструктуры. Программа перехватывает NFC-сигналы карты и отправляет их мошенникам. Те, в свою очередь, эмулируют работу карты вблизи банкоматов, получая доступ к счету жертвы. Чаще всего такие атаки начинаются с социальной инженерии, когда жертву просят приложить карту к смартфону якобы для подтверждения транзакции или авторизации. Подобные атаки уже привели к сотням случаев хищения крупных сумм в российских банках.

«Будьте бдительны! Не устанавливайте приложения из непроверенных источников и игнорируйте любые требования, связанные прикладыванием банковской карты к смартфону для авторизации, подтверждения пароля или считывания данных», - говорится в сообщении УБК МВД России.

Ложные обещания заработка на лайках

По данным УБК МВД России, мошенники активно эксплуатируют желание людей найти легкий заработок в интернете. Под видом работы, связанной с лайками, комментариями и подписками, они предлагают пройти регистрацию или внести небольшую «активационную» плату. После этого либо работа оказывается фикцией, либо на устройство жертвы попадает вредоносное ПО. Иногда мошенники выплачивают символические суммы для создания видимости честной работы, а затем предлагают «инвестировать» больше для увеличения дохода. Однако большинство пострадавших теряют деньги и сталкиваются с угрозой безопасности аккаунтов.

Домовые чаты и фишинг через QR-коды

УБК МВД России в своем официальном Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» предупреждает, что оригинальная форма фишинга, получившая название квишинг, нацелена на тех, кто ищет локальные коммуникации через домовые чаты. На подъездах и в общественных местах размещаются объявления с QR-кодами, предлагающими присоединиться к чатам соседей. Сканируя код, жертва попадает на поддельный сайт или скачивает вредоносное ПО. В некоторых случаях мошенники добавляют коды в фальшивые квитанции или размещают их на электросамокатах, что делает схему более массовой. Главная цель злоумышленников – получить доступ к финансовым или конфиденциальным данным жертвы, которые затем могут использоваться для хищения средств.

Как защитить себя

Чтобы не стать жертвой новых мошеннических схем, необходимо проявлять повышенную осторожность. Проверяйте информацию через официальные каналы и никогда не устанавливайте приложения из непроверенных источников, даже если они выглядят как банковские или государственные сервисы. Избегайте перехода по сомнительным ссылкам, особенно с QR-кодов на подъездах, квитанциях или других неожиданных местах. Убедитесь, что ваши устройства защищены актуальными обновлениями безопасности и антивирусным программным обеспечением.

Избегайте использования VPN-сервисов, так как их разработчики продают персональные данные пользователей третьим лицам, в том числе мошенникам. Кроме того, из-за VPN-сервисов часто происходят утечки персональных данных в открытый доступ, начинаются проблемы со скоростью интернета и в работе мобильного устройства, и отдельных приложений.

Никогда не делитесь личной информацией, данными банковской карты или кодами из SMS, даже если кто-то убеждает вас, что это необходимо для подтверждения транзакции. Будьте осторожны с предложениями легкого заработка и тщательно проверяйте любые вакансии или запросы на регистрацию, чтобы не стать жертвой обмана. Помните: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, скорее всего, ловушка.