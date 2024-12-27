«Я б довел до конца». Кто напал на экс-пресс-секретаря Мирзиеева и при чем тут Кадыров

Узбекистан объявил в розыск двух россиян по делу о покушении на чиновников

Узбекистан объявил в международный розыск двоих россиян, которых подозревают в покушении на бывшего пресс-секретаря президента страны. Оба подозреваемых — уроженцы Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров призвал «не притягивать к разного рода козням чеченский след» и заявил о том, что кто-то хочет спланировать цветную революцию в республике. Он также пообещал выяснить, кто «стоит за провокационным информационным вбросом».

Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела о покушении на убийство Комила Алламжонова, установлено, что граждане Российской Федерации Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По данным ведомства, Расаев и Темирханов заочно привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, «в отношении этих лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен розыск».

Что произошло

В конце ноября пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Кто находился внутри машины, не сообщалось, однако ряд СМИ распространили информацию о том, что в салоне был Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и ранее работавший его пресс-секретарем. По информации СМИ, машину обстреляли рядом с домом экс-чиновника. Позже Генпрокуратура подтвердила, что речь идет о Алламжонове.

Затем стало известно о еще одном пострадавшем — чиновнике Дмитрии Ли.

По данным следствия, уже установлены семь лиц, причастных к совершению преступления. Пятерых уже арестовали.

«Провокационный вброс»

Изначально глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «провокационным вбросом», притянутым «за уши» прозападными СМИ, попытки связать покушение на Алламжонова с чеченцами.

«Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны... Не дожидаясь результатов [следствия], прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», а затем и вовсе подвели этот след ко мне. Отвечать на этот провокационный вброс не собираюсь», — отметил он.

«Если бы я действительно что-то планировал, то довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом», — заверил Кадыров.

Он также напомнил, что чеченцы и узбеки являются «братскими народами с общим историческим прошлым», которых «многое связывает», а также напомнил, что Узбекистан очень любил его отец, бывший глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров. Политик пообещал, что выяснит, «кто стоит за этим провокационным информационным вбросом».

На этой неделе Кадыров вновь заявил о «прозападном сценарии» во всей этой истории.

«Уверен, что весь этот переполох используется определенной стороной изнутри для каких-то своих далеко идущих закулисных игр. В любом случае настоятельно советую всем заинтересованным не притягивать к разного рода козням чеченский след», — пригрозил он.

По мнению главы Чечни, ситуация похожа на типичный сценарий цветных революций.

«На фоне возникшего шума касательно «покушения» некоторые СМИ аккуратно запустили еще одну байку о том, что дочь президента и его зять могут претендовать на власть», — пояснил он, категорически отвергнув такую версию.

«Во-первых, дочери Шавката Мирзиеева не настолько глупы. А во-вторых, мало кто знает характер и преданность Отабека Умарова, который своего тестя не называет иначе как отец», — указал Кадыров.

Он также рекомендовал Алламжонову и Ли «не заигрываться в роли пострадавших» и «вовремя остановиться», в противном случае «придется отвечать» за все козни «по нашим традициям».