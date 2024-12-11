«Дал значимые показания»: экс-главу ЧЭМК приговорили к условному сроку за педофилию Экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского приговорили к 4 годам условно за педофилию

Бывший гендиректор национализированного Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский получил четыре года лишения свободы условно за разврат с несовершеннолетними школьницами. Журналистов на оглашение приговора не пустили. По данным 74.RU, 73-летний Ходоровский признал вину и заключил досудебную сделку, рассказав силовикам о неких других преступлениях. О скандальном деле на Урале — в материале «Газеты.Ru».

Калининский районный суд Челябинска приговорил 73-летнего экс-гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского к четырем годам лишения свободы условно по обвинению в педофилии.

«Он полностью признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого он должен сообщить о каких-то других преступлениях <…> Поговаривают, что он дал очень значимые показания», — сообщил местный портал 74.RU.

На оглашение приговора журналистов не пустили, поскольку дело было заведено по «педофильским» статьям и касалось личных данных несовершеннолетних.

Ходоровского обвиняли по ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия группой лиц), которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, бывшего директора завода обвиняли по статье 240.1 УК РФ — получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, что подразумевает до четырех лет лишения свободы, и по статье 242 УК РФ — о создании и обороте порнографии — с максимальной санкцией в шесть лет заключения.

Челябинская прокуратура комментировать условный приговор Ходорвскому отказалась. В ведомстве не раскрыли, планируют ли обжаловать решение суда.

Платил «за встречи» 10–15 тысяч

Ходоровский был задержан летом 2024 года. По данным источников 74.RU, 10 июня силовики задержали одну из школьниц, которая возвращалась со встречи с экс-директором завода, а на следующий день «взяли» и самого мужчину. Он принимал несовершеннолетних девушек у себя в кабинете на территории комбината, где совершал с ними развратные действия. За каждую встречу, по информации портала, девочки получали от 10 до 15 тыс. рублей.

Как сообщал сайт, речь идет о двух несовершеннолетних — одной уже исполнилось 16, другая возраста согласия не достигла. По версии следствия, первая оказывала директору комбината сексуальные услуги за деньги, со второй он занимался развратом.

«Девочек с Ходоровским познакомила его предыдущая пассия, более взрослая. Она проходит по этому делу соучастницей. Посредница сама раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела, и он попросил найти ему девочек помоложе», — говорится в публикации.

По данным 74.RU, подельницу задержали в тот же день, что и Ходоровского, она признала свою вину. Как сообщал сайт URA.RU, у женщины нашли видеоматериалы, на которых показан половой акт Ходоровского с детьми, кроме того, ее показания стали ключевыми в деле.

После задержания суд взял Ходоровского под стражу, но в ноябре мужчину перевели под домашний арест. При этом время начала заседания по изменению меры пресечения тогда скрыли от прессы, сообщал 74.RU.

На самом комбинате заявили, что задержание Ходоровского не связано с производством и предприятие работает в штатном режиме. Ранее ЧЭМК был национализирован — крупнейший в России производитель ферросплавов был передан в собственность государства ввиду неправомерной приватизации в 1990-х и поставок продукции в недружественные страны. Собственником вместо миллиардера Юрия Антипова стало Росимущество.