Вклад в развитие. Как взаимодействие с БРИКС помогает международному сотрудничеству Узбекистан расширит сферы взаимодействия со странами-участниками БРИКС

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит государств БРИКС. Его частники планируют обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства, а также вопросы связанные с новыми форматами взаимодействия стран в рамках «БРИКС плюс». Ожидается, что в саммите примет участие 32 государства, при этом 24 из них будут представлены на самом высоком уровне. Кроме того, традиционно приглашены генеральные секретари таких международных организаций, как ООН, ШОС, СНГ и ЕАЭС. Главный научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Алексей Кустов рассказал о роли республики в союзном формировании.

Чем интересен БРИКС?

В последнее время наблюдаются активные экспертные дискуссии о будущем БРИКС и его роли в развитии международного сотрудничества. Сегодня страны данного объединения занимают 34% территории земли, обладают 45% мирового населения, обеспечивают около четверти мирового экспорта товаров. По прогнозам экспертов, к 2028 году ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности будет составлять порядка 37% от общемирового.

Государства БРИКС также играют большую роль в мировой энергетической повестке, занимая лидирующие позиции в сфере традиционной энергетики. Страны объединения добывают и потребляют три четверти мирового объема угля и порядка 40% мирового объема природного газа. С расширением группы в 2024 году доля БРИКС на глобальном рынке нефти превысила 40%.

Наряду с огромными человеческими и природными ресурсами, одним из факторов, обеспечивающих значительную привлекательность объединения, является стремительное развитие современных технологий. На государства БРИКС приходится 17% мировых инвестиций в технологические исследования и инновационные разработки и 27% публикаций в научных журналах.

Большого внимания заслуживает научное взаимодействие, осуществляемое рабочими группами БРИКС по самому широкому спектру вопросов, в числе которых биотехнологии и биомедицина, информационно-коммуникационные технологии, возобновляемые источники энергии и прочее.

В целях развития практики обмена опытом в этой области созданы центры трансфера технологий стран БРИКС, регулярно проводятся Форумы молодых ученых, встречи представителей академий наук, конференции по технологическому форсайту и инновационной политике.

Нельзя также не отметить работу существующих в БРИКС многосторонних механизмов как «Глобальная сеть исследовательских инфраструктур стран БРИКС», «Виртуальный институт фотоники БРИКС», «Сетевой центр БРИКС по материаловедению и нанотехнологиям», «Водный форум стран БРИКС» и другие. Их деятельность позволяет обеспечить инклюзивное взаимодействие по самым разным направлениям, требующих внедрение современных инновационных разработок.

Последние 15 лет в рамках БРИКС особенно интенсивно развивается система связей между государствами-участниками, включающая координацию внешней политики, экономическое партнерство, сближение национального законодательства, создание общих финансовых и инвестиционных институтов (Новый банк развития и Механизм создания условных резервов). В итоге за указанный период участниками БРИКС было принято 933 решения. Несмотря на то, что они не носят обязательного характера, уровень добровольного выполнения данных решений странами БРИКС оценивается в 77%.

Все это позволило существенно увеличить экономическую выгоду для участников объединения. К примеру, за последние 20 лет доля взаимной торговли, осуществляемой между странами–членами БРИКС удвоилась и достигла 40%. Неудивительно, что такой подход к сотрудничеству привлекает с каждым годом все больше участников, заинтересованных в повышении своего практического взаимодействия с динамично развивающимся государствами БРИКС. В 2024 году к данной группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В этом же году кандидатами на вступление в БРИКС стали Казахстан, Азербайджан и Турция.

Узбекистан во взаимодействии с государствами БРИКС

Республика Узбекистан проявляет растущий интерес к взаимодействию с группой БРИКС, поскольку это открывает для нашей страны определенные возможности для развития национальной экономики, перед которой перманентно стоят задачи модернизации, расширения и диверсификации экспорта и привлечения иностранных инвестиций.

За последние годы расширение внешнеэкономических связей Узбекистана с участниками объединения приобретает поступательный характер. Наблюдается последовательное наращивание торгового оборота. В результате в настоящее время государства БРИКС входят в двадцатку основных торговых партнеров Узбекистана – в 2023 году товарооборот вырос на 27% и составил свыше 25 миллиардов долларов. При этом экспорт увеличился до 5,9 миллиардов долларов, а импорт до 19,2 миллиардов долларов.

Таким образом, основой взаимодействия Узбекистана со странами БРИКС стал экспоненциальный рост торгово-экономических обменов, давший импульс практическому развитию плодотворных деловых контактов.

Важным фактором, обусловившим такую динамику взаимодействия с группой, выступает особый характер двусторонних отношений с каждой из стран БРИКС, обусловленный как исторической траекторией связей, так и высоким уровнем торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Так, Республика Узбекистан и Китай в 2024 году вывели свои отношения на уровень «всепогодного» всестороннего стратегического партнерства. Благоприятные макроэкономические условия и взаимная коммерческая заинтересованность обеспечили стремительное наращивание экономических и инвестиционных возможностей. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот составил 13,7 миллиардов долларов. В общем объеме внешнеторгового оборота нашей страны доля КНР достигла 21,9%. При этом, есть все основания для доведения товарооборота до 20 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Такая динамика, несомненно, свидетельствует о повышенном взаимном интересе к дальнейшему расширению деловых контактов и всестороннего финансово-экономического сотрудничества со стороны бизнес-сообществ двух стран.

Одновременно с этим, узбекско-российские отношения достигли уровня стратегического партнерства. При этом заметно диверсифицированы практически все сферы двустороннего взаимодействия. Это проявилось в увеличении количества торгово-экономических и научно-технических обменов, новых форматах в области бизнеса, науки и культуры.

Российский рынок приобрел важное значение для узбекистанских экспортеров сельскохозяйственных, текстильных и промышленных товаров, тогда как российские предприятия стали поставщиками в Республику оборудования, машинотехнической продукции и энергоносителей.

В результате, в 2023 г. взаимный товарооборот вплотную приблизился к 10 миллиардам долларов, что превысило уровень 2017 года в 2,1 раза. В настоящее время Россия занимает первое место по количеству предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане – более 3 тысяч компаний, а объем инвестиций за последние 7 лет превысил 10 миллиардов долларов. Тем самым, Узбекистан и Россия смогли найти решение магистральной задачи в своих торгово-экономических отношениях и начать переход от классического товарообмена к многопрофильному промышленно-инвестиционному взаимодействию и реализации множества двусторонних проектов.

Стратегическое партнерство также выстроено с Индией. За последние 6 лет число совместных предприятий увеличилось в 5 раз. Успешно реализуются инвестиционные проекты в области IT, здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства и туризма. В планах – доведение взаимной торговли до $1 млрд. в ближайшие годы.

Таким образом, для Республики Узбекистан, страны с открытой экономикой, налаживание взаимодействия со странами БРИКС является достаточно актуальной задачей. В условиях проведения Республикой широкомасштабных реформ, предусматривающих улучшение инвестиционной среды, импорт инноваций, создание технологических проектов с участием иностранных партнеров, колоссальный потенциал БРИКС способен послужить важным подспорьем в реализации поставленных перед Республикой задач.

Это особенно важно, поскольку курс Узбекистана на инновационную трансформацию во многом совпадает со стратегией международного научно-технологического партнерства в рамках объединения БРИКС, участники которого все более охотно взаимодействуют в различных областях физики, медицины, биотехнологий, ИКТ. Учитывая стремительную динамику глобальных геоэкономических, технологических, торговых и политических изменений, задача интенсификации научно-технического сотрудничества на платформе БРИКС становится для Узбекистана политическим и экономическим императивом.

Неслучайно в ходе своего участия в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате «БРИКС+» в июне 2022 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев обозначил приоритетные направления широкого международного сотрудничества, в которых большое внимание было уделено, прежде всего, необходимости объединения усилий в области внедрения инноваций и трансфера технологий, цифровизации, биотехнологий и других отраслей научно-технологической кооперации.

Вместе с тем, обращают на себя возможности в сфере многостороннего торгового сотрудничества БРИКС, совместного поиска решений в сфере транспортно-логистического и таможенного взаимодействия. Укрепление сотрудничества со странами БРИКС позволит совместно решать возникающие вопросы, с учетом степени их сложности и значимости для стран-партнеров, что представляет особый интерес для Узбекистана.

Дальнейшее упрощение процедур торговли не только поможет снизить операционные издержки, повысить конкурентоспособность продукции и увеличить торговые потоки, но также будет способствовать дальнейшему улучшению инвестиционной и деловой среды и оптимизации эффективного распределения экономических ресурсов БРИКС.

Расширение сфер взаимодействия Узбекистана со странами БРИКС, в конечном счете, обеспечит развитие более эффективной двусторонней и многосторонней торговли, создаст условия для увеличения потоков взаимных инвестиций, обеспечив, тем самым укрепление экономического роста и повышение уровня конкурентоспособности экономики Узбекистана на международной арене.