Поддержка бойцов: в Ленобласти открылся реабилитационный центр

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции появился Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации — это один из объектов первого в России «Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о том, что даст новый Центр ветеранам и какие цели перед собой ставит Кластер.

Одним из объектов первого в России «Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО» — Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации. Он открылся этой осенью в Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Красную ленточку торжественно перерезал ветеран Специальной военной операции и член Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» Дмитрий Ярош. Вместе с директором Мультицентра Ириной Дрозденко они открыли двери Центра для своих боевых товарищей и других гостей.

«Комплексный подход к нашим героям — участникам СВО лежит в основе этого проекта. Не просто помочь поправить здоровье, а провести протезирование, медицинскую реабилитацию, физическую, духовную реабилитацию и дать возможность быть активным участником нашей жизни, нашего общества, нашей семьи ленинградской, возможность получить специальность, трудоустроиться, решить бытовые жилищные проблемы и, конечно же, организовать последующее сопровождение, оказание помощи и поддержки», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Площадь центра составила 1500 метров квадратных. В нем расположили зал реабилитационного оборудования, кабинеты механотерапии и нейрореабилитации с биологической обратной связью (БОС), кабинет протезирования и ординаторскую. В центре ведутся приемы и реабилитационные занятия профильными врачами, протезистами и прочими специалистами.

«Сама по себе концепция проекта уникальна. Ветеран, участник Специальной военной операции, приходя сюда, в этот комплекс, получает здесь, прежде всего, медицинские услуги — лечение, протезирование. Но также он может получить социальную реабилитацию, принять участие в культурных и спортивных программах. Он может освоить новую профессию с гарантированным трудоустройством, с сопровождением по решению бытовых проблем, включая квартирный вопрос. И, конечно же, поддержку может получить вся семья. Для бойцов с тяжелыми ранениями, которые нуждаются в ежедневной помощи, на первых этажах лечебных корпусов предусмотрены квартиры для их проживания с семьями», — добавил Дрозденко.

Устройство Кластера

Региональный «Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО» — это новый проект, призванный обеспечить получателей услуг всеми жизненно важными сервисами и объектами в шаговой доступности. Среди них — адаптированное жилье, предприятия и производства резидентов кластера, способные дать необходимые адаптированные рабочие места, госуслуги в формате «одного окна», а также объекты реабилитации, адаптации и высокотехнологичного протезирования.

Своеобразным ядром кластера стал Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске — это инновационное учреждение, которое занимается трудовой и социальной интеграцией инвалидов с 2015 года. Сегодня в нем сделали упор на поддержку участников СВО, в частности, на их профориентацию и дополнительное образование. Всего Кластер будет включать в себя восемь инфраструктурных объектов, в частности, ЖК «Инклюзивный», Всеволожский агропромышленный техникум и Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.

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Также помимо недавно открывшегося Центра адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации, в Кластер войдут Центр высокотехнологичного протезирования, Центр по обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации, Учебно-тренировочный центр и Центр восстановительного лечения участников СВО.

Что касается Центра восстановительного лечения участников СВО, он откроется в декабре в деревне Ириновка во Всеволожском районе Ленинградской области. Центр готов принимать до 50 пациентов одновременно. Участники и инвалиды СВО смогут получать в нем медицинскую реабилитацию параллельно с переподготовкой и соцреабилитацией. В Центре можно будет пройти обследование и лечение, посещать физиотерапевтические восстановительные процедуры, а также, при необходимости, подготовиться к протезированию

Также в октябре заработал Учебно-тренировочный центр с гостиницей для ветеранов СВО, где люди с тяжелыми травмами и увечьями с помощью специальных технологий смогут адаптироваться к нарушенному функционалу организма. А в ноябре ввели в эксплуатацию Центр высокотехнологичного протезирования проходимостью до 800 человек в год.

Модель комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО представили на Форуме «АРМИЯ-2024», где она получила высокую оценку и рекомендацию к тиражированию другим субъектам РФ.

«Мне кажется, мы здесь создаем такой хороший, правильный кластер, и, наверное, его будет нестыдно тиражировать и в другие субъекты Российской Федерации», — отметил Александр Дрозденко.

Говоря о высокой стоимости проекта, он добавил:

«То дело, которое мы здесь делаем, оно все-таки не измеряется цифрами и не измеряется деньгами. Это задача, которую поставил перед нами президент. Мы должны помочь каждому герою, нашим ветеранам, участникам специальной военной операции адаптироваться в той жизни, в которой они придут. А мы верим в мир, потому что мы верим в победу. Значит, все для этого мы должны сделать», — резюмировал Дрозденко.