Медведи, соколы и мороз. Как самый северный хоккейный клуб выиграл красноярское дерби ВХЛ

В Норильске находится самый северный хоккейный клуб в мире. На днях он выиграл красноярское дерби Всероссийской хоккейной лиги. Сразиться с «полярными медведями» приехала команда «Сокол» из Красноярска. Многие гости, включая главного тренера клуба, побывали в Заполярье впервые. Как прошло «морозное дерби» в условиях полярной ночи и закрытой из-за пурги дороги к аэропорту — в репортаже «Газеты.Ru».

Пришлось встряхнуть ребят

Дворец спорта «Арктика» в Норильске опустел. Поздний вечер вторника, 17 декабря. На лавочке в фойе молодой человек с супругой и малышом готовятся к выходу на улицу. Снаружи их ждет мороз и метель. Нужно как следует утеплиться. Как в песне «Здесь не прокатит в одних штанах...». Леван, правда, пел про родной Якутск, но в Норильске — тоже не прокатит.

Не просто заполярный, а самый северный большой город в мире, где живет 176 735 человек. Не просто снежный, а самый снежный по объему выпадающих зимой осадков. Не просто ветреный, а такой, где из-за сильной пурги закрывают и аэропорт, и единственную ведущую к нему дорогу. Как, собственно, и произошло в этот самый вечер вторника.

Однако и Данила Дяденькин не просто молодой любитель спорта, который собирается домой с тренировки вместе с женой и ребенком. Это один из самых крутых и перспективных нападающих Всероссийской хоккейной лиги. Об этом говорят строгие цифры статистики, согласно которым он забил 19 шайб в 35 матчах.

Сегодня он участвовал в «Морозном дерби». Норильск принимал гостей из Красноярска. Матч закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Возраст клуба, за который играет Данила, примерно равен возрасту его мальчишки, у которого на джерси отпечатано «Дяденькин младший», то есть 1,4 года. Ребенок уже научился ходить и даже бегать, но еще с трудом владеет своим телом, поэтому рядом с ним всегда мама или папа. «Норильск» же учится быть командой, а не просто собранием талантливых хоккеистов. Ему в этом помогает целый тренерский штаб, говорят, едва ли не лучший в лиге.

close Сергей Лютых

И сегодня главный тренер Владимир Гусев преподал заполярным «белым медведям» — этот зверь является символом команды и города — серьезный урок, смешав звенья, в которых Дяденькин и другие уже привыкли играть. Причиной тому стало обидное поражение в предыдущем матче с новокузнецким «Металлургом» 0:2.

«Вы же задаете вопросы: «Почему мы ноль забивали?» — сказал, улыбаясь, Владимир Гусев после матча с красноярцами. — Пришлось встряхнуть ребят. Это я шучу, конечно. Действительно, если что-то не идет, то нужна встряска. Нужно стрессовую ситуацию создать. Ребят перетасовали в звеньях и это сработало».

Эта встряска удивила и норильчан, и их гостей из Красноярска, что было заметно по ходу игры.

Трудовые, обычные шайбы

«Норильск» с первых же секунд рванул в атаку и открыл счет на второй минуте матча. Таким вышел дебют новой тройки нападающих: Семена Асташевского, Сергея Алхимова и Демида Паничкина. Болельщики же и оппоненты ожидали увидеть на льду самую опасную у «медведей» и одну из самых крутых в лиге тройку капитана команды Владислава Калетника, Данилы Дяденькина и Никиты Колесникова.

Этот быстрый гол стал еще и первой шайбой, заброшенной за клуб Семеном Асташевским, недавно перешедшем в клуб из «Югры». В недавнем матче с «Динамо-Алтай» он первый раз проявил себя в основном составе, когда помог забить шайбу защитнику Семену Луговяку и тем самым обеспечил победу норильчанам.

И дебютанты одним быстрым голом не ограничились. Едва шайба покинула сетку ворот Александра Дюбина и была разыграна в центре поля, как, буквально через несколько секунд, вновь оказалась в воротах «соколов». Гол рикошетом залетел туда вновь от Асташевского.

«Сам не понял, как получилось. Рикошетом. Трудовые, обычные шайбы, — выговорил он, стараясь отдышаться в перерыве. — Хорошие скорости, выполняем задания тренеров».

close Хоккейный клуб «Норильск»/VK

Паничкин же стал в этот день героем мема про то, что такое «режим бизона». На коротком видео этот рослый, уверенный в себе хоккеист подкатывает к воротам противника, одного за другим валит двоих игроков «Сокола», а затем занимает место на пятачке, прямо перед лицом красноярского вратаря, как бы не замечая, как его оттуда пытаются выжать и выбить защитники.

Игру после второго гола за две первые минуты матча остановили, чтобы внимательно изучить чистоту входа в зону — не было ли офсайда? Тем самым судьи дали возможность «соколам» и особенно их вратарю разморозиться, а «медведям», наоборот, подостыть. Потому что нельзя же так жестко встречать гостей!

В итоге, гол засчитали.

Через несколько минут первую шайбу отогревшимся гостям привез мощным броском под перекладину Михаил Мещеряков. А затем норильчанин Никита Шуйгин, который весь сезон старался, но не мог проявить себе как следует, оформил третью шайбу за первую десятиминутку. Эта шайба вышла случайной. Никита бросал из неудобной позиции и издалека, но так оно порой и бывает.

Красноярцам уже ничего не оставалось, как только сменить Дюбина, и сжав зубы, а вернее, капы в зубах покрепче, пытаться перехватить игру у противника.

«Сокол» — команда сильная и опытная. Куда более опытная, чем почти новорожденный «Норильск». Несколько лет назад «Сокол» дошел до финала ВХЛ. Выигрывал он и у норильчан. Правда только один раз из трех, когда «медведи» приезжали в Красноярск.

Но переломить игру в первом периоде им не удалось. После точного броска нападающего северян Алексея Леонтьева счет на табло был уже 4:1. Так команды и ушли на перерыв.

Удивляет как здесь люди живут

Такое резвое «морозное дерби» не могло не порадовать болельщиков. Люди не пожалели, что пришли сюда вечером непогожего буднего дня, когда еще больше, чем половина недели впереди.

Хоккей для многих норильчан больше, чем игра. Вот, к примеру, семья Плаксиных. Их сын Максим занимается хоккеем с малых лет. Недавно его команда завоевала «Золотую шайбу». Впереди сборы в Ессентуках. И все это за счет секции, которую, как и хоккейный клуб «Норильск», да и весь массовый спорт на Таймыре, поддерживает «Норникель».

На «морозном дерби» подростку выпало собирать снег у скамейки гостей. Максим резво работал лопатой, а затем мчался со своим ведром скорее покинуть лед. Паузы в игре были небольшие. С трибун за него и за городскую команду «болели» родители Вероника и Евгений.

Во втором периоде «Сокол», получивший, видимо, ударную порцию мотивации от тренера в раздевалке, играл уже наравне с «Норильском». Все нужные ключики к новым ударным тройкам северян были подобраны, и они уже не чувствовали себя как дома, хоть и играли на домашнем стадионе.

Вторую шайбу за гостей забросил Сергей Сафин-Трегубов, красноярский защитник атакующего плана, прежде игравший за «Норильск». Это не первый товарищ, сделавший неприятный сюрприз бывшим партнерам по команде. В предыдущем матче с «Металлургом» ни одной шайбы не дал забить «медведям» Матвей Ботов, в прошлом сезоне игравший за «Норильск», будто бы зная, кто из них и куда будет метить.

close Хоккейный клуб «Норильск»/VK

Однако счастье было недолгим. Олег Куликов, зоркий тренер по видео, работающий в норильском штабе, потребовал пересмотра, и судьи зафиксировали офсайд. Гол отменили.

В третьем периоде команды по-прежнему играли на равных. Красноярцам удалось довести счет на табло до 4:3. Так уже дважды складывался итог игры норильчан с Красноярском. В одном случае, в пользу северян, а в другом – южан.

«Норильск», однако, сумел прервать традицию. Вячеслав Скобелев подхватил шайбу после парированного красноярским вратарем броска Егора Яковлева и привел северян к уверенной победе со счетом 5:3.

У «Сокола» не было проблем с трансфером, которые могли бы повлиять на игру. Сергей Сафин-Трегубов рассказал, что доехали они в Норильск без задержек и происшествий, то есть до того, как из-за вьюги прервалась работа аэропорта и перекрыли дорогу от него до города.

А главный тренер Лев Бердичевский вообще впервые оказался в Заполярье, да еще и полярной ночью, которая началась в Норильске 30 ноября и закончится спустя 45 суток, то есть 3 января.

«Удивляет, как здесь люди живут и работают. Приходят, радостно болеют, громко болеют, — сказал он после матча. — В Красноярске нет снега, а здесь уже такие сугробы и ветер. Любопытно».