Забрал из садика и скрылся. Иконописец Рыно, убивший 37 человек, украл дочь у бывшей жены SHOT: Убивший 37 человек Артур Рыно похитил дочь у бывшей супруги

Иконописец Артур Рыно, убивший, по его показаниям, в 2000-х 37 человек кавказской и азиатской внешности, украл четырехлетнюю дочь у своей бывшей жены. Мужчина забрал ребенка из детского сада и отвез ее к своей матери. Найти девочку удалось только через четыре дня. Ранее бывшая супруга Рыно Валентина рассказывала, что судится с Артуром за ребенка, так как тот сам решил, что дочка будет жить с ним. По словам Валентины, Рыно не хотел платить алименты.

Артур Рыно, убивший 37 человек, похитил свою четырехлентюю дочь у бывшей жены. Об этом SHOТ рассказала сама мама девочки — 27-летняя мастер пирсинга Валентина.

По словам женщины, с Рыно она познакомилась в тату-студии в центре Москвы, которую тот открыл после освобождения из колонии.

«Она знала, что влюбилась в серийного убийцу, но этот факт её не смущал, потому что он был красивым и «неагрессивным», — написал Telegram-канал.

В 2020 году Валентина и Артур поженились, убийца взял фамилию жены, чтобы начать новую жизнь. Однако семейная идиллия продлилась недолго, и уже через два года пара развелась. Женщина рассказала, что Рыно поднял на нее руку. Совместный ребенок остался жить с мамой, однако девочка продолжала периодически встречаться с отцом.

Недавно Валентина пришла забирать малышку из детского сада и от воспитателей узнала, что ребенка уже забрал папа якобы на выходные. Когда женщина пыталась связаться с Рыно, звонки и сообщения от бывшей жены он игнорировал.

«Он мне ответил, по-моему, один раз, наверное, вот что-то из разряда: «Да, привезу на днях», и все», — рассказала Валентина в беседе с РЕН.

По словам женщины, Рыно забрал дочь и передал своей матери.

Спустя несколько дней женщина вспомнила, что у свекрови есть дача, и начала подозревать, что ребенок находится именно там. Валентина рассказала, что нашла адрес дома в приложении доставки, так как до этого что-то туда заказывала, и решила съездить туда с друзьями. Девочку нашли на детской площадке рядом с домом, после чего Валентина вызвала полицию.

Найти дочь бывшая жена Рыно смогла через четыре дня после того, как ребенка забрал отец, в Павловском Посаде, сообщил SHOT. Telegram-канал опубликовал видео, на котором Валентина вместе с полицейскими забирает девочку у бывшей свекрови.

«Когда я ее забрала, она рассказывала, что ее пугали. Ее пугали тем, что вот — прошу обратить внимание, не мама, а Валя — что Валя ее заберет и больше не вернет, что я такая плохая, что ко мне нельзя ездить. И еще дочка сказала, что ее там не мыли», — уточнила Валентина.

Сейчас малышка находится с мамой. Валентина также сообщила, что вместе с ребенком уже вторую неделю практически не выходит из дома. При этом ей и дочери пришлось переехать, потому что Артур Рыно караулит бывшую жену и ребенка у подъезда. По словам Валентины, с бывшим супругом она больше не общается, так как боится.

Суд за ребенка

Еще в мае Валентина рассказала «Аргументам и фактам», что бывший супруг судится с ней за дочь.

«Он просто так сам решил, что дочь будет с ним. Но мы с ним судимся. Он всем рассказывает обо мне, что со мной что-то не так, при этом умалчивает, что он — бывший маньяк», — пояснила женщина.

В июле Валентина также сообщала, что желание Рыно, чтобы ребенок проживал с ним, продиктовано в основном тем, что бывший супруг не хочет платить ей алименты. Тогда, по словам женщины, девочка жила с матерью Рыно, а сама Валентина виделась с ней периодически.

«Меня эпизодически выгоняют, травят, пообщаться нормально с ребенком не получается. Даже со дня рождения дочери меня бывшая свекровь выгоняла. Ребенок радовался, что я приехала, а свекровь меня выгоняла», — говорила бывшая жена Рено.

По данным РЕН, суд до сих пор не вынес решение относительно того, с кем останется девочка.

Иконописец-убийца из семьи художников

Артур Рыно родился в 1990 году в Екатеринбурге в семье художников. Своего отца мальчик практически не знал, так как тот рано погиб. По данным программы «Криминальная Россия», в школе над Артуром издевались одноклассники-кавказцы — унижали и применяли к нему насилие. Артур затаил злобу, которая впоследствии вылилась в ненависть ко всем представителям неславянских национальностей.

Закончив школу, парень уехал в Москву, где поступил на факультет иконописи в Московское художественное училище прикладного искусства. Рыно проводил время на тематических сайтах и вскоре познакомился там с Павлом Скачевским, студентом Российского госуниверситета физкультуры. Вместе они создали банду скинхедов, которую впоследствии прозвали «бандой Рыно — Скачевского». Помимо них, в группировку входило еще семь человек — в основном несовершеннолетние.

Первым для них стало нападение на китайского торговца Джао Шибо, который держал палатку на Черкизовском рынке. 21 августа 2006 года скинхеды жестоко избили его и несколько раз ударили ножом. Все происходящие сняла на видео одна из членов банды — Светлана Авакумова. Ролик под названием «Веселые прогулки» Рыно выложил в сеть, и он быстро стал популярным среди скинхедов.

Банда Рыно — Скачевского совершала новые преступления — иногда по несколько нападений в день. Со временем расправы становились все более изощренными — некоторым жертвам подростки-преступники наносили по 40-60 ножевых ранений. Скачевский, который в банде получил кличку «Молоток» по излюбленному орудию убийства, играл в группировке самую активную роль.

Следователям было известно о примерно 20 нападениях. При этом правоохранители догадывались, что на счету банды может быть и больше преступлений, так как потерпевшие неславянской национальности часто не обращались в полицию, потому что у них, например, не было регистрации.

Поймать скинхедов удалось в апреле 2007 года после убийства армянского бизнесмена Карена Абрамяна. Подростки зарезали его у собственного дома, нападение попало на камеры видеонаблюдения. Кроме этого, невольным свидетелем преступления стал сосед Абрамяна Николай Овечкин. Он проследил за скинхедами, но, когда те запрыгнули в трамвай, не смог последовать за ними. Тогда Овечкин поймал патрульную машину вневедомственной охраны и рассказал все правоохранителям. Через две остановки трамвай остановили и оцепили, нападавших задержали.

На первом же допросе 17-летний Артур Рыно признался в 37 нападениях. Судебный процесс над бандой скинхедов проходил с участием присяжных, они оправдали двух членов группировки, в том числе Светлану Авакумову. Рыно и Скачесвкий получили по 10 лет лишения свободы, так как на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

При этом три эпизода рассматривались в отдельном производстве. 8 апреля 2010 года судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов вынес обвинительный приговор, который, в соответствии с законом, не изменил наказание для Рыно и Скачесвкого. Через четыре дня Чувашов был застрелен в подъезде собственного дома.