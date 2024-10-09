«Я любил людей, а он давал установки»: как Кашпировский и Чумак боролись за умы россиян 35 лет назад на Центральном телевидении СССР вышел первый сеанс Кашпировского

В октябре 1989 года, в самый разгар «перестройки», на Центральном телевидении СССР начали выходить телесеансы с Анатолием Кашпировским. Психотерапевт уверял, что может вылечить на расстоянии любые хвори — от зубных камней до грыжи. Но вскоре у него появился конкурент — Аллан Чумак. Пока один «давал установки», другой — «заряжал воду». Как воевали между собой два целителя — в материале «Газеты.Ru».

От энуреза до аппетита

«В него верят, к нему идут», — так начинается репортаж о встрече Анатолия Кашпировского с москвичами в 1989 году. В эфире его называют доктором, который лечит все.

Популярность пришла к психотерапевту с Украины после нескольких телемостов (12 марта 1988 года, «Киев – Москва», группа из 12 человек по команде упала на спину, 31 марта 1988-го, «Москва – Киев», дистанционное обезболивание пациентки во время операции, 2 марта 1989-го, «Киев – Тбилиси», дистанционное обезболивание двух пациенток во время операции), где Кашпировский демонстрировал, что может заставить человека не чувствовать боль не прибегая к помощи обезболивающих препаратов.

close Во время сеанса Анатолия Кашпировского в концертной студии «Останкино», 1989 год Игорь Костин/РИА Новости

Государственное телевидение показало миллионам советских граждан, как их соотечественники, не морщась, держат в руках стакан с кипящей водой, прокалывают руку и распевают песни на операционном столе.

Программы вызвали интерес, и в октябре 1989 года в вечернем эфире состоялся первый из шести «Сеансов здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».

Их смотрели всей семьей (кто-то добровольно, кто-то по напутствию старших). Давление, зрение, аппетит, энурез, шрамы, папилломы — у многих появился хотя бы один знакомый, уверенный, что ему помогло лечение у экрана.

По мнению специалистов, высокое доверие к подобным программам во многом объяснялось «перестройкой» в СССР.

close Анатолий Кашпировский проводит сеанс массового гипноза, 1988 год Сергей Киврин/РИА Новости

«Во все времена, сопровождающиеся серьезными социальными, экономическими переменами, кризисами наблюдается резкий рост тревожности и снижения критичности у населения, — объясняет доктор психологических наук, профессор СПбГУ Алла Шаболтас. — В подобных состояниях люди ищут поддержку и стабильности. Псевдолекари и шаманы, обещающие легкое и быстрое облегчение без каких-либо усилий со стороны человека становятся востребованными и возникают как грибы после дождя».

И действительно, на волне популярности Кашпировского вслед за ним на телевидении объявились и другие «специалисты по моментальному излечению».

Гонимый врач и журналист-экстрасенс

Кашпировский во время многочисленных интервью не уставал напоминать о том, что он дипломированный врач. Получил образование в Винницком медицинском институте и более 20 лет проработал в психиатрической больнице.

«Лично мне в этих больницах было очень трудно. Я подвергался гонениям, преследованиям, в том числе и за то, что мыслил по-своему, оригинально. Но, как видите, мне там удалось выжить. И вот я перед вами, выживший после Винницкой психбольницы», — говорил он журналистам, выступая в пресс-центре МИД СССР в октябре 1989-го.

close Пациент впадает в гипнотический сон во время сеанса Анатолия Кашпировского, 1988 год Юрий Простяков/РИА Новости

Тем обиднее было ему, когда у миллионов зрителей появился новый кумир-целитель — бывший журналист Аллан Чумак.

С 1965 года он работал спортивным комментатором. В 80-х был корреспондентом московской областной газеты «Ленинское знамя».

По словам Чумака, способности к лечению он обнаружил у себя, когда готовил разоблачительные статьи о шарлатанах-целителях и общался с рядом «экстрасенсов». Тогда у него резко открылся собственный «дар» и способность видеть «ауры людей».

close 808829 01.01.1989 Экстрасенс Алан Чумак во время психотерапевтического сеанса в программе Центрального телевидения «120 минут», 1989 год Додонов/РИА Новости

Его телепрограммы пользовались не меньшей популярностью, чем сеансы Кашпировского. В августе 1989-го Чумака стали показывать в утренней передаче Центрального телевидения «120 минут».

В ноябре того же года он, как и Кашпировский, раздавал интервью иностранным и российским журналистам. Его называли «целителем» и экстрасенсом.

«Я белый, он черный»

Кашпировского раздражала и популярность коллеги, и сравнение с ним. Деятельность Чумака он неоднократно называл идиотством и плагиатом.

«Называют меня экстрасенсом — хуже оскорбления быть не может,— возмущался он во время интервью каналу «Россия 24» в Улан-Удэ. — Их нет, не было и не будет! Это абсолютно лженаучно, лживо, отвратительно. Эти махания руками…».

Свой род занятий, в отличие от манипуляций конкурента, он считал легко объяснимым. «Певец выступает на сцене — все слушают и восхищаются. Здесь тоже впечатление на человека. Возбуждение его саморегулятивных процессов», — говорил Кашпировский.

Подчеркивая разницу, он не уставал напоминать о признании своих достижений за границей. По его словам, высокую оценку получила программа, которая шла в Польше с 1991 по 1993 год.

«Она имела страшную популярность, я был награжден наградой, которая дается только полякам, но двум человекам

сделали исключения — папе Римскому и мне», — заявил он.

Чумак тоже подчеркивал свои различия с Кашпировским, но от резкой критики обычно воздерживался.

close Выступление целителя Алана Чумака по Центральному телевидению, 1989 год Владимир Родионов/РИА Новости

«Я белый, он черный, я улыбался, он был суров, я просто любил этих людей, а он давал установки», — говорил он на архивной записи, которую показали в эфире «Пусть говорят» в 2017 году.

«Да все они заряжали»

Очная встреча двух звезд телевидения состоялась, когда целители уже подрастеряли свою популярность — в 2010-х. Содействовал ей украинский журналист и видеоблогер Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

Как в России боролись с «массовыми сеансами»? 22 июля 1993 года был принят федеральный закон «Об охране здоровья граждан». Он дал определение понятию народная медицина и урегулировал деятельность тех, кто ей занимался. Так, оказывать услуги разрешили только тем, кто получил диплом целителя, выданный органами исполнительной власти субъектов федерации или профессиональной медицинской ассоциацией.



Помимо этого, закон запрещал проведение сеансов массового целительства, в том числе с использованием СМИ. Правда, этот пункт Кашпировского не коснулся. Он проводил встречи со своими поклонниками, называя их «творческие вечера». Формально под определение народной медицины они не попадали. Более того, 1 января 2012 года норма прекратила действовать.



1 июля 1996 года Минздравмедпром РФ утвердил временный перечень лицензирования медицинских услуг, в том числе по энергоинформатике (под такой термин попадала та же «заряженная» вода, например). В 1997 году Минюст отменил этот приказ, так что еще многие годы Чумак продавал и воду, и свои «заряженные» фотографии.



Он состоял в дружеских отношениях и с Чумаком, и с Кашпировским, но примирить конкурентов не смог.

«Нам просто не о чем поговорить. Спорить бессмысленно. За все годы в эфире я ни одного недоброго слова про него не сказал. В то же время он поносил меня», — вспоминал Чумак в 2011 году.

Кашпировский же не скрывал, что «целитель» вызывал у него неприязнь, претендуя на самое ценное — первенство в битве за умы.

«Мое детище было опозорено, потому что нет да нет с его стороны было «я первый». Где ж ты первый, когда [у меня] были телемосты», — говорил он в интервью Гордону в 2019-м.

По словам Кашпировского, Чумак стал для него пятном, от которого невозможно избавиться.

close Алан Чумак проводит оздоровительный сеанс, 1989 год Виталий Савельев/РИА Новости

«Чумак, Кашпировский, Кашпировский и Чумак. Ну сколько можно? <...>

Он же был абсолютно далек от этой тематики, опоганил ее, а люди согласны на все», — поражался он.

Пытаясь оценить былую популярность целителей, «Газета.Ru» собрала воспоминания более чем 100 россиян, которым доводилось смотреть их сеансы.

Пока одни внимали голосу Кашпировского, другие — расставляли банки у экрана с Чумаком. Нашлись и те, кто-то смотрел обе программы — на всякий случай.

По прошествии 35 лет большинство относится к тому времени с юмором, и, как верно отметил сам Кашпировский, практически не видят различий между двумя «целителями».

«Банку трехлитровую, как сейчас помню, ставили на табуретку перед телевизором, Кашпировский выступал, заряжал. Потом ставили в темное место и пили по чуть-чуть», — поделилась Екатерина с корреспондентом «Газеты.Ru».

На уточнение, что банки заряжал Чумак, другая участница беседы лишь добавила: «Да все они заряжали».

Аллан Чумак скончался в 2017 году.

Анатолий Кашпировский в 2024 году активно проводит со своими поклонниками «творческие встречи». Билет на встречу с целителем обойдется в 3-4 тысячи рублей.