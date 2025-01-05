Как на Крайнем Севере сняли на грант президента фильм-эксперимент про яйца

В этом году на экраны выйдет фильм, снятый в самом северном морском порту России только с одним профессиональным актером и без готового сценария. Сюжет писали практически на ходу, а поучаствовать в нем согласились реальные северяне, включая губернатора Якутии. Главная идея ленты — поиск мужественности и обретение себя на севере. По завязке, главного героя просят передать в порт яйца из Якутска, но он, метафорически, «эти яйца постоянно везде забывает и на самом деле везет самому себе». На создание такого необычного фильма его авторы получили грант президента — более 3 млн руб.

Они говорят про остальной мир: «Там, на земле»

В готовящемся к выходу фильме «Почему вымерли мамонты» задействован только один профессиональный актер , он играет главного героя Андрея Стаханова. Все остальные на экране — реальные люди, жители якутского поселка Тикси, самого северного морского порта России, где и разворачивается сюжет ленты. Поучаствовать в картине согласился губернатор Якутии Айсен Николаев, который появится в камео Полярника.

При съемках отказались не только от привлечения большого количества артистов, но и от готового сценария. Изначально создатели прописали лишь завязку ленты.

close Актер Роман Шукри Илья Кравченко

«Сюжет начинается с того, что главный герой, актер севастопольского театра пробуется на роль полярника и читает стихи Роберта Рождественского. Но ему говорят: «Прости, это полная ерунда. Ты просто не был на севере, ты не понимаешь, что это, и не можешь это сыграть, — рассказывает креативный директор проекта и автор сценария Кирилл Блинов. — Так как сам персонаж считает, что он прекрасный артист, на уровне Леонардо Ди Каприо, то он решает поехать в Арктику и берет билеты до Тикси».

Дальнейшие приключения героя в Тикси добавляли на ходу, включая в ленту эпизоды из реальной жизни . К примеру, когда съемочная группа ехала в местном автобусе, водитель неожиданно «выдал мощный диалог про север, а на конечной пригласил нас домой на чай». Позже все это дословно пересняли для фильма так, как было в жизни, только с точки зрения того, что водителя встречает герой картины. Точно так же важной частью фильма стали... яйца, имеющие особую ценность на севере.

«В Тикси яйца могут стоить 400-450 рублей за десяток. Поэтому в самолетах туда вся ручная кладь забита яйцами. Прямо в аэропорту Якутска для этого есть специальный магазин с ними.

Когда мы летели в Тикси первый раз, к нам подошла перед посадкой в Якутске женщина и попросила: «Можете взять еще мои яйца с собой?». А потом стали подбегать другие с просьбами. Один чувак говорит: «Вы в Тикси? Возьмите, пожалуйста, диск с новыми фильмами для их кинотеатра». Другая женщина приносит справку, которую надо кому-то там отдать. У них это место передачи с Большой земли на маленькую.

close Креативный директор проекта и автор сценария Кирилл Блинов Илья Кравченко

В Тикси говорят про остальной мир: «Там, на земле». Потому что в самом Тикси нет земли, это уже вечная мерзлота, со всеми вытекающими. Мы тогда еще привезли местным яблок, и инспектор природоохраны подарил пакет с ними своей девушке как букет цветов, потому что это ценная вещь.

Глядя на все это, я вписал в сценарий, что наш актер тоже забирает яйца из Якутска и везет в Тикси. Мы использовали их как символ. По прилету в Тикси герой выходит из самолета и, вдохнув первый раз арктический воздух, начинает читать тот самый стих Рождественского. А стюардесса выглядывает из самолета и кричит: «Молодой человек, вы свои яйца забыли». Смысл в том, что он эти яйца постоянно везде забывает, и ему постоянно девушки напоминают, то стюардесса, то кассирша, и он за ними возвращается.

Потому что он приехал сюда за своими яйцами, и на самом деле везет их не кому-то, а себе, и в конце фильма сам жрет из них яичницу»,

— отмечает Блинов.

close Илья Кравченко

«Сложнее всего снимать реальных людей»

Экспериментальный подход к фильму позволил появиться на экране самым разным людям севера, от губернатора региона, до обычных водителей, кассиров и журналистов Тикси. По словам Блинова, одной из главных сложностей стала именно съемка обычных людей, которые зачастую переигрывают при виде камеры. Чтобы избежать этого, в ход пустили разные уловки.

«Так, надо было отснять разговор актера с директором местного заповедника. Мы придумали, что в это время они будут таскать мебель. У них как раз был переезд, и не хватало мужчин. Потому что в заповеднике работают почти одни женщины, только директор мужик. Ну и инспектора, но инспектора все в тундре. И вот наш актер и директор разговаривают и в это время несут шкаф, а камеры установлены на шкафу между ними. И директор никак не может переиграть, потому что он должен шкаф тащить в этот момент».

Некоторые непрофессиональные участники, наоборот, проявили себя с неожиданной стороны во время съемок. Так среди прочих в картине появился профессор, доктор биологических наук Николай Лащинский.

«Как он вообще работал по-актерски над своими сценами, это что-то невероятное, как он из дубля в дубль повторял все очень точно.

В каких-то местах у меня даже возникала такая актерская, что ли, если не зависть, то ощущение, что вот человек, мало того, что светило от науки, так еще гораздо лучше тебя играет»,

— признается единственный профессиональный актер фильма, 25-летний Роман Шукри.

close Доктор биологических наук, профессор Николай Лащинский Илья Кравченко

Несмотря на то, что его персонаж вымышленный, отчасти Шукри также сыграл самого себя. Как и герой фильма, он работает в театре (им. Луначарского, в Севастополе). Во время отборочного интервью артист рассказал авторам картины, что хотел стать журналистом, после чего сценарист вписал линию, что герой Стаханов тоже хочет быть журналистом и по прилету в Тикси попадает в местную газету. Это запускает дальнейшую цепочку событий — Стаханов едет по заданию редакции на затерянный северный остров в поисках останков мамонтов.

«Мы договорились, чтобы местная газета «Маяк Арктики» вышла с реальным объявлением, что им требуется «отважный журналист для написания статьи на островах». Наш актер приходит по нему и устраивается в редакцию», — уточняет Блинов.

«Он едет туда, чтобы быть героем»

Главная задача фильма — сформировать новый героический образ и «модель героя», объясняют создатели. По ходу сюжета герой фильма совершает на острове научное открытие. То, что он там обнаружил, раскрывает новые причины вымирания мамонтов. Благодаря этому бывший артист театра становится известным, про его открытие пишут газеты, у него берут интервью журналисты, и он обретает себя в роли первооткрывателя.

«Как мамонты вымерли? Перед этим они измельчали. И когда я приезжаю на наш север, кажется, что я на останках какой-то древней цивилизации. В Тикси стоят гигантские брошенные ржавые корабли, огромные антенны, заводы. Когда я на это смотрю, у меня такое же ощущение, как когда я видел пирамиды в Южной Америке — что это строили великаны. И сейчас в Тикси такие люди, понимаете... Они, например, все работают сразу на двух-трех профессиях.

Главная депутатша — она же продавщица в хозмаге, а водитель автобуса одновременно трудится на дизельной и спасателем прыгает с вертолета, поэтому автобус ходит три раза в неделю.

А иначе не хватит, кем закрыть все дыры. Поэтому наш актер едет туда, чтобы быть героем. Современные люди могут просто зачастую не понимать, что им это нужно, нужна эта романтика, что-то большее», — поясняет Блинов.

Национальное достояние Арктики: как Крайний Север становится ближним? Президент России еще в 2021 году поставил задачу вывести арктические регионы по всем ключевым... 17 декабря 21:21

Съемки на севере велись в два захода, в общей сложности около трех недель, из которых две в Тикси и примерно восемь дней на островах. Во время работы команде пришлось лицом к лицу столкнуться с суровой северной природой: дикими животными, штормами.

close Роман Шукри, Кирилл Блинов и Николай Лащинский Илья Кравченко

«Наш оператор очень боялся, что на него нападут звери, и привез с собой ствол.

Он должен был везде ходить с камерой, а он везде ходил со стволом. И именно его чуть не загрызла росомаха.

Подкралась, но он вовремя заметил, взял в руки оружие, она поняла и ушла, росомахи очень умные», — рассказывает Блинов.

Для съемок на островах специально выбрали осенний сезон штормов. Узнав о планах группы в это время работать на природе, местные дали ценный совет — обязательно взять с собой банку сгущенки.

«Когда я еще в редакции Тикси договаривался с главредом газеты, зашел его отец, узнал, что мы поедем на острова, и говорит: «Будьте осторожны, там сейчас очень опасно, шторма, туманы, обязательно положи в карман банку сгущенки». Если потеряешься, она спасет жизнь, калорийная еда, не надо готовить, быстро дает силу. Мы взяли это в фильм, что главред дает герою с собой банку сгущенки. На острове герой теряется, остается один без еды, и она его выручает. Перед съемками этого момента мы все не ели. Поэтому по глазам актера действительно видно, что этот человек давно не жрал. В процессе он меня спросил: «А как я открою банку?». Я сказал, что не могу за него придумать, в итоге он голыми руками, об какую-то деревяшку ее бил, пока она не лопнула», — вспоминает Блинов.

close Илья Кравченко

Сам актер отзывается о таком необычном опыте спокойно. По словам Шукри, он изначально воспринял такой необычный фильм как проверку своих актерских способностей.

«Я 16 лет жил в Норильске. Поэтому не могу сказать, что Крайний Север для меня был какой-то новизной... Столкнуться с дикими животными было не страшно, я это предвкушал, но не случилось. Перед штормами тоже не было страха, единственно, не хотелось, чтобы они помешали нам передвигаться», — описывает актер.

«Премьера должна пройти в кинотеатре Тикси»

На съемки ленты, которую называют не иначе, как «документальный фильм-открытие», «фильм-экспедиция», авторы получили грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 3 млн 792 тыс. руб. Команде удалось выиграть его в номинации «первооткрывательство и первопроходство».

«Помимо того, что мы сняли фильм, мы сделали несколько научных открытий,

— подчеркивает Блинов. — Во-первых, мы обнаружили арктический пойменный эфемеретум, это такое сообщество растений, которое возникает только на несколько дней. Наш ученый, Лащинский его нашел, и мы сделали это частью фильма, конечно же. Потом мы нашли окаменевшие деревья и отпечатки растений, это доказывает, что миллионы лет назад здесь, в Арктике был субтропический лес. Я нашел отпечаток ивы и окаменевшую шишку, наш лодочник увидел отпечаток ольхи, Лащинский нашел отпечаток тиса. Еще мы нашли самую северную лиственницу».

close Илья Кравченко

В целом сейчас в России усиленно занимаются развитием севера, поэтому власти помогают сопутствующим проектам, добавляет сценарист.

Для отчетности по трате средств гранта в команде фильма есть отдельный человек.

«Своя специфика в том, что по гранту надо строго отчитываться. А на севере же как бывает, нужен вездеход, и ты просто находишь местного мужика, у которого он есть, а тот хочет наличные», — отмечает Блинов.

Всего в съемочной группе помимо актера и оператора «три с половиной человека», уточняет креативный директор, постпродакшеном занимаются примерно столько же. В общей сложности над фильмом работают директор картины, режиссер и руководитель экспедиции, автор сценария и креативный директор и художественный руководитель.

close Илья Кравченко

«Планируем премьеру в августе, если получим поддержку «Знание. Кино». Это решается буквально сейчас... С прокатным удостоверением фильм покажут в 3 тыс. точках по всей России, на основании этого результата поймем, сможет ли мы продать права на него. Если не получим поддержку «Знание. Кино», выложим фильм в интернет. Предварительно, онлайн-кинотеатр PREMIER писал нам, что разместит. Но я хочу, чтобы они не только разместили, но и заплатили, иначе на какие деньги мы [в рамках нового фильма] отправимся искать сокровища в Афганистан», — поясняет Блинов.

Впрочем, у него есть особое желание — организовать премьеру картины в единственном кинотеатре Тикси: «И вместо пригласительных билетов требовать предъявлять перепелиные яйца. А перед входом , как на «Оскаре», расстелить красную ковровую дорожку, по которой пройдут все снимавшиеся жители, это половина города. Мне важно, чтобы сами тиксинцы это посмотрели».