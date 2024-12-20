Внимание к деталям и новаторство: как Лига Ставок развивает спортивную индустрию в России

Сегодня в условиях постоянно растущей конкуренции букмекерским компаниям важно не только оставаться на виду, но и постоянно совершенствовать продукт, внедрять инновации и опережать тренды в спортивной индустрии. Букмекерская компания «Лига Ставок» активно осваивает этот опыт и находит новые точки соприкосновения индустрии с болельщиками. Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами рассказал об успешных кейсах для привлечения внимания к бренду, а также о том, как компания помогает развивать национальный спорт.

— Рынок беттинга стремительно эволюционирует, поэтому вам приходится выходить за рамки традиционных рекламных каналов и использовать инновационные форматы продвижения. Чего хотят спортивные фанаты сегодня?

— Наша основная задача заключается в создании уникального и интересного продукта, который отвечает всем потребностям клиентов. Качественный и технологичный сервис, персонализированный контент, дополнительные возможности общения пользователей друг с другом, большое дружное спортивное комьюнити, эмоциональная связь с игроками и многое другое. Во взаимодействии с аудиторией для нас важна каждая деталь.

Отмечу, что ставки на спорт среди болельщиков сегодня так же популярны, как и сами спортивные состязания. Любители спорта заключают пари даже не для того, чтобы заработать, а чтобы почувствовать себя спортивным экспертом и зарядиться дополнительными эмоциями от просмотра матча.

— Как вы обеспечиваете такое взаимодействие с аудиторией?

— В 2022 году мы создали отдельное пространство в приложении «Лиги Ставок» – специальные чаты, где пользователи могут обмениваться опытом, эмоциями, поддерживать друг друга, обсуждать пари и лучшие моменты матчей в реальном времени. Потребность в общении возникает у игроков как офлайн, так и онлайн, поэтому внедрение функции социализации стало значимым шагом для укрепления лояльности и уровня вовлеченности аудитории.

Сегодня мы добавили новые полезные функции в социальную сеть: публичный профиль, подписку на игроков, рейтинг игроков. Благодаря им поклонники спортивных событий могут делиться ставками, повторять их за другими пользователями, следовать за стратегиями опытных игроков, а отраслевые эксперты давать советы и прогнозы на предстоящие матчи.

Мы сделали процесс ставок увлекательнее. Таким образом, наша социальная сеть уже стала неотъемлемой частью просмотра спортивного события.

— Звучит как новый формат коммуникации на рынке. Кто-то из индустрии уже делал такое?

— Это первый и единственный проект по социализации ставок среди букмекеров в России – наша гордость. Функционал платформы переводит процесс ставок на новый интеллектуальный уровень и формирует настоящее экспертное сообщество внутри приложения. В этом заключается уникальность и технологичность нашего сервиса.

— Говоря об экспертности – природа ставок предполагает умение разбираться в спорте и анализировать множество факторов. Это целая культура. Как игрокам выбрать надежную компанию, «своего букмекера», который поможет стать профи в этом деле?

Один из главных индикаторов надежной компании – это умение работать с премиальным сегментом. «Лига Ставок» на протяжении 15 лет является лидером среди российских букмекеров по доле VIP-игроков. На текущий момент она составляет 80%.

Здесь недостаточно просто предоставить качественный продукт. Необходимо иметь огромное доверие со стороны клиентов и опыт на рынке. Премиальную программу лояльности для VIP-игроков мы запустили в 2018 году. Наши клиенты, исключительные знатоки спорта, поэтому мы предлагаем им персонализированный подход, повышенный уровень комфорта, безопасности и эксклюзивные привилегии.

— Какие механики вы используете, чтобы сформировать лояльность такой статусной аудитории?

— Безусловно, основная эксклюзивная часть работы с VIP-сегментом – розыгрыши призов. Здесь мы предлагаем клиентам интересные и многоэтапные активации: участие в игровых турах, получение специальных билетов за ставки, которые в дальнейшем участвуют в розыгрышах призов, а также развлекательные вечеринки. Такая геймификация вовлекает участников, масштабирует нашу лояльную базу и делает ее частью пути бренда.

В этом году впервые в истории беттинга мы разыграли автомобиль Rolls-Royce Ghost и денежные призы на общую сумму 58 миллионов рублей в рамках акции «ЛотеRRея». В ней приняли участие более 8 тысяч игроков.

— Планируете ли еще проводить такие розыгрыши?

— Мы уже это сделали. С 25 ноября у всех желающих игроков есть шанс вновь войти в историю и выиграть Rolls-Royce Cullinan. Модель названа в честь самого большого и дорогого алмаза в мире.

13 декабря состоялся первый розыгрыш призов, по итогам которого 25 игроков выиграли суммарно 5,4 миллиона рублей. 27 декабря нас ждет розыгрыш 2-ого тура, затем – еще 6 игровых туров, «экстра-тур» и невероятный финал.

В преддверии нового года мы также подготовили подарки нашим клиентам – дополнительные билеты в рамках акции «ЛотеRRея Cullinan».

Наше флагманское приложение и социальная сеть с новыми функциями помогает найти единомышленников и открывает дополнительные возможности для того, чтобы игроки одержали самую главную победу. Розыгрыш Rolls-Royce стал возможным именно благодаря такому сервису.

— Как вы сказали, участники подобных розыгрышей – профессиональные игроки, а вот новичку сложно сходу разобраться в мире ставок на спорт. Как вы работаете с более молодой аудиторией?

— Главным приоритетом с момента основания компании является популяризация национального спорта и здорового образа жизни среди молодежи. «Лига Ставок» сотрудничает с различными спортивными федерациями, реализует интересные совместные проекты, придумывает новые форматы спортивных соревнований для того, чтобы привлечь аудиторию разных возрастов и помочь ей глубже погрузиться в спорт.

В конце 2023 года мы провели ребрендинг. Новые цветовые решения и стилистические элементы помогли нам выделиться среди конкурентов, выглядеть более молодежно и современно.

Сегодня медиаспорт продолжает набирать обороты, и мы пристально следим за данным трендом. Более того, сами задаем тренды. Прорывом для нас стал проект первой медийной баскетбольной лиги в России – Лига Ставок Media Basket. Он объединяет команды, состоящие из профессиональных звездных игроков, блогеров, селебрити и просто любителей баскетбола. На одной площадке они буквально сражаются друг с другом, это невероятная битва и зрелищное шоу. Сегодня за турниром наблюдают миллионы фанатов.

Рады быть партнерами такого масштабного проекта! Благодаря ему мы привлекли новую для нас аудиторию и показали ей, что такое настоящий баскетбол: открытый, красивый, эмоциональный и доступный.

— Это, действительно, уникальная площадка для продвижения вашего продукта. Можно делать ставки на медиабаскет?

— Турнир входит в календарную программу Министерства спорта и любой букмекер может принимать ставки на событие. Но для нас это не является первостепенной задачей. Самое главное то, что люди могут прийти с друзьями и насладиться ярким шоу, вдохновиться им, увидеться с кумирами и одновременно посмотреть красивый баскетбол.

Этой осенью состоялся уже четвертый сезон Лига Ставок Media Basket. Впервые в истории турнира мы собрали десятитысячную ЦСКА-Арену на финал. Билеты были раскуплены за пару дней. Такой невероятный отклик от болельщиков показал, что нам удалось найти баланс между шоу и спортом и влюбить аудиторию в продукт.

— Значит ли это, что классический формат соревнований теряет свою популярность и не так интересен современной аудитории?

— Медиаспорт отлично дополняет классический формат соревнований. Он помогает раскрыть профессиональный спорт, привлекает новую аудиторию и помогает нам популяризировать занятия спортом в стране. Сегодня эти два понятия не могут существовать друг без друга. За их синергией будущее.

Хочу добавить, что мы поддерживаем спорт всех уровней – с 2017 года «Лига Ставок» совокупно инвестировала в индустрию более 10 миллиардов рублей. С каждым годом размер букмекерских отчислений на поддержку национального спорта растет. Мы со своей стороны уверены, что двигаемся в правильном направлении, находим различные каналы финансирования и делаем спорт доступным для всех.

— Какие цели компания ставит перед собой в следующем году?

— Мы планируем усиливать наш ключевой проект Лига Ставок Media Basket и удивлять болельщиков новыми фишками, развивать сотрудничество с Федерацией хоккея России и Федерацией бокса России, а также масштабировать премиальный сервис и привлекать новых клиентов.

Еще одно важное направление – это социализация продукта, в рамках которой мы будем находить инновационные подходы для взаимодействия спортивных фанатов.

Кроме того, в этом году мы стали долгосрочным и эксклюзивным партнером трансляции европейского футбола в онлайн-кинотеатре Okko. Благодаря этому болельщики могут посмотреть в прямом эфире все матчи крупнейших футбольных турниров. Это сотрудничество показывает нашу уникальность, открытость и надежность.

В новом году «Лига Ставок» готовит для спортивных фанатов нечто особенное – открытие Дома спорта в Санкт-Петербурге. Это новое уникальное пространство, в котором будет располагаться один из самых больших букмекерских клубов в России, спортивный кинотеатр, а также доступна широкая событийная программа по популяризации спорта. Не буду раскрывать всех секретов, вы увидите Дом спорта уже в январе 2025 года. «Лига Ставок» ставит перед собой высокие цели, готова к новым и великим рекордам.