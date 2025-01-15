«Говорить о кино по-новому». Мультимедийный портал KINOTV.RU перезапускается в новом формате

Ведущий российский телеканал, посвященный мировому кинематографу, КИНОТВ с ежедневной аудиторией 25 миллионов зрителей объявил о перезапуске собственного профессионального мультимедийного портала о кино KINOTV.RU, количество пользователей которого составляет на сегодняшний день 600 тысяч.

Пришло время меняться

По словам генерального продюсера КИНОТВ Сергея Катышева, портал существует с 2014 года, и за это время на портале работали все лучшие российские авторы, подготовлены тысячи уникальных материалов.

«Мы единственные из российских телеканалов организовали прямую трансляцию закрытия Каннского кинофестиваля, присутствовали и делали эксклюзивные дневники всех основных кинофестивалей мира. Мы получаем мировые призы, взяли семь Promax — по сути, «Оскары» телевизионного мира. На этом пути мы достигли вершин. Но наступила другая эпоха, новое время, новый мир. Пришло время меняться», — отметил Катышев.

В новой версии KINOTV.RU изменились кардинально и концепция в целом, и форматы предоставления информации. Были добавлены новые проекты и рубрики, появились образовательные функции. Но самое главное — он переориентировался на молодых авторов и более молодую аудиторию. По словам Сергея Катышева, одна из ключевых идей изменений портала — собрать на нем молодых кинокритиков, актеров, сценаристов, художников, найти и обучить новых, создать сообщество для просмотра и обсуждения кино в формате живого диалога.

Среди новых проектов — и «Актерская визитка», посвященная знакомству с начинающими актерами, и «В будущее возьмут меня», где недавно ставшие известными звезды делятся своим опытом. Собирает начинающих и «Школа кинокритики», дающая возможность общения молодым профессионалам с мастерами жанра.

По мнению Сергея Катышева, кинокритика — важная составляющая часть кинематографа, она не только помогает зрителям понимать кино посредством рецензий и обзоров, но и вскрывает смыслы, истолковывает символы, помогает увидеть невидимое на первый взгляд, разговаривает со зрителем об увиденном. В определенном смысле, считает генеральный продюсер портала КИНОТВ, кинокритика формирует и кинематограф, и зрителей.

«За время существования портала мы собрали лучших кинокритиков страны, но со временем увидели, что давно не появляется новых имен, новых взглядов, новых мнений, хотя кино все больше фокусируется на молодой аудитории, на современный мир. Поэтому сейчас стоит другая задача — создать молодое сообщество кинокритиков, запустить движение молодых людей, которые живут кинематографом, которым близок именно современный кинематограф», — подчеркнул Сергей Катышев.

В партнерстве с музеем-усадьбой «Ясная Поляна», уже проведено несколько «Школ кинокритики», где молодежь на бесплатной основе в течение десяти дней полностью погружается в мир киноиндустрии: тренинги, мастер-классы, возможность открытого общения с наиболее актуальными критиками и режиссерами, такими как Эмир Кустурица, Егор Кончаловский, Алексей Герман — младший, Александр Велединский, Сусанна Альперина, Егор Москвитин и многие другие.

«Это своего рода инкубатор будущих кинокритиков. Лучшие и самые активные выпускники наших школ приглашаются работать в редакцию, писать тексты, обзоры, снимать материалы. Наш лозунг: «Кинокритика — это не занудство! Давайте посмотрим на кино новыми глазами!» — рассказал генеральный продюсер КИНОТВ.

Платформа для коммуникаций

Новые образовательные инициативы уже доступны пользователям KINOTV.RU — здесь размещены уникальные лекции, семинары, материалы, посвященные различным аспектам кинематографа, в рамках проектов «Кино в костюмах», «В будущее возьмут меня», «Экранная копия». Образовательная составляющая портала, по словам Сергея Катышева, будет только расширяться. Планируется запуск школы сценаристов и школы режиссерского мастерства. Стоит отметить, что все школы и проекты будут бесплатными для участников.

«Мы уверены, что талантливые и очень сильные люди есть повсюду, их надо только найти, раскрыть их потенциал и дать шанс реализоваться. Наш портал, являющийся платформой для коммуникации между теми, кто делает кино, смотрит кино и мечтает о волшебном мире кинематографа, должен стать такой взлетной полосой», — отметил Сергей Катышев.

Специально для молодой аудитории, активно использующей различные мобильные устройства, разработчики KINOTV.RU создали удобный и интуитивно понятный интерфейс. Продуман и формат предоставления информации, который учитывает короткое окно внимания современных молодых людей и предоставляет только содержательный контент. На KINOTV.RU, по словам Сергея Катышева, реализована инновационная идея мультиплатформенного и многовариантного получения контента: «Смотри — Читай — Слушай», позволяющая посетителю быть всегда на связи, независимо от вида активности, и удобным для себя способом иметь доступ к материалам портала.

«Каким будет кино через десять-двадцать лет, как и кто его будет смотреть? Нам интересны эти вопросы и темы, и обсуждать мы их будем с молодыми, талантливыми и дерзкими ребятами, которых очень много в нашей большой и интересной стране, — подчеркнул генеральный продюсер КИНОТВ — Мы хотим говорить о будущем с теми, кто будет в нем жить, и для таких и создан наш портал».

Среди отдельных проектов, реализуемых КИНОТВ: экранизация бестселлеров Евгения Водолазкина «Авиатор», и «Лавр», создание в Санкт-Петербурге культурно-образовательного центра «Дом Кранкенгагена».