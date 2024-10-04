В Иркутске задержали лидеров диаспор. Они продавали сертификаты о знании русского языка Лидеров диаспор в Иркутске задержали за организацию незаконной миграции

В Иркутске задержали двух руководителей этнических диаспор. Директора узбекского центра и замглавы таджикской диаспоры подозревают в организации нелегальной миграции. По версии следствия, они продавали сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, на чем заработали с начала года более 1,5 млн руб.

В Иркутске задержаны руководители этнических диаспор, подозреваемых в организации незаконной миграции. Преступную схему раскрыли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке УФСБ и ОМОН «Удар» Росгвардии, совместно с которыми и были проведены задержания. Имена задержанных не раскрываются.

По информации следствия, с начала текущего года председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры сотрудничали с центром дополнительного образования. Они за деньги предоставляли иностранным гражданам фальшивые сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, утверждает СК. На основании этих сертификатов миграционные органы МВД выдают документы для оформления трудового патента, а также вида на жительство на территории Иркутской области.

Предварительно установлено, что за один сертификат, подтверждающий знание русского языка, злоумышленники получали около 8 тыс. руб. Всего с начала года они выручили более 1,5 млн руб.

При обысках в офисе и местах жительства задержанных были изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн руб. наличными, банковские карты, охолощенные патроны и документы, «имеющие доказательственное значение».

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ) и организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Одного из подозреваемых взяли под стражу, а второму избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

На прошлой неделе представитель МВД Ирина Волк сообщила, что за последние три года правоохранительные органы отказали в приеме заявлений на получение гражданства или миграционного статуса 14 тыс. иностранных граждан, которые не знали русского языка, но при этом имели соответствующий сертификат.

«В связи с этим МВД России проводится работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов», — заявила Волк.

Информацию об иностранных гражданах, имеющих поддельные сертификаты о знании языка, направляют в Рособрнадзор, который ведет учет подобных случаев с июня 2024 года.