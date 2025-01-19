«На балках подвешены наши пленные»: как на самом деле штурмовали президентский дворец в Грозном

30 лет назад российские войска подняли Андреевский флаг над «дворцом» Джохара Дудаева

Утром 19 января 1995 года российские мотострелки и морпехи взяли здание «президентского дворца» в Грозном. Над штаб-квартирой ичкерийских сепаратистов взвились триколор и Андреевский флаг. Однако бои за Грозный продолжались. Как ВС РФ штурмовали дворец Дудаева и правда ли боевики выставляли в окнах русских пленных и распинали трупы солдат — в материале «Газеты.Ru».

Штурм после расстрела

Решение о штурме Грозного было принято Совбезом РФ 26 декабря 1994 года. По плану российские войска должны были войти в город четырьмя колоннами — с севера, запада, северо-востока и востока. Пехота при поддержке танков должна была взять под контроль административные здания, в том числе вокзал, здания бывшего республиканского Совмина и бывшего Республиканского комитета КПСС («президентского дворца» Джохара Дудаева).

Это многоэтажное здание было построено в 1982 году по проекту архитектора Александра Сафронова в стиле советского модернизма. Тем, кто видел его до войны, оно чем-то могло напомнить Белый дом в Москве — расстрелянный в 1993 году из танков.

Новогодний штурм был плохо подготовлен и обернулся кровавым адом. Уроки «нулевого» штурма, который устроили в ноябре 1994 года силы чеченской оппозиции, не были выучены.

«В плену ждут страшные пытки»: как 30 лет назад спецслужбы провалили «нулевой» захват Грозного В ноябре 1994 года состоялся «нулевой» штурм Грозного — пролог к печально известной... 26 ноября 08:51

Брать «дворец» должна была группировка «Север» под командованием генерал-майора Константина Пуликовского. Его обороной руководил начальник Главного штаба ВС ЧРИ Аслан Масхадов, будущий президент непризнанной Ичкерии. До войны он служил в Советской Армии в артиллерии и демобилизовался в звании полковника.

Боевики пропустили федеральные силы в центр города, а после — по плану Масхадова — нанесли по ним удар, когда стемнело. Технику и пехоту расстреливали практически в упор, колонны танков уничтожали, сжигая головную и хвостовую машины и блокируя остальные на узких улочках.

Бой возле президентского дворца длился всю ночь на 1 января, против российских сил действовало до 3,5 тыс. боевиков с сотнями гранатометов. Именно тогда произошел печально известный бой Майкопской бригады. Жертвами штурма с российской стороны стали сотни солдат. Потери боевиков также были очень серьезными, погибло и множество мирных жителей, которые оставались в охваченном огнем городе.

close Разрушенный президентский дворец в Грозном, 1995 год Геннадий Хамельянин/ТАСС

Но в пылу битвы никто не считал погибших. По данным российского Генштаба, ВС РФ потеряли за время штурма Грозного более 1400 человек, дудаевцы — почти 7 тыс. человек. Правозащитники оценили количество мирных жителей, погибших в ходе штурма, в 27 тыс. человек.

Президентский дворец, стоявший в центре Грозного, по-прежнему оставался ключевой целью российских сил, хотя ичкерийские сепаратисты контролировали и другие, более стратегически значимые пункты.

Тела в окнах — миф или правда?

Вскоре вновь штурмовать центр Грозного пришлось силам под командованием генерала Льва Рохлина — его назначили командовать объединенными группировками «Север» и «Северо-восток».

Российское командование начало действовать по «сталинградской» тактике — классике уличных боев. В многоэтажках создавались опорные пункты, наступление вели мобильные штурмовые группы, активно использовалась артиллерия.

Специалист по истории конфликтов на Северном Кавказе, историк Евгений Норин в своей книге «Чеченская война» приводит свидетельства участников продолжения штурма Грозного.

«Когда мы чистили вместе с морпехами здания перед Совмином… Днем мы приметили один подвал, где чечены кучкуются и пьянствуют. Мы не стали врываться с ковбойской стрельбой. Просто расставили заряды пластида, рванули и засыпали их. Так они подняли такой вой в эфире: мол, погибаем! После чего дудаевцы из всех окрестных домов удрали сами. Нам и чистить их не пришлось», — вспоминал майор Александр Скобенников из 45-го полка спецназа ВДВ.

close Чеченские ополченцы ведут бой на улице Ленина в Грозном, 1995 год Анатолий Морковкин/ТАСС

Постепенно российские войска приближались к президентскому дворцу. Изначально поставленная задача подразумевала, что во дворце — который заняли бы без боя — силовики арестовали бы Джохара Дудаева и других руководителей непризнанной Ичкерии. Однако реальность внесла коррективы, и к середине января по «дворцу» вовсю вели огонь из артиллерии и стрелкового оружия, а также бомбили его с самолетов.

Генерал Лев Рохлин вспоминал, что «когда дело дошло до президентского дворца» с ним на связь якобы вышел Аслан Масхадов и предложил «договориться как командир с командиром» — прекратить огонь, чтобы вывезти трупы и раненых. Рохлин утверждает, что согласился.

«Гостиница «Кавказ» блокирована. Совмин у меня. Мост перекрыт. Осталось 100 метров. Сосед с юга перекроет, и ты не уйдешь. Боеприпасов у тебя нет». — «У меня все есть», — кричит он. «Но я же слышу твои переговоры… Плохи твои дела». Он больше разговаривать не стал» Лев Рохлин генерал-лейтенант

Здание бывшего Совмина Чечено-Ингушской АССР, расположенного рядом с «президентским дворцом», штурмовали почти неделю. По словам Рохлина, взятие Совмина практически предрешало участь президентского дворца. Накануне штурма этого здания боевики якобы вывесили в окнах Совмина трупы российских солдат.

«На это было трудно смотреть. Но к тому времени мы уже не первый раз сталкивались с жестокостью боевиков… Бой был очень тяжелым», — вспоминал Рохлин.

О зверствах боевиков вспоминал и генерал-майор МВД Борис Батурин:

close Чеченские боевики на улицах Грозного в январе 1995 года Игорь Михалев/РИА Новости

«Я видел… На выбитом углу дворца на металлических балках были подвешены наши пленные. Я видел растерзанных людей».

Шокирующая информация о распятых в окнах солдатах — или, по другой версии, выставленных под пули пленных — широко разошлась в прессе и впоследствии многократно тиражировалась.

«У нас абсолютно точно нет данных о том, что мы знаем солдата с таким-то именем, который был распят. Есть некоторый массив разрозненных личных свидетельств. Думаю, что это солдатская байка — именно солдатский фольклор », — отметил в беседе с «Газетой.Ru» историк Евгений Норин.

«Женщины, дети, старики перед танками»: как 30 лет назад ВС РФ вошли в Чечню В конце 1994 года после неудачных попыток решить «чеченский вопрос» чужими руками руководство РФ... 11 декабря 11:09

По его словам, скорее всего боевики Дудаева в ходе боев за президентский дворец пытались провести некую жестокую демонстрацию — и «ненадолго выставили солдат в окна для вида, но достаточно быстро их оттуда убрали».

Норин выразил мнение, что миф о распятых в окнах русских солдатах — это неосознанная попытка свести зверскую войну к какой-то карикатуре.

«В реальности есть огромное количество примеров, когда людей расстреливали, когда людям отрезали головы, когда их морили голодом, холодом и лишениями — и пленных, и гражданских. Когда людей брали в заложники ради выкупа, когда людям пилили пальцы. На фоне всех этих «подвигов» чеченских боевиков мне кажется неверным цепляться за именно такие не подтвержденные истории», — добавил Норин.

Удар по своим

Так или иначе, к утру 19 января российские спецназовцы выбили остатки сил боевиков из президентского дворца. По другой версии, те сами отступили 18 января — после применения бетонобойных фугасных бомб. По некоторым данным, одна из бомб убила своих — группу солдат, штурмовавших дворец.

По данным радиоперехвата, в ночь перед отступлением боевиков Аслан Масхадов призывал своих подчиненных отходить за реку Сунжу под покровом темноты. Сам Дудаев, ускользнувший от российской армии, был ранен в руку.

close Аслан Масхадов Игорь Михалев/РИА Новости

Корреспондент «Ъ» сообщал из Грозного, что на сороковой день военной операции в Чечне, после 20 дней штурма ВС РФ захватили пустующий президентский дворец. А президент Борис Ельцин заявил «об эффективном завершении военного этапа чеченской операции» — над дворцом были подняты российский триколор и Андреевский флаг.

Впрочем, федеральные силы продолжали бои — как в самом Грозном, вычищая остатки сепаратистов, так и в горных районах Чечни.

close Дома на улице Ленина в Грозном, январь 1995 года Геннадий Хамельянин/ТАСС

В середине февраля руины разрушенного танковым огнем и авиабомбами президентского дворца были взорваны по приказу лояльного Москве президента Чечни Доку Завгаева. Но до конца Первой Чеченской войны было еще очень и очень далеко.