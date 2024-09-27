Илья Третьяков: «Решать задачи в соответствии с приоритетами каждого клиента»

На форуме «Цифровая транспортация 2024» одна из крупнейших российских ИТ-сервисных компаний IBS подписала двустороннее соглашение с корпорацией «Галактика», разработчиком прикладного программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Партнерство позволит совместно реализовывать комплексные проекты по цифровизации лидеров всех отраслей российской экономики, в том числе и крупных предприятий в сфере транспорта. О том, как будет происходить интеграция продуктов, и какие преимущества получат клиенты компаний, в интервью «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор IBS Илья Третьяков.

— IBS и «Галактика» заявляют о планах по реализации сложных комплексных проектов по цифровизации. О каких проектах идет речь, какие отрасли экономики в приоритете и почему?

— Наша компания присутствует практически в каждой отрасли экономики. Во многих из них, например, в транспорте, промышленности, энергетике, финансах, металлургии, нефтегазе, химии стоят сложные задачи по замене систем, на которых десятилетиями выстраивались процессы управления предприятием, производством, HR-функцией, логистикой, финансами и другими аспектами деятельности. Именно такие масштабные проекты мы и привыкли успешно реализовывать. Благодаря подписанию соглашения IBS получает сильного и опытного партнера в области решений ERP и может предложить клиентам максимально выгодные условия взаимодействия.

— Расскажите подробнее об импортонезависимых решениях, которые вы разрабатываете. Как велась их разработка, сколько времени она заняла, как удалось добиться независимости от иностранных технологий?

— IBS разрабатывает свою собственную платформу «Планета.» с 2016 года. Она предназначена для решения различных задач цифровой трансформации крупных холдингов. В основе работы платформы заложены принципы low-code, возможности наращивания ядрового функционала без привлечения вендора за счет модулей расширения. Наличие открытого API позволяет легко интегрировать решения, реализованные на платформе, в самый сложный IT-ландшафт. Высокая производительность, заложенная в архитектуре, дает возможность работать с большими объемами данных в крупном бизнесе либо государственных структурах.

Главное при этом, что «Планета.» — это 100% российская разработка, находится в Едином реестре российского программного обеспечения Минцифры.

— Как будет происходить интеграция продуктов IBS в экосистему «Галактики»? Есть ли уже конкретные планы в этом отношении?

— На данный момент мы совместно построили процесс регулярного интеграционного тестирования релизов наших продуктов, наши команды уже провели первые успешные тесты. Мы сделаем этот процесс регулярным, чтобы гарантировать максимально эффективную работу наших продуктов при выпуске обновлений.

— Расскажите о возможностях платформы «Галактика Quantum» и других продуктах вашего партнера, которые могут быть интересны клиентам. В чем их отличие от аналогов?

— Инновационная платформа, на базе которой построена линейка продуктов «Галактика Quantum», позволяет быстро компоновать оптимальные решения с учетом специфики предприятий разных отраслей и сфер деятельности на базе доверенных макросервисов. Кроме флагманского продукта «Галактика Quantum.ERP», мы имеем возможность предложить нашим клиентам комплексные решения на базе комбинаций макросервисов «Галактика Quantum.EAM», «Галактика Quantum.AMM», «Галактика Quantum.MES», которые содержат апробированный функционал и могут быть запущены с минимальным процентом кастомизации. В ходе проектов внедрения использование макросервисов «Галактика Quantum» позволяет решать задачи в соответствии с приоритетами каждого клиента за счет встроенных интеграционных сценариев.

— Каковы перспективы дальнейшего сотрудничества между IBS и корпорацией «Галактика»?

— Обе компании настроены на долгосрочные партнерские отношения. Сейчас наша задача — достигнуть максимальной синергии наших продуктов. Дальше мы будем думать о том, что нового мы можем совместно предложить клиентам для повышения эффективности ведения их бизнеса. Уверен, что укрепление нашего взаимодействия окажет позитивное влияние на весь ИТ-рынок нашей страны.