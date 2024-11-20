Новые дорожные объекты, новые возможности. Как нацпроект помогает регионам развиваться

Дорожная сеть становится современнее

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отмечает, национальный проект «Безопасные качественные дороги» помогает не только приводить в нормативное состояние — ремонтировать существующие дороги, но и строить новые, а также модернизировать крупные магистрали, обходы городов, развязки, мосты и путепроводы. «Благодаря этому транспортная и логистическая инфраструктура нашей страны развивается: прокладываются удобные маршруты, дорожная сеть становится более современной, что позитивно влияет на устойчивое развитие экономики регионов», — подчеркнул он.

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, новые участки дорог позволяют разгрузить трассы с высокой интенсивностью движения. Благодаря новым обходам населенных пунктов из них выводится транзитный транспорт, в самом населенном пункте снижается уровень шума, улучшается экология, повышается безопасность дорожного движения, а перевозчик не теряет время в пути.

Решается проблема пробок

Обход поселка Октябрьский в составе автомобильной дороги М-5 «Урал» решил проблему пробок под Люберцами.

На участке дороги возле рабочего поселка Октябрьский и деревни Островцы водители сталкивалась с серьезными заторами. Здесь 10-полосная магистраль переходила в узкую городскую дорогу, из-за чего образовывались пробки. Построенный по нацпроекту обход поселка Октябрьский освободил дороги в населенных пунктах от транзитного транспорта и сэкономил для автомобилистов время в пути.

close Обход поселка Октябрьский на участке трассы М 5 «Урал» Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Новая восьмиполосная трасса протяженностью 11 км оснащена барьерным ограждением, которое предотвращает встречные столкновения, что крайне важно для безопасности водителей. Семь путепроводов и три развязки соединяют федеральную трассу с региональными дорогами и обеспечивают удобные маршруты для местных жителей. Акустические экраны вдоль дороги защищают окружающие поселки от шума.

Важным элементом проекта стало возведение нового моста через Москву-реку длиной более километра. Дорожное полотно моста выполнено из высокопрочного асфальтобетона. Безопасности движения даже в темное время суток способствует наружное освещение. А локальные водоочистные сооружения защищают реку от загрязнения.

close Обход поселка Октябрьский на участке трассы М 5 «Урал» Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков рассказал «Газете.Ru», что теперь сотни тысяч жителей Раменского, Люберец, Жуковского, Бронниц и Коломны экономят от 20 минут до часа в пути до Москвы.

«Например, сейчас жители Коломны могут доехать до Химок за два часа, а всего несколько месяцев назад такое невозможно было представить», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, жители населенных пунктов Октябрьский, Островцы, Мирный и Тельман вздохнули с облегчением – транспортный поток через них сократился в разы.

Еще один обход на трассе М-5 «Урал» в Московской области огибает сразу пять населенных пунктов – Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское и Степанщино. Новая четырехполосная дорога протяженностью 21 км разгрузила Новорязанское шоссе. Семь путепроводов и четыре моста обеспечивают надежное сообщение. На всем протяжении маршрута установлено освещение и информационные табло, а встречные потоки транспорта разделяет металлическое ограждение. Все это делает путь автомобилистов безопаснее и комфортнее.

close Дорога Ульянино – Непецино в составе М 5 «Урал» Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Создаются новые участки федеральных трасс

Самый крупный инфраструктурный объект Иркутской области – обход города Усолье-Сибирское. Его протяженность более 42 км. Этот новый участок трассы Р-255 «Сибирь» построен по нацпроекту. Дорога станет продолжением обхода Ангарска. Весь путь от села Мальта до Иркутска, а это почти 100 км, станет четырехполосным.

Обход улучшит транспортное сообщение Иркутской области – маршрут короче пути через город на 3 км, что делает его удобным для транзитного транспорта. Планируется, что на участке между городом Усолье-Сибирское и рабочим поселком Тельма будут курсировать 30 тысяч транспортных средств в сутки вместо 20 тысяч.

На новом участке дороги построено 10 искусственных сооружений, включая пять мостов и пять путепроводов, два из которых проходят над железнодорожными линиями, в том числе над Транссибирской магистралью. Для безопасности местных жителей установлены шумозащитные экраны, а разделение транспортных потоков барьерным ограждением помогает предотвратить встречные столкновения и снижает риск аварий.

Как рассказал инженер компании сотовой связи, обслуживающий объекты телекоммуникации по трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области Сергей Харламов, до открытия обхода Усолья-Сибирского путь из областного центра на запад мог занимать на один, а то и два часа больше времени чем сейчас.

«Я пользуюсь этой дорогой несколько раз в месяц, поэтому такая потеря времени весьма существенная. Сейчас все действительно стало во много раз лучше. Едешь по освещенной четырехполосной трассе без светофоров и пересечений с местными дорогами. Получается быстро и безопасно! Этот обход ждали не один год. Хочется сказать спасибо всем дорожникам, строителям и проектировщикам. Очень радует, что теперь в Иркутской области стало на одну классную дорогу больше!» — говорит Сергей.

Строятся обходы городов

В Северной Осетии закончено строительство еще одного крупного объекта — обхода села Мичурино. Дорога протяженностью 5,6 км повысила уровень безопасности дорожного движения на трассе Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен-2 – главной автодороге региона. Обход позволил вывести за пределы Мичурино тысячи транзитных автомобилей, которые до недавнего времени доставляли много беспокойств жителям села.

Новый участок дороги строили почти пять лет. На четырехполосной автомобильной дороге возвели три путепровода, скотопрогон и мост через реку Фиагдон – все это помогает избежать пересечения дорог в одном уровне и снижает риск ДТП.

close Обход села Мичурино Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре Республики Северная Осетия – Алания

Кроме того, повышению уровня безопасности способствует водоотвод и перенесенные на безопасное расстояние линии электропередачи, новое освещение и барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки машин.

По мнению специалистов, обход поможет улучшить экономические показатели транспортных перевозок за счет сокращения времени в пути, снижения износа автомобилей и расхода топлива.

«Мы ведем большую работу по разгрузке наших дорог: строим объезды, ввели электронную очередь, а для комфорта водителей большегрузов обустроены бесплатные стоянки с необходимой инфраструктурой», — сообщил глава республики Северная Осетия (Алания) Сергей Меняйло.

close Обход села Мичурино Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре Республики Северная Осетия – Алания

Возводятся мосты…

Еще один пример эффективного вклада в дорожную инфраструктуру – обновление трассы Петрозаводск – Суоярви. Это одна из самых значимых региональных автомобильных дорог Карелии. Она соединяет между собой несколько округов, а также города Суоярви и Петрозаводск.

За шесть лет все 117 км этой дороги были приведены в порядок, а несколько участков даже проложили заново. Реконструировали четыре моста через реки Сяпсю, Кутижму, Чалну и Шую – это увеличило их грузоподъемность и пропускную способность маршрута. На дороге также установили линии электроосвещения и пункты весогабаритного контроля.

Точку в обновлении трассы поставила реконструкция моста через реку Шую. До реконструкции он был в аварийном состоянии, здесь действовали ограничения для движения большегрузного транспорта. После реконструкции мост стал шире, длиннее и безопасным для движения всех видов транспорта.

close Мост через реку Шую Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

«Сейчас дорожное полотно ровное, поэтому грузы доставляются в полной сохранности и сократилось время доставки товаров из Петрозаводска», — говорит председатель эссойльского сельского потребительского сообщества в Пряжинском муниципальном районе республики Карелия Дмитрий Михайлов.

По его словам, раньше не все товары доезжали в сельские магазины целыми из-за ям на дорогах. Комфортнее для местных жителей стали и поездки на автобусах из Суоярви в Петрозаводск. «Никакой тряски, никаких ям», — подчеркивает Дмитрий Михайлов. А время в пути сократилось на 15 минут.

Водитель грузового автомобиля и житель Эссойля Антон Мустаков тоже отмечает, что передвижение по обновленной трассе стало комфортным и безопасным. «Раньше едешь и подпрыгиваешь до потолка, колеса вылетают. А сейчас, когда выезжаю с грунтовки на эту трассу, испытываю большое удовольствие - едешь и отдыхаешь», — рассказал он «Газете.Ru».

… и путепроводы

В Волгоградской области построили путепровод протяженностью 1,2 км. Он располагается на пересечении трассы Новый Рогачик — Волгоград и железнодорожных путей. Автодорога очень востребована у жителей: она выходит на ростовскую федеральную трассу и связывает Волгоград с ближайшими посёлками и десятками садоводческих товариществ. Раньше на этом участке образовывались большие пробки. Ситуация стала особенно острой после завершения реконструкции участка местной железной дороги.

Новые ж/д пути повысили пропускную способность участка с 25 до 154 пар поездов в сутки. Двухполосный надземный путепровод повысил скорость, безопасность и комфорт передвижения для автомобилистов и ликвидировал заторы на переезде. А по обеим сторонам путепровода предусмотрели остановочные павильоны для дачных автобусов — раньше остановка общественного транспорта была стихийной, по требованию пассажиров.

«Это одно из напряженных мест: здесь пять поселков и десятки СНТ — сотни тысяч людей пользуются этим переездом. И мы знаем, какие здесь были пробки», — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, благодаря эффективной работе подрядчика и конструктивному взаимодействию с РЖД этот объект удалось сдать на два месяца раньше запланированного срока.

Освобождаются загруженные маршруты

Колтушское шоссе долгое время оставалось одной из наиболее загруженных магистралей Ленинградской области. Эта трасса соединяет крупные населенные пункты Всеволожского района с Санкт-Петербургом, она особенно востребована у жителей Всеволожска, Колтушей и Янино – это свыше 20 тысяч автомобилей в сутки. Так что на этом направлении раньше возникали значительные заторы.

В ходе реконструкции трассу расширили до четырех полос, что помогло устранить «бутылочное горлышко» на границах области.

На обновленном трехкилометровом участке дороги уже запущено рабочее движение.

close Колтушское шоссе Комитет по транспорту Ленинградской области

Реконструкция шоссе включала не только расширение дорожного полотна, но и создание тротуаров, установку новых остановок общественного транспорта, обустройство пешеходных переходов. На всем участке дороги установлено современное искусственное освещение, шумозащитные экраны и барьерное ограждение, которое поможет предотвратить встречные столкновения.

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов рассказал «Газете.Ru», что развитие дорог в Ленинградской области — это не просто замена асфальта и строительство мостов, а шаг к новому уровню жизни в регионе. По его словам, удобные, безопасные дороги открывают новые маршруты для туристов, позволяют быстрее добираться до живописных мест и уникальных достопримечательностей Ленобласти. А для бизнеса, отметил он, качественная инфраструктура — это меньше затрат на логистику, больше возможностей для роста и, как результат, создание новых рабочих мест.

«Мы видим, как улучшение дорог напрямую влияет на экономику региона, делая Ленинградскую область привлекательной как для жизни, так и для инвестиций», — подчеркнул Денис Седов.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» внес серьезный вклад в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры страны. Построенные и реконструированные объекты — это не просто удобные дороги, но и важные логистические маршруты, которые помогают улучшить экономику регионов, делают движение более безопасным и сокращают время в пути для миллионов россиян.

В этом году реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершается. Открывать перед регионами новые возможности для социально-экономического роста продолжит новый — «Инфраструктура для жизни».

К 2030 году в нормативное состояние приведут не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций. Кроме того, построят не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов.