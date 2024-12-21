Бои у гейта и «жуткая вонь» в отеле. Рейс из Шереметьево в Египет задержали на двое суток

Более 200 пассажиров рейса авиакомпании Al Masria в Шарм-эль-Шейх должны были вылететь из Шереметьево рано утром 20 декабря, однако до сих пор не попали на борт: вылет постоянно переносят из-за неисправности воздушного судна. За время ожидания они успели устроить в аэропорту потасовку, заблокировав выход на посадку, — решать проблему пришлось полицейским. По последним данным, самолет отправится в Египет только утром 22 декабря, пока пассажиров разместили в гостинице.

Около 200 человек уже вторые сутки находятся в московском аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса UJ 614 авиакомпании Al Masria в Шарм-эль-Шейх.

Борт должен был вылететь 20 декабря в 5:50 мск. Все пассажиры сдали багаж и уже прошли регистрацию, но посадку в самолет постоянно откладывают.

По последним данным, вылет перенесен на 07:10 мск 22 декабря .

Причиной задержек, как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), стала техническая неисправность воздушного судна. Al Masria Universal заверила, что в соответствии с федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлено питание и напитки, желающим — расселение, а также компенсация затрат, связанных с самостоятельным поиском жилья.

Столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию с задержкой рейса на контроль. На место прибыл московский прокурор по надзору за соблюдением законодательства в сфере воздушного и водного транспорта Кирилл Нищименко, уточнили в пресс-службе. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, для них организована горячая линия.

«Не будет никаких компенсаций»

По данным аэропорта Шереметьево, опубликованным представителем Росавиации Артемом Кореняко, вылететь в Египет задержанным рейсом должны были 220 пассажиров.

В ночь на 21 декабря, спустя уже сутки ожидания, они устроили потасовку с пассажирами рейса UJ 612 той же авиакомпании, который должен был вылетать по расписанию. Как сообщил Telegram-канал Baza, люди, так и не дождавшиеся своего вылета, заблокировали выход на посадку и не пропускали к нему пассажиров второго рейса. К гейту вызвали полицейских, которые произвели задержания.

На кадрах, снятых на месте, видно, как несколько силовиков удерживают на полу одного из мужчин. Другие пассажиры стоят рядом и просят его отпустить. Сколько людей задержано — не уточняется. Рейс UJ 612 улетел по расписанию.

Как сообщил один из пассажиров задержанного рейса телеканалу РЕН ТВ, накануне людей пытались расселить по гостиницам, однако мест на всех не хватило. Им предложили остаться в бизнес-зале, некоторым пришлось ехать домой за свой счет.

«Не будет никаких компенсаций, потому что египетская авиакомпания не отменяет рейс, а просто задерживает его бесконечно», — заявил мужчина.

Вечером 21 декабря из 220 пассажиров аэропорт покинули 125, еще 95 человек размещены в гостиницах и бизнес-залах, их обеспечили напитками и питанием, сообщил Кореняко. При этом некоторые из тех, кому предоставили место в гостинице, уже пожаловались на условия проживания: как сообщил каналу «Осторожно, Москва» один из пассажиров, их разместили в номерах со сломанными кроватями и неприятным запахом.

«Сказали, что приличный отель. Под кроватью грязь немытая, белье желтое, стены как после бомбежки. На окнах нет штор, общий грязный санузел. Стоит жуткая вонь», — заявил пассажир.