«Госуслугам» 15 лет. Главный портал страны отмечает юбилей

«Госуслуги» — это единый портал государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса. Его первая версия появилась в 2009 году — тогда портал был скорее информационным. Пользователи могли узнать, какие документы нужны для получения той или иной услуги. Спустя год на портале появился личный кабинет и первые 20 электронных услуг. Еще через 2 года появилась первая версия мобильного приложения — за короткий срок оно вошло в число самых популярных программ для мобильных устройств.

В 2016 году была запущена новая версия портала. Сервисы стали доступнее, описания услуг — понятнее. У ресурса начал появляться фирменный стиль. В 2021 году появились отдельные приложения «Госключ», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги Решаем вместе». Одним из ключевых обновлений стал запуск цифрового помощника — Робота Макса, который отвечает на вопросы пользователей и помогает найти нужную услугу.

«Госуслуги» сегодня — это более 110 млн пользователей. Только за последний год они подали более 660 млн заявлений. Появляются новые сервисы при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», который делает государственные услуги доступнее для россиян.

Семья

Если раньше паре после помолвки нужно было идти в ЗАГС и подавать заявление лично, там же или в банке оплачивать госпошлину, то сегодня все это делается онлайн, на «Госуслугах». При этом жених может быть в Питере, невеста в Москве, а ЗАГС, который они выберут, — в Нижнем Новгороде. Госпошлина тоже оплачивается онлайн. Офлайн только сама регистрация брака.

Избежать лишних походов и очередей сегодня можно и при рождении ребенка. Раньше сначала нужно было посетить ЗАГС, затем отправиться в МВД за пропиской, в страховую за полисом ОМС, в Пенсионный фонд за материнским капиталом и так далее. Теперь зарегистрировать рождение ребенка и оформить первые документы можно полностью онлайн. Все, что останется, — это получить бумажное свидетельство о рождении ребенка в удобное время.

СНИЛС, ИНН и сертификат на материнский капитал приходят в личный кабинет проактивно — для этого родителям даже не нужно писать заявление. Также можно прописать ребенка, получить полис ОМС и записать его в детский сад.

«С «Госуслугами» стало намного легче работать, потому что вся сеть едина, можно найти любую информацию. Это также очень удобно для посетителей. Женщины даже не выходя из родильного дома могут предоставить сведения, записаться и в нужный день прийти получить готовое свидетельство о рождении. Так же и с регистрацией брака — все максимально удобно и оперативно», — рассказали в управлении ЗАГС Брянской области.

Образование

Раньше, чтобы записать ребенка в первый класс, родители могли с ночи занимать очередь у школы, чтобы быть в числе первых. Сегодня для этого можно просто заранее заполнить черновик заявления на «Госуслугах», а в нужный день и час просто нажать кнопку «Отправить». Также больше не нужно ехать подавать заявление в вуз, особенно если он находится в другом городе.

А если абитуриент подал заявление в несколько вузов, потом не нужно отвозить оригинал аттестата туда, где он планирует учиться — достаточно только проставить соответствующую галочку на «Госуслугах». Конкурсную ситуацию можно отслеживать также в режиме онлайн. Для подачи оригинала аттестата в вуз нужно просто проставить соответствующую галку. Таким образом, поступить в вуз можно полностью онлайн, вне зависимости от того, где он находится.

«Суперсервис «Госуслуг» действительно облегчил работу и нам, и абитуриентам. Система автоматически проверяет правильность заполнения данных, а копии не требуют заверения — это экономит время всем. Современную приемную кампанию без таких цифровых сервисов уже сложно представить, учитывая, что на каждые 2 тысячи бюджетных мест приходится около 100 тысяч заявлений. В этом году было унифицировано время приема документов по всей стране — до 12:00 по московскому времени для всех часовых поясов, от Калининграда до Владивостока. Это сделало процесс более прозрачным и организованным, а электронная подача через «Госуслуги» позволяет абитуриентам спокойно уложиться в эти сроки из любой точки страны. Теперь вместо очередей в приемной комиссии мы можем больше времени уделять индивидуальным консультациям поступающих», — подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии Московского Политеха Юрий Анфимов.

Авто

Чтобы оформить ДТП, раньше можно было только вызвать сотрудника ГИБДД и ждать, пока он приедет. Европротокол появился в 2009 году, но чтобы им воспользоваться, нужно было возить с собой бумажные бланки. Поэтому многие все равно предпочитали ждать инспектора. Потом нужно было ехать с бумагами в страховую, чтобы подать заявление на выплату.

Сегодня оформить ДТП по европротоколу можно прямо в приложении «Госуслуги Авто». Все данные в заявлении подтягиваются автоматически. Среднее время оформления — 30 минут. Там же в приложении можно подать заявление на получение компенсации по ОСАГО в страховую. Все процедуры проходят полностью онлайн.

Бытовые дела

«Госуслуги» также позволяют легко оплачивать счета за квартиру — раньше нужно было идти в банк, стоять в очереди, а показания счетчиков передавали на бумаге. Сейчас это все можно сделать онлайн, в приложении «Госуслуги Дом». Там же можно написать в управляющую компанию, провести общее собрание собственников, общаться с соседями в чате.