«Славное море»: что делают власть и бизнес для развития туризма на Байкале К 2036 году турпоток на Байкал может достичь 5 миллионов человек в год

Туристический поток на Байкал к 2036 году должен вырасти практически в два раза, что должно произойти в том числе за счет включения Бурятии и Иркутской области в реализацию проекта развития федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», объединяющего единой туристической инфраструктурой и маршрутами побережье озера двух регионов. Будущему туризма регионов была посвящена конференция «Байкал: развитие устойчивого туризма и инфраструктуры». К каким выводам пришли эксперты — в материале «Газеты.Ru».

К 2036 году турпоток на Байкал должен достичь 5 миллионов человек в год, прогнозируют местные власти. Для сравнения, в 2023 году Иркутская область приняла около 1,8 миллиона туристов, а Бурятия – около 800 тысяч гостей. Такой динамичный рост требует серьезного переосмысления всех аспектов устойчивого развития региона, пересмотра экологических стандартов и активного вовлечения местного населения.

Подавляющее большинство туристов приезжают в Иркутскую область для того, чтобы посетить Байкал, и если пустить эти вопросы на самотек, то уникальной экосистеме озера может быть нанесен непоправимый ущерб.

Такие выводы сделали участники конференции Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России (АМР) и Ассоциации «Байкал без пластика» на тему «Байкал: развитие устойчивого туризма и инфраструктуры». Встреча, к которой присоединились эксперты из Иркутской области, Республики Бурятии, Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов России прошла 5 декабря в онлайн-режиме.

Внимание к экологии

Двукратный рост туристического потока на Байкал ставит перед регионом серьезные задачи, связанные с развитием инфраструктуры, контролем турпотоков, сохранением уникальной экосистемы и вовлечением местного сообщества в процесс принятия решений, отметила модератор встречи, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России Ольга Санарова.

Зампред правительства Иркутской области Георгий Кузьмин рассказал о важности создания новых очистных сооружений и улучшения транспортной доступности. Он отметил, что растущий интерес россиян к Байкалу подтверждает пассажиропоток иркутского аэропорта, который в этом году посетит порядка 4 млн пассажиров. Однако действующая воздушная гавань уже не справляется с растущим турпотоком, поэтому строительство нового аэропорта в Иркутске стало насущной необходимостью.

«Сегодня главная задача правительства — развитие инфраструктуры. Это касается как транспортной доступности, так и очистных сооружений на берегу озера, включая Южный Байкал. Мы уже получили три положительных заключения Главгосэкспертизы по проектам очистных сооружений», — сказал он.

Также заместитель председателя правительства региона указал на необходимость внедрения новых технологий очистки вод, особенно в Ольхонском районе, и выразил надежду на помощь научного сообщества, в том числе Российской академии наук.

Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал», подчеркнул, что важно не только развивать туризм на Байкале, но и делать это с максимальным вниманием к экологии. Он рассказал о новой концепции, которая предполагает создание семи туристических центров на Байкале, которые позволят структурировать туристический поток. Это необходимо для того, чтобы минимизировать негативное влияние дикого туризма, который остается одним из основных источников экологической угрозы для озера.

Бизнес плюс власть

Заместитель мэра Иркутска, председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Татьяна Макарычева подчеркнула, что стремительный рост туристического потока требует комплексного подхода. Она отметила огромный потенциал событийного туризма в г. Иркутске. «Проекты, такие как «Счастье чистой воды», уже получили признание на федеральном уровне. Это направление мы будем развивать и дальше, чтобы сделать его традицией», — отметила Макарычева.

Директор по устойчивому развитию компании Эн+ Ирина Бахтина рассказала об усилиях компании в сохранении экосистемы озера: «Байкал — это не просто жемчужина Сибири, это уникальная экосистема, требующая пристального внимания. Эн+ на протяжении более 20 лет работает в регионе, поддерживая проекты по мониторингу состояния воды, включая изучение содержания тяжелых металлов. Мы привлекаем ведущих российских ученых и международных партнеров, включая монгольскую сторону. Однако системного подхода со стороны регуляторов пока не хватает».

Она добавила, что компания развивает алгоритмы для прогнозирования водного баланса Байкала и продолжает поддерживать научные исследования, направленные на сохранение экосистемы озера.

Заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Жоров отметил, что развитие устойчивого туризма невозможно без инвестиций в инфраструктуру.

«Мы поддерживаем развитие гостиничного бизнеса и туристических объектов, но сегодня макроэкономические условия сдерживают активность инвесторов. Без господдержки и субсидий реализация масштабных проектов будет сложной», — подчеркнул он.

Дмитрий Жоров также рассказал, что Байкальский банк создал проектный офис развития туризма, который более трех лет объединяет усилия бизнеса и власти. В рамках этой работы разрабатываются мастер-планы, поддерживаются экологические проекты и запускаются инициативы по созданию этнодеревень и автокемпингов.

Объединить усилия

Директор Байкальского заповедника (Республика Бурятия) Василий Сутула подчеркнул, что развитие туризма должно учитывать специфику охраняемых территорий. «Познавательный туризм может быть развит только при строгом учете и контроле. Туристы приезжают ради уникальной природы, и наша задача — приложив совместные усилия всех заинтересованных сторон, сохранить ее», — отметил он.

Ярослава Дицевич, председатель Иркутского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема», обратила внимание на необходимость унификации правил, регулирующих туризм в Байкальской природной территории, так как действующие документы не обеспечивают единого подхода в разных регионах Байкала.

«Мы предлагаем унифицировать управление и внести изменения либо в федеральный закон об особо охраняемых территориях, либо в другие законодательные акты. Это позволит создать эффективную систему управления и поддержать развитие экопросвещения», — считает она.

Ярослава Дицевич выступила за создание рабочей группы для разработки программы экологического просвещения, которая могла бы стать важной частью стратегии устойчивого развития региона.

Дискуссия показала высокий уровень вовлеченности всех участников. Эксперты выразили готовность продолжать совместную работу над сохранением Байкала, делая его примером гармоничного сочетания экологического баланса и туристической привлекательности. Подводя итоги заседания, Ольга Санарова отметила, что для сохранения Байкала и развития туризма необходимо объединить усилия всех сторон. По ее словам, создание инфраструктуры, соответствующей принципам устойчивого развития, и активное участие местного сообщества в принятии решений по развитию туризма на Байкальской природоохранной территории помогут сохранить это уникальное место для будущих поколений.