«Гордость и важнейший символ Рунета»: в Москве прошла церемония вручения премии «Герои Рунета» В 2025 году кириллическому домену .РФ исполняется 15 лет

11 декабря в Москве прошла церемония вручения премии «Герои Рунета», в рамках которой отметили персоны, проекты, персонажи и мемы, оказавшие значительное влияние на развитие Рунета в 2024 году. Мы поговорили с директором Координационного центра доменов .RU/.РФ Андреем Воробьевым, представляющим генерального партнера премии, об итогах юбилейного года, развитии национальных доменов, кибербезопасности и новых вызовах 2025 года.

— Андрей Александрович, в следующем году кириллическому домену .РФ исполняется 15 лет – c какими достижениями и проблемами он подошел к этой дате?

— Домен .РФ – наша гордость и важнейший символ Рунета. В 2010 году он стал первым делегированным кириллическим доменом, открыв новые возможности для миллионов русскоязычных пользователей. За эти годы зона .РФ закрепила за собой статус крупнейшей кириллической доменной зоны и продолжает демонстрировать стабильный рост. К 15-летию мы подошли с впечатляющими результатами: сейчас в зоне .РФ почти 800 тысяч имен, и ежедневно регистрируются около 500 новых доменов.

Домены в зоне .РФ активно используются для информационных и образовательных проектов, государственных и муниципальных сайтов, локального бизнеса. Его популярность подчеркивает не только технологическое значение, но и культурную ценность: домен на русском языке стал частью национальной идентичности нашей страны.

Но юбилей – это не только повод для бравурных отчетов, но и возможность обратить внимание на имеющиеся проблемы с универсальным принятием. С момента появления в сети интернационализированных доменов достаточно остро стоит вопрос обеспечения универсального принятия, когда все продукты и сервисы в интернете одинаково и без проблем работают как с латинскими доменными именами и почтовыми адресами, так и с интернационализированными. В нашей стране есть примеры сервисов, которые умеют работать с кириллицей, но остается немало ПО, которое до сих не полностью поддерживает кириллические доменные имена и почтовые адреса.

Поэтому одна из главных задач Координационного цента доменов .RU/.РФ – это создание и развитие экосистемы поддержки доменных имен и почтовых адресов на национальных языках, в первую очередь, в кириллическом домене верхнего уровня .РФ. Для этого 5 лет назад появился проект Координационного центра «Поддерживаю.РФ», который поддерживает и направляет производителей ПО, провайдеров почтовых сервисов, хостинг-провайдеров, готовых участвовать в процессе внедрения универсального принятия.

Мы стараемся всячески популяризировать этот процесс и отмечать компании и разработчиков, которые помогают в решение этой задачи, приобретающей сегодня все большую актуальность в связи с появлением ряда законодательных требований по переходу на использование почтовых адресов в российских доменах и повышением спроса на регистрацию кириллических доменных имен в зоне .РФ.

— На премии «Герои Рунета» в номинации «За развитие кириллицы в интернете» победила панель управления веб-серверами и сайтами ispmanager. Как она помогает использовать кириллицу в Рунете?

— Развитие электронной почты с адресацией на русском языке – важный шаг на пути к удобству и доступности интернета для россиян. Мы активно поддерживаем компании, которые дорабатывают свои продукты для полноценной работы с ней.

Компания Ispmanager одной из первых внедрила поддержку кириллических доменов и адресов электронной почты в своей панели управления веб-сервером и сайтами. И теперь использующие ее хостинг-провайдеры могут создавать и использовать почтовые адреса с символами русского алфавита до и после знака @. Такие решения способствуют не только популяризации домена .РФ, но и расширяют возможности использования русского языка в сети.

— Этот год стал юбилейным для Рунета – домену .RU исполнилось 30 лет! Каким он был и как дальше будут развиваться российские домены?

— Он стал действительно особенным – весь год продолжались юбилейные мероприятия, на которых мы вспоминали историю и обсуждали дальнейшую траекторию развития Рунета.

Продолжение роста электронной коммерции, цифровых сервисов и онлайн-бизнеса обеспечило стабильный рост национальных доменов. Зона .RU с начала года выросла на 7,9% и превысила 5,8 млн доменных имен, а кириллическая зона .РФ – на 1,6%.

Рунет активно растет и развивается, национальные домены пользуются доверием российских пользователей, бизнеса и государства.

Что же дальше? – Я уверен, что потенциал роста далеко не исчерпан. И продолжению роста будут способствовать переход в онлайн малого и среднего бизнеса, дальнейшая цифровизация экономики и внедрение новых технологий. И наши национальные домены – не просто техническая часть интернета, а основа цифрового суверенитета, доверия и безопасности для всех пользователей Рунета.

— Фишинг остается одной из самых опасных угроз для пользователей. И в этом году впервые удалось переломить его рост. Расскажите, за счет чего это стало возможным и какие угрозы могут нас ждать в 2025 году?

— Да, на фоне растущего числа кибератак и мошеннических угроз в этом году нам впервые удалось остановить рост фишинга. С начала года участники проекта «Доменный патруль» заблокировали свыше 49 тысяч вредоносных доменов, из которых более 43 тысяч были фишинговыми. Это всего на 2,2% больше, чем в 2023 году, что говорит о стабилизации ситуации.

Важным достижением стало сокращение среднего времени реагирования: в 2024 году оно составило всего 13,9 часа, тогда как годом ранее было 21,5 часа. Более того, 68% всех обращений обрабатывались менее чем за 12 часов. Таких результатов нам удалось достичь благодаря слаженному взаимодействию компетентных организаций и регистраторов, а также постоянному совершенствованию систем обработки инцидентов.

Что нас ждет в 2025 году? Скорее всего, мошеннические схемы станут более сложными: фишинг будет перемещаться в мессенджеры, а также может вырасти число атак с использованием поддельных сайтов государственных органов, национальных проектов и программ.

— На международной арене стартовала подготовка к новому раунду программы new gTLD. Как Координационный центр участвует в этом процессе? Есть ли место для российских интересов в глобальных процессах?

— Как и в предыдущие годы, Координационный центр активно участвует в международных процессах, связанных с формированием политик и развитием доменной индустрии. Несмотря на политические сложности, эксперты Координационного центра представляют российскую регистратуру на ключевых отраслевых площадках, таких как Глобальный форум по управлению интернетом и конференции ICANN.

В рамках подготовки к новому раунду программы new gTLD мы, в первую очередь, следим за тем, чтобы учитывались интересы российских пользователей и бизнеса. Наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить равные условия доступа к доменным ресурсам для всех, независимо от их географической или экономической принадлежности.

— Андрей Александрович, если взглянуть на уходящий год: что стало для вас самым большим вызовом? И какое достижение команды Координационного центра вы считаете поводом для гордости?

— Главным вызовом уходящего года я бы назвал технический сбой, произошедший 30 января. Из-за ошибки при обновлении DNSSEC некоторые сайты в зоне .RU оказались недоступны на несколько часов.

Это был серьезный стресс-тест для всей системы, с которым специалисты Технического центра Интернет (оператор реестров национальных доменов) достойно справились: причина сбоя была оперативно выявлена и работоспособность зоны .RU быстро восстановлена. При этом резервный механизм – Национальная система доменных имен – показал свою эффективность: пользователи операторов связи, подключенных к НСДИ, практически не заметили перебоев.

А одним из главных достижений команды центра в 2024 году я считаю создание Академии КЦ. Этот уникальный проект объединил все наши образовательные инициативы: авторские курсы, мастер-классы, вебинары, подкасты, уроки безопасного интернета, онлайн-школы, методические пособия, научно-популярные статьи и книги по устройству интернета, цифровым технологиям и процессам управления всемирной сетью. На сайте Академии все желающие могут бесплатно получить доступ к этим материалам и выбрать индивидуальную траекторию обучения.