«Я испытываю гордость за свою работу». Как дорожники делают жизнь россиян комфортнее В дорожном хозяйстве России работает 750 тысяч человек

«В последние годы сформирована эффективно функционирующая, единая проектная команда дорожного хозяйства всей страны. Благодаря поддержке Президента, председателя правительства, а также слаженной работе Минтранса, Минфина, Росавтодора, региональных команд нам удалось достичь больших успехов, в том числе и в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как результат – создание комфортных условий для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей», — заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что позитивные перемены не остались без внимания и нацпроект — один из самых узнаваемых среди жителей регионов. В этом году он завершается, но работа по обновлению дорог продолжится в следующем году уже по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Общая протяженность дорожной сети России составляет более 1,5 млн километров (по данным Росстата на июль 2024 года), и она увеличивается. С 2019 года автомобильные дороги в большинстве регионов ремонтируются, реконструируются и строятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Поддерживают дороги в нормативном состоянии более 10 тысяч организаций, в которых трудятся 750 тысяч человек. Благодаря им обеспечивается надежное и бесперебойное транспортное сообщение между городами, селами и целыми регионами. У дорожников очень важная и востребованная профессия, ведь от результата их труда — качества дорог — зависит не только рост экономических показателей государства, но и то, насколько быстро и комфортно люди смогут добраться до работы, школы или больницы или просто вовремя вернуться вечером домой к близким.

Всегда все проверять

На асфальтобетонный завод (АБЗ) на станции Ардым в Пензенской области Алексей Ракшин пришел в 2000 году обычным слесарем. Через пять лет, когда на заводе модернизировали асфальтобетонную установку, оснастили компьютерным оборудованием с соответствующим программным обеспечением, Алексею предложили стать ее оператором. «Съездил в Саратов, получил допуск и вот уже почти 20 лет работаю оператором установки: слежу за всем процессом, который происходит, — от нагрева смеси до изготовления асфальта и его отгрузки».

close Алексей Ракшин Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Много асфальта на ремонт дорог в регионе идет с завода, на котором трудится Алексей Ракшин. В Пензе дорожники построили кольцевую развязку на пересечении улиц Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24. Она позволила улучшить транспортную инфраструктуру района.

«Сразу видно, где положили новый асфальт, заметно сократились и пробки», — говорит Алексей Ракшин.

В начале двухтысячных, когда Алексей только начинал работать, система управления на асфальтобетонной установке была менее автоматизированной, «ручечной». Когда его установку оснастили компьютерным оборудованием, Алексей быстро освоил технические новшества. Но ни одна самая современная модернизация не отменяет незыблемых правил, которых специалист придерживается в своей работе, — всегда все проверять перед началом работы и соблюдать технику безопасности.

Не узнаем страну

«Что меня удерживает в этой профессии? В первую очередь, это чувство выполненного долга и видимый результат, — говорит главный инженер управления автомобильных дорог Республики Карелия Дмитрий Федоров. – Каждый раз, когда я вижу, как люди безопасно и комфортно передвигаются по дорогам, в которых есть часть моего труда, я испытываю гордость за свою работу. Я понимаю, что мои усилия влияют на жизнь многих людей. Даже такие мелочи, как качественный отвод воды или ровные тротуары, могут значительно улучшить повседневную жизнь».

close Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

В дорожно-строительную отрасль он попал с подачи родителей. Его дед был главным инженером Дорожного ремонтного строительного управления в Псковской области. Отец тоже имеет строительное образование, но он не дорожник. А когда пришло время Дмитрию выбирать вуз, родители посоветовали Петрозаводский государственный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Во время студенческой практики работал бетонщиком. По окончании вуза — инженером-лаборантом, потом занимался техническим надзором при строительстве автодорог — экспертом, ведущим экспертом, замначальника управления отдела. Так в результате постепенно и стал главным инженером управления.

С его участием ремонтировались и строились в Карелии все объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это более 1,3 тыс. км дорог и более 120 км линий наружного освещения. «Все, что было построено и отремонтировано в республике в последние 7 лет, сделано под моим руководством. Контроль качества строительства сейчас стал более строгий, — рассказывает Дмитрий. — В управлении провели модернизацию, закупили новое оборудование, открыли несколько своих дорожных лабораторий. В моем же подчинении находится и служба проектирования. Имеется в наличии весь программный комплекс, чтобы проектировать не только дороги, но и мосты».

close Дмитрий Федоров Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

Самый интересный проект, по его словам, — это 6-километровый подъезд к станции Орзега в Прионежском районе. Это был первый объект в Карелии, на котором использовалась технология холодной регенерации. Специальная техника срезает старый асфальт, измельчает его и загружает в бункер, куда подаются стабилизаторы и добавки. Эта смесь укладывается в основание дороги, ее уплотняют виброкатками, затем устраивают верхние слои асфальтобетона.

Такая технология значительно сокращает сроки ремонта, уменьшает финансовые затраты и продлевает срок службы дороги. В этом году не менее интересный проект — реконструкция арочного моста через реку Седоксу. Мосту больше 50 лет, но движение по нему интенсивное. Он соединяет Олонецкий район с Приладожьем, здесь курсирует общественный транспорт, а также проходит школьный маршрут. Мост фактически построили заново. Сейчас на нем обустроены пешеходные дорожки, освещение и шумозащитные экраны.

«Я считаю, что делать свою работу нужно так, как будто ты ее делаешь для самого себя, и никогда не думать, что от тебя ничего не зависит — наоборот, абсолютно все зависит от тебя. Если каждый из нас будет максимально хорошо делать свою работу, то через 5 лет мы не узнаем страну, в которой мы живем», — резюмировал Дмитрий.

Хороший выбор

«Дорожники как врачи — ты видишь результаты своего труда. Это очень важно с точки зрения понимания важности того, что ты делаешь в этой жизни. Благодаря нацпроекту дорожная отрасль сегодня идет по пути использования новых технологий, предлагает нестандартные решения наболевших проблем и движется вперед», — говорит начальник испытательной лаборатории контроля качества дорожных работ в Ленинградской области Оксана Браславская.

close Оксана Браславская Комитет по транспорту Ленинградской области

В профессии она оказалась благодаря своему обучению в Санкт-Петербургской лесотехнической академии имени С.М. Кирова. «У нас был потрясающий преподаватель, кандидат технических наук Геннадий Бессараб. На базе старенькой советской лаборатории, где мы проводили много времени, студенты участвовали в проекте по укреплению лесных дорог. Было интересно и поучительно. По этой теме защитила два диплома», — рассказывает Оксана.

После окончания вуза она занялась проектированием автодорог, но в НИИ «было скучно сидеть за компьютером, работать с бумажками, это не совсем мое», — продолжает она. Однажды в петербургском метро она встретилась с однокурсником, он и предложил ей попробовать поработать в испытательной лаборатории.

Начала обычным лаборантом, проводила испытания инертных материалов, асфальтобетона, материалов для зимнего содержания автомобильных дорог, проверяла нанесение разметки на дорогах. Сейчас она уже начальник лаборатории и ее работа состоит в том, чтобы обеспечить контроль качества на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области. И делает она это с самого старта дорожного нацпроекта в 2019 году.

Самые большие стройки, которые контролировала Оксана, — это Подпорожский мост (Мост Победы) через реку Свирь, мост через Волхов, «Дорога жизни» Санкт-Петербург – Морье.

«Сложностей там было немало: это такая одна из транспортных основных артерий, ведущих из города Санкт-Петербург в Ленинградскую область с высокой интенсивностью движения, плотной застройкой и непростыми условиями эксплуатации, — рассказывает Оксана. — Но все сделали, и сейчас дорога стоит и радует автомобилистов».

О своем выборе в пользу лаборатории Оксана не жалеет. «Мы стараемся в рамках своих компетенций, в рамках возможностей учреждения обеспечивать безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах. Чтобы проезд был комфортен, удобен и быстр».

В новом формате

«В последние годы автодорожная сеть в России развивается достаточно активно. Действует нацпроект «Безопасные качественные дороги», недавно произошло расширение и обновление пятилетнего плана дорожного строительства до 2030 года, в рамках которых средства федерального бюджета направляются именно на поддержание существующей дорожной сети. Ведь важно не только строить новые дороги, но и поддерживать то, что уже имеем в нормативном состоянии», — отметила старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Екатерина Решетова.

По ее словам, нацпроект реализуется достаточно успешно.

close Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

«Может быть не все идеально, но тот факт, что в его рамках разрабатываются механизмы взаимодействия субъектов федераций и федерального центра, создаются специальные инструменты, которые помогают регионам полноценно модернизировать дороги, строятся новые развязки, обновляются мосты и путепроводы, — это уже очень хорошо. Потому что основная цель этого нацпроекта — повышение качества жизни населения, рост экономики», — резюмировала в интервью «Газете.Ru» Екатерина Решетова.

И несмотря на то, что в этом году текущий нацпроект завершается, большой объем работ намечен в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

К 2030 году доля региональных дорог, приведенных в порядок, должна увеличиться до 60%. Для дорог городов и федеральных трасс показатель должен составить 85% и поддерживаться в таком виде. И здесь открывается новый фронт работ для работников дорожного хозяйства.