Слабая модерация: пять схем обмана через комментарии на YouTube

YouTube — платформа, известная своей слабой модерацией, поэтому видеохостинг регулярно привлекает мошенников, которым не составляет труда придумывать все новые и новые схемы обмана. Эксперты РОЦИТ рассказали о пяти схемах, которые злоумышленники используют для обмана пользователей через комментарии к видео на YouTube.

Криптовалютные махинации

Одна из самых изощренных схем — криптовалютное мошенничество. Такие комментарии часто появляются под видео о финансах или инвестициях и маскируются под личные истории успеха. Обычно комментарий выглядит правдоподобно: пользователь делится своим опытом, а в ответах другие аккаунты подтверждают правдивость рассказа. Мошенники заманивают жертву на сторонние платформы, такие как Telegram или WhatsApp, где продолжают диалог. В итоге ничего, кроме потерь, такие «советы» не приносят.

Ложные конкурсы и розыгрыши

Еще одна популярная уловка — розыгрыши и конкурсы. Мошенники создают фальшивые аккаунты, копирующие внешность известных блогеров или логотипы брендов, и обещают призы за участие в их «акции». Такие аккаунты могут подделывать значки верификации или использовать необычные символы в имени, чтобы обмануть пользователей.

Инвестиционные схемы

Финансовые махинации под видом инвестиций действуют аналогично криптовалютным схемам, но нацелены на более широкую аудиторию. Комментарии предлагают невероятные способы быстрого заработка, чаще всего под видео популярных финансовых блогеров. Люди, стремящиеся улучшить свое материальное положение, часто становятся жертвами таких мошенников.

Кража данных

Мошенники предлагают перейти по ссылке, чтобы «получить скидку» или «оформить предзаказ».

Не менее опасны фишинговые атаки, которые могут встретиться даже под видео о гаджетах или технологиях.Но на деле ссылки ведут на поддельные сайты, где у пользователя могут украсть персональные данные.

Подделка аккаунтов

Подделка аккаунтов — еще один излюбленный прием. Мошенники создают страницы, почти идентичные реальным каналам, с небольшими изменениями в имени или изображении. Они активно общаются в комментариях, чтобы завоевать доверие пользователей, а затем перенаправляют их на сторонние ресурсы.