Любовник и душитель: в Москве со свертком кокаина задержали актера Алексея Яничева

В Москве по подозрению в хранении наркотиков задержан 37-летний актер Алексей Яничев. Сотрудники полиции нашли при нем сверток с неизвестным веществом, которое после исследования оказалось кокаином. Прежде мужчина попадал в поле зрения СМИ не за свои заслуги на сцене и в кадре, а в качестве любовника бывшей жены певца Ромы Жукова. Кроме того, в марте 2024 года в жизни Яничева произошел еще один трагический эпизод — его обвинили в непредумышленном убийстве приятеля.

В Москве на улице Покровка задержан 37-летний актер Алексей Яничев, сообщает Telegram-канал 112. При нем полиция нашла подозрительный сверток. Содержимое отправили на экспертизу, оказалось, что это кокаин.

«После этого Яничев сразу же сознался полицейским, что, да, наркотики его, приобрел их еще в мае», — говорится в публикации.

Других подробностей не приводится. Официальных сообщений о возбуждении уголовного дела или аресте Яничева не поступало.

Задушил приятеля?

В марте 2024 года в отношении Яничева возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщали «Известия». По сведения журналистов, поздно вечером актер и его приятель находились вдвоем в квартире в Хамовниках.

«В какой-то момент Яничев схватил друга обеими руками за шею, повалил на пол и начал душить. В результате приятель актера скончался», — рассказал собеседник издания.

С Яничева взяли подписку о невыезде.

Иную версию событий представил mk.ru. В ноябре 2023 года Яничев отдыхал в компании из пятерых человек в подмосковном Королеве. После того, как все выпили, друг Яничева поссорился с ним на почве ревности — ему показалось, что актер оказывает лишнее внимание его супруге. Хозяин квартиры попросил товарищей перестать выяснять отношения и разъехаться по домам. Они подчинились и поехали в район Хамовники. Там конфликт между мужчинами продолжился. Яничев «попытался шутливо успокоить [своего друга], напрыгнув сзади и прихватив за шею».

Мужчины потеряли равновесие и упали. Во время падения ревнивец сильно ударился головой о бордюр. Ему стало плохо, его экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского и провели нейрохирургическую операцию. Спасти его не удалось. Причиной смерти, как рассказали родные, стала остановка сердца.

Кинокарьера Яничева и светские скандалы

На сайте «Кино-Театр.ру» в биографии Янычева говорится о двух его ролях: в сериале «Слепая» (2024) и сериале «Голоса ушедших душ» (2023). Однако списке актеров этих сериалов на сайте «Кинопоиск» Яничев не упоминается.

В 2018 году он попадал в светскую хронику в качестве любовника бывшей жены певца Ромы Жукова Елены. Как сообщало издание«СтарХит», она «нашла себе молодого человека, который помогает ей заниматься ремонтом квартиры, а также уже успел найти общий язык с шестью детьми своей избранницы».

Роман Жуков и Алексей Яничев встретились на ТВ-шоу.

«Как только Алексей появился в студии, он набросился с кулаками на Романа. К счастью, охрана его остановила. Однако в приступе агрессии он сломал Жукову очки», — говорилось в публикации.

В студии также появлялась новая возлюбленная Жукова Ольга Илларионова, которая «уличила Алексея во лжи», что было подтверждено экспертами программы. Оказалось, он выдавал себя за психолога, хотя не имел подобного диплома. Кроме того, Илларионова утверждала, что в реальности Яничев «танцевал стриптиз и встречался с женщинами за деньги».

«Все ее слова об избраннике Елены оказались правдой», — резюмировал «СтарХит».