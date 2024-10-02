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В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР. Предварительно, он покончил с собой

В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР Завизенова

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В Подмосковье нашли тело бывшего министра топлива и энергетики Луганской народной республики Константина Завизенова. По предварительной информации, он покончил с собой из-за проблем в семье.

Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константина Завизенова найдено в Подмосковье. Предварительно, он покончил с собой, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 1 октября сын нашел на столе в доме записку и алкоголь, а тело Завизенова он обнаружил на территории участка под елкой, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, Завизенов «полторы недели находился в запое». Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) добавляет, что Завизенов был в стадии развода с женой — якобы она «уличила его в двойной жизни» и съехала на другую квартиру.

Константин Завизенов родился в Перми в 1974 году. В 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности инженер-химик-технолог. В 1990-е он работал в химической и авиационной промышленности, а в 2000-х перешел в структуры Минэнерго и Минпромэнерго, где руководил департаментом управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом» и департаментом инвестиционных программ ОАО «Интер РАО ЕЭС». В 2010—2016 годах Завизенов был директором по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Интер РАО ЕЭС». Последнее место до работы в ЛНР — директор по капитальному строительству зарубежных атомных электростанций АО «Атомстройэкспорт».

Министр в ЛНР

Министром энергетики ЛНР Завизенова назначили в августе 2022 года. Глава региона Леонид Пасечник тогда отметил, что одна из ключевых целей — «активная интеграция с Россией и восстановление экономического потенциала Луганщины».

«Одна из основных задач Луганской народной республики после полного освобождения территории нашего государства — активная интеграция с Россией и восстановление экономического потенциала Луганщины. Спектр задач, которые стоят перед правительством республики значительно расширился», — заявлял Пасечник, назначая министрами ЛНР Завизенова и еще двух россиян.

Однако уже в июне 2023 года Завизенова на посту министра энергетики ЛНР сменил Денис Ярош.

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