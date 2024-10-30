Мошенники крали деньги с карт участников СВО. Задержаны сотрудники пункта отбора на службу Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах 11 млн рублей у военных

Во Владимирской области задержаны трое подозреваемых в краже средств с банковских карт военнослужащих. По данным следствия, сотрудники местного пункта отбора на военную службу похищали сим-карты, предназначенные для выплат участникам СВО, и использовали их для несанкционированного доступа к счетам. В результате преступных действий пострадало несколько военнослужащих, а общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.

Во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов пресекли серию краж с банковских карт военнослужащих, подписавших контракт на участие в специальной военной операции. Сотрудники пунктов отбора на военную службу подозреваются в присвоении денег, предназначенных для военнослужащих.

Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, расследование установило, что злоумышленники, отвечавшие за оформление документов, похищали сим-карты, которые должны были выдаваться военнослужащим для получения зарплаты на привязанную к ней банковскую карту. Это позволяло им дистанционно контролировать счета военнослужащих и выводить средства, начисленные им в рамках контракта.

Под подозрение попали трое местных жителей, ранее работавших в пункте отбора на военную службу.

По предварительным данным, задержанным инкриминируют как минимум пять преступных эпизодов, ущерб от которых составил более 11 млн руб.

Операция по задержанию была проведена совместно оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД, УМВД по Владимирской области и сотрудниками ФСБ, при силовой поддержке Росгвардии.

При обыске у подозреваемых изъяты крупные суммы наличных, мобильные телефоны и документы, которые могут служить доказательствами их причастности к противоправным действиям.

Следственные действия по делу курирует следственный отдел УМВД России по городу Владимиру. Следователи уже возбудили пять уголовных дел по статье 158 УК РФ («Кража»). Максимально наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

На данный момент все трое задержанных находятся под стражей. Следствие продолжает собирать материалы, устанавливая возможные дополнительные эпизоды и соучастников схемы.