Не только Власов: как советские солдаты и командиры изменяли Родине

В начале 1945 года одиозный генерал Андрей Власов, изменивший советской присяге и перешедший на сторону Третьего рейха, впервые занял военную должность в гитлеровской машине. 28 января Власов был назначен командующим Русской освободительной армии (РОА), хотя до этого сдавшийся в плен генерал занимался в основном пропагандой антибольшевизма. Как бывшие советские военачальники, в том числе Герои Советского Союза, переходили на сторону фашистов — в материале «Газеты.Ru».

Сановный изменник Власов

Историки оценивают число военных коллаборационистов из советских граждан в годы Второй мировой войны более чем в 1 млн человек. Строго говоря, изменником советской родины можно считать того, кто был ее гражданином — то есть, формально, русские «белые» эмигранты не изменяли советской присяге. Кто же служил сначала в Красной армии, а потом по своей воле пошел воевать против вчерашних однополчан?

Генерал-лейтенант РККА Андрей Власов — член ВКП(б) с 1930-го, кадровый военнослужащий, осыпанный госнаградами. В Гражданскую войну воевал против барона Петра Врангеля и «батьки» Нестора Махно. В 1930-х окончил высшие командные курсы «Выстрел», работал в гоминьдановском Китае (Гоминьдан — «Китайская национальная партия», в 1930-х — ведущая политическая сила Поднебесной, впоследствии в войне с коммунистами Мао Цзедуна сохранившая за собой только Тайвань) военным советником Чан Кайши (глава партии Гоминьдан).

«Находясь в совершенно трудных условиях, показал себя, как достойный большевик нашей Родины. Обладает достаточной силой воли и твердости. Настойчив, общителен. В общественной жизни активен. Пpедaн делу Ленина — Сталина», — характеризовал тогда Власова его комбриг.

Став комдивом, Власов сделал свою дивизию «лучшей в Красной армии», был награжден орденами Красной Звезды и Ленина. В начале Великой Отечественной комкор (командир корпуса) Власов умелыми действиями заслужил рекомендацию на повышение, был назначен командующим армии, оборонявшей Киев. Выходил из окружения, получил ранение, попал в госпиталь. В общем, был на счету как боевой, толковый и даже героический военачальник.

В 1941 году Сталин лично встретился с Власовым и приказал ему для обороны Москвы сформировать 20-ю армию. В декабре того же года части под командованием Власова выбили немцев из Солнечногорска и Волоколамска.

Маршал Георгий Жуков так оценивал генерал-лейтенанта Власова: «В оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет. С управлением войсками справляется вполне».

Весной 1942 года во время жесточайших боев между Москвой и Ленинградом, Власов был назначен командующим 2-й Ударной армией. В ходе Любанской наступательной операции по деблокиро­ванию Ленинграда войска армии оказались в окружении в районе Мясного Бора Новгородской обл., где вели тяжелые оборонительные бои.

Попытки прорыва к своим «власовские» части предпринимали, но безуспешно. Армия была обескровлена постоянными боями в болотах. Люди гибли и от голода.

Во время скитаний по лесам и болотам, Власов размышлял о судьбе русского генерала Самсонова, который застрелился в окружении в 1914 году — но решил, что не будет кончать с собой «ради Сталина». В середине лета 1942 года Власов попал в плен — после полного окружения и разгрома вверенной ему 2-й Ударной армии.

Спустя пару месяцев в лагере для военнопленных генерал-лейтенант (выше него по званию в плен к немцам никто не попадал) Андрей Власов решил сотрудничать с нацистской Германией. Началась его карьера изменника.

close Андрей Власов (в центре), 1944 год ullstein bild/Getty Images

«Какова цена этого предательства? На третий день мы сказали генералу примерно следующее: то, что Вы теперь не можете вернуться назад, Вам, конечно, ясно. Но Вы очень видный человек, и мы Вам гарантируем, когда закончится война, Вы получите пенсию русского генерал-лейтенанта, а отныне и на ближайшее время — шнапс, сигареты и женщин. То есть такого человека можно заполучить очень дешево. Он стоит очень дешево», — так рейхсфюрер СС Гиммлер описывал отношение нацистов к коллаборационисту.

Сам же Власов на допросах в СМЕРШ после войны объяснял свое предательство тем, что, по его мнению, «интересы русского народа Сталиным и советским правительством принесены в угоду англо-американским капиталистам».

Красные полковники на службе Гитлера

Среди перешедших на сторону нацистов были и другие военачальники РККА — например, генерал-майор Федор Трухин. Он родился в дворянской семье, с 1916 года служил в царской армии, воевал на фронтах Первой мировой. В 1918 году вступил в Красную армию, воевал против частей Русской Добровольческой армии Антона Деникина (кстати, сам Деникин в эмиграции был против сотрудничества с Гитлером).

close Федор Трухин и Андрей Власов, Дабендорф, 1944 год Bundesarchiv/Bild

В 1930-х выходец из дворян избежал репрессий. Никогда не состоявший в партии большевиков Трухин в 1937 году стал руководить курсом Военной академии Генштаба, а в 1939 году был назначен комбригом.

В плен был взят вскоре после нападения Германии — 29 июня 1941 года в Литве — там он служил замначальника штаба Северо-Западного фронта.

В лагерях для военнопленных выразил желание сотрудничать с немцами. Предлагал создавать части из пленных бойцов РККА для «борьбы со Сталиным», написал несколько докладных записок с предложениями по идеологической и подрывной (в том числе диверсионной) работе в советском тылу. В 1943 году познакомился с Власовым, а осенью 1944 года стал начальником штаба вооруженных сил «Комитета освобождения народов России» (КОНР). Сформировал две дивизии, командовал группой «власовцев» в Австрии.

Полковник Михаил Шаповалов дослужился в РОА до звания генерал-майора. Бывший боец 1-й конной армии Буденного в 1942 году командовал корпусом на Северном Кавказе. В ходе тяжелых боев с немцами летом того же года, после отказа в эвакуации из окружения, сдался в плен.

В показаниях одного из его бойцов значилось: «Когда штаб стали бомбить около пяти самолетов, он [Шаповалов] проявил растерянность, бегал по кукурузе и потерял шифровку, которую нашли минут через пять. 8 августа, когда я уехал в 139 бр., во время следования штаба в Унароково они были обстреляны танком, танкеткой и подверглись бомбежке до 17 самолетов.

Шаповалов здесь проявил еще большую растерянность, залез в грязный ручей /по уши/, сбросил с себя снаряжение в грязь, схватил автомат и сидел до тех пор, пока улетели все самолеты».

В 1945 году уже «власовца» Шаповалова опознал советский парашютист в отряде чешских партизан (предположительно, сотрудник НКВД), и бывшего красного полковника расстреляли на месте.

Другой полковник РККА, пошедший на службу к немцам — Михаил Меандров, ветеран Первой мировой. Его биография до войны — жизнеописание образцового советского командира. В характеристике с места службы Меандров описывался руководством как «трудолюбивый и настойчивый», «хороший методист», «требовательный и инициативный». Находился на штабной работе, будучи замначальника штаба 6-й армии оказался в окружении под Уманью летом 1941 года, попал в плен при попытке прорыва к своим.

close Михаил Меандров Wikimedia Commons

Был узником шталагов (лагерей для пленных), там выразил желание стать коллаборационистом. Вступил в Русскую трудовую народную партию, разрабатывал планы по заброске десанта в республику Коми, где было много советских лагерей ГУЛАГ.

С осени 1944 года возглавлял отдел пропаганды штаба ВС КОНР Власова. Пытался убедить других пленных советских генералов перейти на службу в РОА, но практически безуспешно. Звание немецкого генерал-майора получил в феврале 1945 года, его командиром был Федор Трухин.

9 мая 1945 года сдался в плен американским войскам, пытался договориться с американцами о «совместной борьбе с большевизмом», но вместе с остальными «власовцами» был выдан как бывший советский гражданин и казнен в 1946 году.

Необычна судьба советского подполковника Владимира Гиля (Родионова). Он попал в плен в самом начале Великой Отечественной, пошел на службу к немцам и создал «Боевой союз русских националистов», сотрудничал с СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС (сокр. нем. SD от SicherheitsDienst) и командовал жестокими карательными акциями в тылу. Однако в 1943 году был перевербован НКВД и снова со своим отрядом сменил сторону, начав бороться с немцами уже как партизан. В 1944 году Гиль-Родионов был убит в бою.

Власовские соколы

Среди коллаборационистов были даже Герои Советского Союза — советские летчики, перешедшие на службу к Гитлеру.

Командовал ВВС КОНР бывший советский полковник Виктор Мальцев — по некоторым данным, он был инструктором у самого Чкалова. В 1938 году был репрессирован, в лагерях подвергался пыткам. После на службу в РККА уже не пошел, работал в Крыму директором санатория. Когда Ялта была занята вермахтом, в форме советского полковника пришел в комендатуру и предложил свои услуги немцам. В 1943 году начал создавать «власовскую» авиацию.

close Командующий ВВС РОА генерал-майор Мальцев (справа) инструктирует пилотов вооруженных сил КОНР, 1944 год Wikimedia Commons

К весне 1945-го в ее состав входили до 5 тыс. человек — полный авиаполк из почти 50 самолетов, полк зенитной артиллерии, батальон десантников и рота связи. В ВВС КОНР служили также бывшие Герои СССР — попавшие в плен летчики Бронислав Антилевский и Семен Бычков.

Антилевский получил Золотую Звезду Героя в апреле 1940 года — он совершил 20 боевых вылетов и сбил двух финских летчиков. В Великой Отечественной воевал на истребителе до конца августа 1943 года — был сбит в воздушном бою и взят в плен. В лагере встретился с Мальцевым и решил пойти на службу к немцам — перегонять самолеты с заводов на фронт.

close Семен Бычков airaces.narod.ru

После поражения Третьего рейха пытался попасть в СССР по поддельным документам партизана, но при проверке чекисты нашли в его сапоге звезду Героя. Она его и погубила — поскольку была именной. Антилевского также опознали свидетели, и в 1946 году он был осужден и приговорен к расстрелу. А в 1950 году лишен всех наград и званий.

Семен Бычков был обычным советским парнем — служил в ВВС младшим лейтенантом, пока в 1942 году не был осужден якобы за умышленную порчу истребителя. Судимость, впрочем, с него сняли, и под Сталинградом Бычков получил звание Героя — за 15 сбитых немецких самолетов. Там же был сбит немцами и попал в плен, где его уговорил пойти в РОА Антилевский — который, по словам Бычкова, даже его избивал. Хотя, по другой версии, они стали друзьями, и пошел он в РОА по своей воле.

В 1946 году выданный Бычков также был казнен — хотя подавал прошения о помиловании. Лишен всех наград и разжалован был посмертно в 1947 году.

Власова в 1945 году арестовала разведгруппа НКВД. Вскоре его доставили на Лубянку. После следствия состоялся военный трибунал — судебное заседание длилось двое суток, судьи перед оглашением приговора совещались семь часов.

Останки казненных советской властью «власовцев» сожгли, а прах развеяли над безымянным рвом возле Донского монастыря.

Реабилитации не подлежат

В ноябре 2001 года военная коллегия Верховного суда России рассматривала иск о реабилитации Власова и 11 его сообщников. Иск подал основатель движения «За веру и Отечество» иеромонах Никон (Сергей Белавенец).

Суд отказал в реабилитации, но исключил из обвинения Власова пункты о контрреволюционной пропаганде и агитации. По всем остальным статьям бывший советский генерал-лейтенант был признан виновным, в реабилитации ему и остальным фигурантам процесса — лидерам РОА — было отказано.

Коллегия вынесла вердикт, в котором подчеркивалось, что деятельность власовцев «повлекла тягчайшие последствия — убийства советских людей, ущерб военной мощи СССР».