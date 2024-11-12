Потерять за 60 секунд: что делать при взломе почты В РОЦИТ назвали порядок действий при взломе электронной почты

Взлом электронной почты — довольно неприятная проблема, от которой никто не застрахован. Потеря рабочей или личной почты грозит серьезными последствиями. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказали, как правильно действовать в подобной ситуации.

Как взламывается почта

Киберпреступники могут получить доступ к вашему аккаунту различными способами.

Один из основных методов — фишинговые атаки, когда мошенники обманом заставляют вас предоставить логин и пароль. Например, вам могут отправить поддельное письмо от якобы надежного источника с просьбой войти в свой аккаунт.

Другой способ — вредоносное ПО. Так, если вы откроете зараженное письмо или перейдете по подозрительной ссылке, вирус может проникнуть на устройство и получить доступ к вашим данным.

Слабые пароли также являются частой причиной взлома. Простые пароли, вроде «123456» или те, что связаны с вашими личными данными, легко подобрать.

Также возможны утечки данных: если почтовый адрес использовался в сервисе, подвергшемся взлому, ваши учетные данные могут оказаться в сети.

Незащищенные сети Wi-Fi в общественных местах тоже позволяют злоумышленникам перехватить ваши данные.

Как понять, что почту взломали

Существует несколько признаков, которые могут указывать на то, что ваша почта была взломана. Обратите внимание на любую подозрительную активность. Например, если от вашего имени отправляются письма, которые вы не писали, или без вашего ведома меняются настройки аккаунта.

Важный сигнал — входы с незнакомых устройств или локаций. Также следует насторожиться, если вы видите неожиданные запросы на изменение пароля, которые не делали лично.

Что делать, если почта все-таки была взломана

Начните со смены пароля. Используйте надежный пароль, включающий цифры, символы и разный регистр. После этого включите двухфакторную аутентификацию. Ее важно включить, так как если пароль попадет к злоумышленникам, доступ к вашему аккаунту они смогут получить только с дополнительным кодом, который приходит на ваш телефон.

Уведомите свои контакты о взломе, чтобы они были осторожны с любыми подозрительными письмами от вашего имени.

Обязательно проведите проверку своих устройств на вирусы с помощью антивирусного ПО.

Кроме того, смените пароли на других важных ресурсах, особенно если использовались одинаковые комбинации. И активируйте двухфакторную защиту там, где это возможно.

Дело в почте

Стоит обратить внимание на то, какой почтовый сервис вы используете. Так, иностранные почтовые сервисы могут представлять опасность для ваших персональных данных.

Например, это доказал сбой Gmail в начале сентября этого года. Некоторые пользователи не могли ни создать новую почту, ни войти в старую, что не позволяет отреагировать на взлом аккаунта и корректно использовать двухфакторную аутентификацию.

Помимо этого, сообщения о проблемах с американским почтовым сервисом поступали и в РОЦИТ.

В связи с наличием подобных рисков стоит отдать предпочтение российским почтовым сервисам. Это «Яндекс Почта», Mail, «Рамблер». Они многое делают для обеспечения безопасности пользователей в интернете, совершенствуя свои механизмы защиты персональных данных и строго исполняя требования российского законодательства.