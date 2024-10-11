Путешествие по эпохам. Что предлагает гостям кинопарк «Москино» в Новой Москве на выходных Кинопарк «Москино» пригласил гостей на фестивальную программу

Почти месяц назад президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт первой очереди кинопарка «Москино» в Новой Москве. Масштабный проект обещает стать крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Сейчас кинопарк — это 180 гектаров локаций и павильонов, готовых для создания любого фильма. А к 2030 году территория увеличится до более чем 1100 гектаров, что сделает кинопарк крупнейшей киносъемочной площадкой в мире, в семь раз больше Голливуда. Наш корреспондент смогла лично оценить павильоны и натурные декорации, пройтись по улицам Москвы 1940-х годов, заглянуть в ковбойский городок, увидеть настоящий самолет Ту-154 и даже погрузиться в съемочный процесс. О месте, где магия кино оживает на глазах, — репортаж «Газеты.Ru».

Добро пожаловать в мир кино

Где-то за горизонтом Троицкого округа, в сердце Новой Москвы, я нашла место, где фантазии превращаются в реальность, где съемочные павильоны — это вход в миры, существующие лишь на экране. Замечу, что мой путь к кинопарку «Москино» начался не с воспоминаний о детской мечте стать актрисой, а с желания провести интересный день с семьей. Но оказалось, что здесь, среди декораций и костюмированных шоу, я вновь поверила в волшебство кинематографа. Решение отправиться в кинопарк «Москино» пришло спонтанно.

«Почему бы не провести этот воскресный день на свежем воздухе, да еще и прикоснуться к миру кино?» — подумала я, собирая своих двух детей и мужа в дорогу.

close Департамент культуры г. Москвы

Всего полчаса езды — и мы уже в Краснопахорском районе, среди зелени, по которой пробегает ветер, и невысоких холмов, от которых открывается вид на Троицк. Для тех, кто не располагает автомобилем, есть хорошие варианты с общественным транспортом, маршрутки идут от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».

Припарковавшись и взяв билеты на экскурсию заранее через сайт, мы с любопытством ждали программу. «А вдруг это будет как обычный парк, только с декорациями?» — с сомнением спросил муж, пока мы ожидали начала тура. Но уже с первых шагов стало ясно, что это место — гораздо масштабнее. Сразу надо сказать, что кинопарк — это не совсем развлекательный комплекс, он создан для съемок кино. «Как в фильмах про Голливуд», — отметил мой муж. На каждом шагу здесь можно встретить техперсонал, а также сотрудников в специализированной одежде и бейдже, которые сориентируют по кинолокациям или ответят на интересующие вопросы.

Оказаться на таком пространстве, где кинокамеры трудятся рядом, — это словно шагнуть через экран в иной мир.

Наш экскурсовод с энтузиазмом делилась историями: «Вы только представьте — на этих улицах снимались сцены для десятков фильмов! Здесь работали российские режиссеры. А совсем недавно у нас завершились съемки нового блокбастера. Впереди у нас много интересного, так что держитесь!»

Экспресс-путешествие сквозь эпохи

Первая локация — натурная съемочная площадка с настоящим самолетом Ту-154, появление которых, по словам экскурсовода, сильно облегчила работу кинорежиссеров, так как раньше, чтобы провести съемки на режимном объекте, нужно было договариваться с аэропортом и авиакомпаниями, подписать кучу официальных бумаг и перекрывать место посадки.

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«Этот самолет — не просто декорация. Он совершал очень много полетов и даже возил в командировки бывшего мэра города Юрия Лужкова», — рассказала экскурсовод. Специально для Ту-154 под открытым небом установили огромный хромакей, самый большой в Европе, с помощью которого гармонично совмещают в кадре живую съемку самолета и компьютерную графику.

Экскурсовод добавила: «Сцены с этим самолетом можно увидеть в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь в Москве» и в клипе Zivert «Бери и беги».

Недалеко от хромакея раскинулась Москва 1940-х годов. На зданиях можно увидеть таблички с названиями самых известных столичных улиц, которые в реальности расположены в абсолютно разных местах, а тут все удобно, все по соседству: узкие улочки, старинные вывески и афиши — казалось, что мы перенеслись во времена черно-белого кино.

«Мам, это точно не настоящее?» — удивленно спросил мой старший сын, дотрагиваясь до стены одного из домов. «Все здесь выглядит таким реальным», — подтвердил муж, разглядывая детали декораций. Здесь полностью отсутствуют артефакты современности: кондиционеры, светофоры, неоновые рекламные вывески, которые являются основной проблемой при съемках исторических проектов.

«Вау, а это что за питерский бар?» — спросил муж, увидев двухэтажное здание. Оказалось, в рамках «киновыходных» в нем проходят постановочные киносъемки эпизода из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», здесь же проходили съемки комедийного сериала «Бар МоскваЧики».

Наша экскурсия продолжилась. Мы прошли через воссозданные улицы Берлина с его характерными вывесками и старинными киосками. А разделявший ГДР и ФРГ легендарный контрольно-пропускной пункт сразу перенес нас в атмосферу Холодной войны. «Вся локация специально была создана под сериал Сергея Попова — «ГДР», — сообщила экскурсовод.

Всего в нескольких метрах от «Берлина» — ковбойский городок. Здесь запах дерева, лошадей и пыли будто оживляет сцены из фильмов о Диком Западе, а посетители в рамках «киновыходных» могут сняться в небольших эпизодах фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

close Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Наш младший сын сразу загорелся желанием попробовать себя в роли актера. «Я хочу быть ковбоем!» — воскликнул он.

«Тогда вперед, готовься к съемке!» — с улыбкой подбодрила его экскурсовод, помогая надеть шляпу.

Пять минут — и он уже в кадре, играя в мини-эпизоде. Режиссер на площадке терпеливо объяснял: «Не волнуйся, просто будь собой! Здесь важно показать характер ковбоя». Наш сын с полной серьезностью кивнул и снялся в сцене. Радости в его глазах было больше, чем можно описать словами! В таких мини-съемках дети могут участвовать каждые выходные, локации будут меняться в зависимости от проектов.

«Это был лучший день»

По окончании экскурсии наша семья решила исследовать кинопарк самостоятельно. Впереди нас ждал «Театр Гонзаги» — точная копия известного театра, который находится в усадьбе Архангельское. Конечно, здесь он всего лишь декорация, но очень впечатляющая. Это было действительно погружение в ту атмосферу, которую мы привыкли видеть на экране. По словам экскурсовода, уже в следующем году здесь будут проходить настоящие театральные постановки.

close Департамент культуры г. Москвы

Однако смена времен и эпох в кинопарке не только удивляет, но и разжигает аппетит. К счастью, на территории есть большой ресторан, который предлагает разнообразное меню: от мясных блюд и свежих морепродуктов до вегетарианских опций и изысканных десертов. Все остались довольны.

Дети, вдоволь насмотревшись на киношные чудеса, решили испытать себя в творчестве. Мы направились в образовательный центр, где им предложили принять участие в мастер-классе по созданию символа кинематографа — кинохлопушки. И, конечно, мой сын, вдохновленный своим актерским дебютом, с радостью побежал записываться на мастер-класс «Играй в кино!».

«Я хочу узнать, как стать настоящим актером!» — заявил он. Здесь под руководством профессионалов детей учили управлять эмоциями и играть различные роли — они с горящими глазами вставали на импровизированную сцену, а преподаватели терпеливо объясняли тонкости каждой роли.

Не обошлось и без волшебного финала. На сцене «Театра Гонзаги» чревовещательница Ольга Лефенцева со своей очаровательной собакой по имени Джеки провели забавные диалоги, погружая публику в удивительный мир искусства вентрологии. Дети не только с восторгом наблюдали за тем, как собака «говорит», но и сами участвовали в интерактивных играх, задавали вопросы и помогали в создании мини-сценок. Это выступление стало настоящим кульминационным аккордом нашего дня в кинопарке «Москино», оставив ощущение настоящего чуда.

close Департамент культуры г. Москвы

После проведенного в кинопарке дня я окончательно поверила, что это не просто кинопарк развлечений, а место, где каждый может прикоснуться к магии кино.

«Это был лучший день!» — воскликнул вечером дома мой младший, держа в руках кусочек тарелки, которую мы разбили на удачу в конце экскурсии. А потом напомнил, лукаво прищурившись, что мы обошли далеко не все и есть повод вернуться в это незабываемое путешествие.