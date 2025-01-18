«Я взяла его руку и засунула в трусы»: Почему дела о педофилии всегда заканчиваются приговором?

Едва не плача, девушка на камеру рассказывает, что оговорила отчима в изнасиловании и сожалеет об этом. Несмотря на то, что потерпевшая отказалась от своих показаний, ее родственник остается за решеткой. Дела о педофилии всегда резонансные, и суды склонны доверять изначальным словам подростков. Почему в таких историях сложно искать правду — разбиралась «Газета.Ru».

«Был очень хорошим добрым человеком»

«Я вместе с мамой подала жалобу в милицию на моего отчима Вячеслава, который был очень хорошим, добрым человеком, якобы он нас с сестрой изнасиловал, хотя это было все вымышленное, — говорит на камеру жительница Новокузнецка Елизавета. — <...> Мама поступила крайне ужасно, потому что пошла и написала заявление при помощи меня. Она не хочет, чтобы он выходил на свободу <...>. Мама думает — все это шутки, а это не фига не шутки».

Этот ролик девушка выложила в местный новостной паблик еще в 2021 году, но исправить ситуацию ей до сих пор не удалось.

По словам Елизаветы, первое время семья жила в мире и согласии. Вячеслав — маркетолог, хорошо зарабатывал, иногда заставлял ее делать уроки и убираться в комнате. Через некоторое время он начал пить вместе с матерью школьницы. Это раздражало подростка, и она решила привлечь к себе внимание, оговорив мужчину.

Все произошло в декабре 2017. В тот вечер Вячеслав много выпил и уснул на диване. Там же лежала младшая сестра девушки — ребенок-инвалид. Елизавета уверяет, что решила воспользоваться случаем и инсценировать сексульное насилие. В тот день у нее в гостях была одноклассница.

«Когда он [Вячеслав] во сне повернулся к ней [сестре], я взяла его руку и засунула ей в трусы. Потом позвала подружку, чтобы она это все увидела. Пришла мама. Я ей показала тоже. Она вытащила его руку, взяла сестру, посадила на кресло рядом», — вспоминала девушка.

Первое время казалось, что мать никак не отреагировала на увиденное, но к весне 2018 года пара стала чаще ссориться, и в какой-то момент мужчина собрал вещи и ушел из дома.

В марте 2018-го, когда Елизавета гостила у бабушки с дедушкой, туда позвонила ее мать. Она рассказала своим пожилым родителям, что ее супруг якобы приставал к дочерям. Пенсионеры велели ей немедленно обратиться в полицию.

13 марта женщина пришла в отдел. На следующий день было возбуждено дело, Вячеслава задержали и сразу же отправили в СИЗО.

«Работает конвейер»

Сначала Елизавета давала показания на отчима, но через два месяца передумала.

«В мае 2018 года Елизавета призналась в оговоре, и эту версию потом подтверждала в ходе всех последующих судебных разбирательств, которых у нас было три, — рассказывает корреспонденту «Газеты.Ru» адвокат Евгения Паянка. — Тем не менее все дело построено на первоначальных показаниях троих лиц. Елизаветы, ее матери и подружки. Причем последняя говорила, что не видела со стороны Вячеслава никаких действий, только результат — руку в конкретных местах, когда Елизавета ее окликнула».

Следователи не приняли во внимание новые показания, полагая, что подросток и ее мать изменили свою позицию под давлением

— якобы родственники Виталия предлагали им деньги.

Как утверждают правозащитники, доказательств этого приведено не было. «Они сфальсифицировали доказательства давления — уверяли, якобы мать Виталия предлагала деньги, чтобы заявители отказались от своих слов. Прикрепили переписку, но в скриншотах таких фраз нет», — говорит «Газете.Ru» бывший член пермского ОНК и автор правозащитного Telegram-канала Оксана Асауленко.

В 2019 году Вячеславу вынесли первый обвинительный приговор — он получил 12 лет и 10 месяцев колонии. После серии обжалований в 2021 году его отменили, а дело вернули в прокуратуру.

Осужденного отправили домой под подписку о невыезде. За это время он смог развестись с женой. 5 июня 2024 года состоялся новый суд, который вновь признал его виновным и назначил тот же срок.

«Сейчас он в колонии. Мы написали кассационную жалобу, рассмотрение приблизительно в марте-апреле. Потом, в случае, если это не поможет, пойдем в Верховный суд, потому что парень ни в чем не виноват. Он не ангел, конечно, но так или иначе здесь его оговорили, и это очевидно», — считает адвокат Паянка.

Как уточняет источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, ситуацию осложняет то, что есть негласное указание руководства, предписывающее следователям доводить все дела, где потерпевшими выступают несовершеннолетние, до суда.

«Эти дела всегда на особом контроле, и прекращать их запрещено. Плюс никто не отменял палочную систему — в среднем за месяц следователь должен заканчивать минимум два дела, а такие возбудить легче всего — зеленый свет и в прокуратуре, и в суде», — объясняет он.

Совет по первой ссылке

Похожая трагедия разыгралась на съемной квартире в подмосковном Подольске. В начале апреля 2024 года в полицию поступил звонок от 15-летней девушки. Она пожаловалась на то, что сосед по квартире спаивает ее мать.

На жалобу сотрудники не отреагировали, намекнув, что беспокоить их следует по более серьезному поводу. Через неделю им поступил новый сигнал от школьницы — на этот раз на изнасилование соседом.

Наряд прибыл на место через 10 минут. В квартире, помимо звонившей, были ее мать, сосед и еще трое их гостей. Подозреваемого тут же увезли. За считанные дни было возбуждено уголовное дело, мужчину отправили в изолятор.

«Сначала девушка подтвердила следователю, что было преступление, а потом призналась, что все придумала, потому что устала от попоек матери с соседом, — рассказал «Газете.Ru» адвокат Александр Шаруев. — Она объяснила, что,

когда на ее обращение о пьянстве не отреагировали, то зашла в интернет и стала читать, что сказать, чтобы полиция приехала быстрее и наверняка.

В одной из первых ссылок увидела совет — сообщить об убийстве или изнасиловании».

По словам Шаруева, отказ потерпевшей от своих показаний следствие не устроил. Школьницу предупредили об ответственности за дачу ложных показаний и о том, что ее мать может быть привлечена к ответственности за сокрытие преступления. Несмотря на это, на суде она подтвердила, что оговорила соседа, принесла детализацию своих телефонных разговоров со следователями и фрагмент переписки с подружкой.

«В день возбуждения дела она прислала подруге аудиосообщение, где говорила: «Сходила в полицию, мне сказали, что если я дам заднюю, то мне будет плохо, не знаю, что мне сейчас с этим делать». Судья отказалась приобщать диск с записью, хотя потерпевшая была готова даже предоставить телефон, чтобы подтвердить подлинность переписки», — рассказывает адвокат.

С опровержением версии выступили и свидетели, которые в тот день были в квартире, отметив, что подсудимый все время был на виду. Тем не менее уже 24 июля 2024 года мужчина получил восемь лет колонии строгого режима.

«В приговоре отметили, что приняли во внимание показания девочки на стадии следствия, а то, что она сказала в суде, расценивают так: либо ей стало жалко подсудимого, либо она оказалась под влиянием его родственников, — говорит Шаруев. — Подтверждается все это показаниями следователей и сотрудников полиции, которые были допрошены в суде».

Как отметила правозащитник, количество подобных дел в последние годы растет.

«По этим делам, можно сказать, в стране уже несколько лет работает самый настоящий конвейер. Когда мы начали ездить в колонии и общаться с людьми, оказалось, что осужденных по статьям о половой неприкосновенности стало больше, — объясняет Оксана Асауленко. — Зачастую оговаривают из мести или ревности, просто используя детей. У нас в регионе было такое дело — Никиту Черепанова оговорила бывшая сожительница. С трудом, но удалось доказать, что человек невиновен».

«Доходит до истерии и охоты на ведьм»

В 2023 году адвокат Евгений Кондауров направлял в Госдуму предложение выделить в отдельную статью «иные действия сексуального характера». По его мнению, в законе следует уточнить, что значит «иные», закрепить проведение экспертиз на акселерацию (исследование, которое должно выяснить, выглядит ли потерпевшая старше своих лет) и на полиграфе, а также уменьшить наказание.

Адвокат отметил, что сейчас под эту статью попадают как реальные насильники, так и те, кто справил нужду в общественном месте или просто погладил ребенка.

«Понимаете, я против настоящих преступников, такие действительно есть. Но у нас же не пол-России маньяки, педофилы. Пачками штампуют приговоры. Одно дело, когда действительно педофил — и правильно им дают такие срока. Но мы даем факт из дел, которые я знаю, — например, обнял ребенка человек, пописал не в том месте. Разве за это ему можно давать 14 или 15 лет лишения свободы строгого режима? — рассуждал Кондауров в беседе с журналистами.

По словам юристов, добиться пересмотра подобных резонансных дел возможно лишь в кассационном суде — обычно они расположены в другом регионе и меньше связаны со следствием и прокуратурой, которые вели расследование.

По данным Верховного суда, за первое полугодие 2024 года эта инстанция удовлетворила 35,9% поступивших жалоб по всем уголовным делам и отменила 6,6% приговоров.

«Дела против половой неприкосновенности всегда резонансные, но об этом нужно говорить, потому что порой доходит до истерии и охоты на ведьм, — считает правозащитница Оксана Асауленко. — Адвокаты и родственники уже составляют памятки для мужчин, как не попасть в такую ситуацию — советуют на всякий случай не заходить с детьми в лифт, а если ребенок стоит на улице, плачет — безопаснее пройти мимо. До какого мы доходим маразма?»