Электронные повестки, утильсбор и пенсии. Что изменится в жизни россиян с 1 октября? С 1 октября в трех регионах России призывникам разошлют электронные повестки

С 1 октября 2024 года в России повысят утильсбор, увеличат зарплаты некоторым бюджетникам, повысят пенсии военным и продлят ограничения на денежные переводы за границу. Подробнее об изменениях — в материале «Газете.Ru».

Тестирование электронных повесток

С 1 октября в России начинается осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. С этого года под него подпадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу тем потенциальным призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».

Еще одним новшеством для россиян станут электронные повестки. В большинстве регионов они придут в стандартном «бумажном формате», но в трех регионах заработает пилотный проект с «электронной рассылкой».

«В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистами.

По его словам, жителям этих субъектов повестки придут и в бумажном, и в электронном виде.

Полноценно единый реестр должен заработать с 2025 года. Он будет включать 47 позиций с личной информацией о военнослужащих, включая пол, ФИО, дату и место рождения, паспортные данные, телефон, электронную почту, СНИЛС, ИНН и семейное положение.

Пенсии военным и юбилярам

С 1 октября 2024 года на 5,1% проиндексируют выплаты военным пенсионерам. Сумма составит 89,83% от размера денежного довольствия вместо 89,33%.

Как напомнил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев, с 2012 года в России в отношении военных пенсий действует понижающий коэффициент, то есть на руки они получали меньше, чем заработали.

С октября повышение выплат ждет бывших военнослужащих ВС РФ, пенсионеров МВД, ФСИН, ФСБ, МЧС и других силовых ведомств. Изменение коснется тех, кто вышел на пенсию как по выслуге лет, так и по инвалидности.

Кроме того, увеличат пенсии россиянам, которые в сентябре отметили 80-летие. Для них удвоится фиксированная выплата, которая ранее составляла 8134,88 рубля. Это изменение относится к тем, кто получает страховую пенсию по старости.

«Если гражданину исполнилось 80 лет в сентябре, с 1 октября он начнет получать повышенную выплату в размере 16 269,76 рубля», — отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Повышение зарплат бюджетникам, но не всем

Работникам бюджетных организаций с 1 октября 2024 года будет повышена зарплата на 5,1%. В распоряжении правительства указано, что изменение коснется работников федеральных учреждений, госорганов и гражданского персонала воинских частей.

Так, зарплаты вырастут у учителей школ и преподавателей, медицинских работников и работников сферы культуры, но только, если речь идет об учреждениях с федеральным статусом.

Увеличение утильсбора

С 1 октября вырастет утильсбор на автомобили. Как отметили в Минпромторге, на первом этапе ставка увеличится в среднем на 70-85%, а с 1 января каждого года она будет индексироваться на 10-20%.

Для некоторых моделей транспорта размер утильсбора к 2030 году превысит стоимость самой машины.

Изменение не отразится на тех, кто ввез в Россию автомобиль до 1 октября 2024 года и успел подать документы в таможенные органы до 15 октября.

Кроме того, повышение не затронет граждан, которые по льготным коэффициентам завезут в страну машину с объемом двигателя до 3 литров. Главное условие — автовладелец купил ее для личного пользования, уплатил таможенные пошлины и налоги и не намерен продавать транспорт в течение года.

В Минпромторге уверяют, что индексация не скажется на стоимости техники, произведенной в России.

Больше маркировок

С 1 октября 2024 года в России появится больше товаров с обязательной маркировкой. Речь идет о подсолнечном, оливковом, арахисовом, пальмовом и других маслах в стеклянной и полимерной упаковке, технических средствах реабилитации и безалкогольном пиве.

Кроме того, ставить специальные знаки производители должны будут на ряд товаров для животных. В частности, на сухие корма и лакомства и ветпрепараты (витамины, антибиотики и другие лекарства).

Подразумевается, что это обезопасит покупателя от контрафактной продукции. Отсканировав знак на упаковке, можно будет узнать, кто, где, когда произвел товар и какой у него срок годности.

Ограничение на переводы

Центральный Банк продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024-го по 31 марта 2025 года.

Так, для россиян и нерезидентов из дружественных стран сохранится ежемесячный лимит в 1 млн долларов США на переводы на любые заграничные счета.

Физлица-нерезиденты, которые работают в России, сохранят право переводить в другие страны сумму, равную их зарплате, а не работающие в России нерезиденты из недружественных стран по-прежнему не смогут переводить деньги за границу.