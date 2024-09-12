«Общество «Память» — русский террор». Зачем КГБ сделал фашистов из кружка любителей истории Как связаны Егор Летов, КГБ и самое известное советское общество антисемитов-монархистов НПФ «Память»

Основатель «Гражданской обороны» Егор Летов посвятил в 1987 году этому скандальному объединению антисемитов, монархистов и русских националистов целую песню — а потом был вынужден оправдываться. Был ли Летов антисемитом, и какое отношение КГБ имеет к обществу «Память», воспетому «крестным отцом» русского панк-рока — в материале «Газеты.Ru».

Панк-музыкант Егор Летов, чье 60-летие отмечалось на днях, написал в конце 1980-х сатирическую песню «Общество «Память»», в которой рефреном повторялись слова «Общество «Память» — русский террор…» и якобы от лица члена общества призывал вешать иудеев «и Россию спасать».

Песня вызвала скандал, многие восприняли ее всерьез — например, продюсер «Русского радио» Михаил Козырев (признан в РФ иностранным агентом) (признан Минюстом РФ иностранным агентом) годами отказывался ставить группу Летова «Гражданская оборона» в эфир.

Летов же просто-напросто издевался над оригинальной и скандальной идеологией «памятников», хотя сам был национал-большевиком. Сегодня апологии музыканта даже посвящают научные статьи.

Книголюбы и герои Куликова поля

В конце 1970-х в СССР в среде интеллигенции набирали популярность идеи почвенничества, памяти о национальных корнях, рос интерес к русской культуре и истории.

Прародителями общества «Память» считаются «Общество книголюбов» при министерстве авиапрома и Молодежное творческое объединение при столичном отделении ВООПиК (Всероссийского общества охраны памятников культуры и истории). Среди прочего, члены объединения хотели в 1980 году отметить 600-летие Куликовской битвы.

Поначалу члены исторических кружков путешествовали по местам русской истории и воинской славы предков, устраивали лекции и творческие вечера.

close Члены НПФ «Память» с лозунгами Wikimedia Commons

Один из вечеров «Общества книголюбов» был посвящен роману-эссе о России писателя Владимира Чивилихина «Память». В книге излагались квазинаучные идеи об истории России, начиная с монгольского ига и до XIX века. Чивилихин критиковал и евразийство, и норманскую теорию, утверждая особый путь развития славян — арийцев. По свидетельствам современников, Чивилихин был «ярым сталинистом».

После этого вечера любители истории и решили назвать свое общество «Память».

«Памятники» против поворота сибирских рек

В начале 1980-х в СССР широко обсуждался масштабный проект поворота течения сибирских рек — чтобы снабжать сибирской водой засушливые земли Центральной Азии. Активисты общества «Память» — «памятники» — были среди рьяных противников этого проекта. К слову, обсуждать поворот рек начали еще до революции, а в Советском Союзе к этой идее вернулись в 1960-х годах.

«Памятники» считали сторонников обводнения азиатской пустыни за счет уничтожения сибирской тайги «предателями славян».

Советские власти получали от противников одиозного проекта сотни писем. В конечном итоге Михаил Горбачев прислушался к голосам противников проекта и велел его отменить. Эта история повысила известность «Памяти» в позднесоветском обществе.

Дим Димыч из «Мимино» и КГБ

В 1984 году во главе Общества «Память» оказался фотограф и актер-любитель Дмитрий Васильев — или, как его прозвала молва, Дим Димыч.

close Дмитрий Васильев Сергей Метелица/ТАСС

При нем «Память» постепенно перешла от изучения российской истории к борьбе с «жидомасонским заговором». Хотя до Васильева тема всплывала между членами общества в частных беседах, ее не обсуждали публично.

Васильев был весьма эксцентричным человеком. Его дед был казачьим атаманом и погиб в Гражданскую. Предки Васильева были репрессированы. Дмитрий учился в школе-студии МХАТ, служил в 1960-х в театре, сыграл эпизодическую роль в комедии «Мимино», а уже в 1984 году исполнил эпизодическую роль премьер-министра Российской империи Петра Столыпина в фильме «Лев Толстой».

Себя он характеризовал русским патриотом и антисионистом — но не антисемитом. При этом, утверждал, что евреи и масоны хотят захватить мир. Однако не все евреи были, по его логике, сионистами.

Глава отдела пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев, один из сподвижников Горбачева и идеолог перестройки, утверждал, что Васильева во главе общества «Память» поставил КГБ.

«Начиналось все достаточно мирно. «Память» поначалу была организацией с весьма благородными целями. <...> Потом КГБ внедрил туда своего человека — фотографа Дмитрия Васильева <...>. Организация занялась «политикой» — борьбой с сионизмом. Реставраторы «Память» покинули, КГБ выделил Васильеву большую новую квартиру — под штаб»,

— говорил он в интервью газете «Известия».

По мнению Яковлева, чекистам нужен был «клапан, чтобы выпустить пар диссидентства из общества».

«Выбрали цель — сионизм, виновника всех бед советского народа. <...> Таким образом КГБ организационно породил российский фашизм. Доигрались...» — сетовал советский идеолог.

В 1984 году на улице была жестоко избита председательница правления «Памяти» (Дим Димыч занимал тогда пост секретаря) Елена Бехтерева. Следствие установило, что женщина пострадала от ревнивой соперницы, но среди «памятников» упорно ходили слухи о заговоре сионистов.

Васильев на одном из вечеров вскоре после избиения Бехтеревой зачитывал перед публикой выдержки из «Протоколов сионских мудрецов» (конспирологической фальшивки, служившей с 1903 года основанием для преследования евреев), и под бурную овацию призывал собравшихся «остерегаться антисемитизма и сплотиться вокруг Коммунистической партии Советского Союза, ее ленинского Центрального Комитета во главе с Генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем Горбачевым».

Примерно тогда же общество «Память» начало проводить антиалкогольные лекции — якобы именно сионисты (вместе с троцкистами) и агентами империализма насаждают на Руси пьянство. Лекции получили большую популярность. На другой лекции Васильев и его приближенные ругали большевиков за уничтожение исторического облика Москвы, а после начали перечислять нерусские фамилии членов московского исполкома, якобы виновных в сносе памятников.

Присутствовавший на лекции поэт Андрей Чернов выкрикнул, что Васильев — фашист, который скоро «будет вешать детей». Его вывели из зала.

close Шествие членов Национально-патриотического фронта «Память», 1992 год Александр Поляков/РИА Новости

Встреча с Ельциным

Первая массовая акция «Памяти» — без разрешения властей — прошла 6 мая 1987 года на Манежной площади, возле Исторического музея. К тому времени члены общества уже переименовали его в «национально-патриотический фронт» — по моде тогдашнего времени, когда в СССР стали появляться различные «народные фронты», общественно-политические организации.

Активисты «Памяти» потребовали остановить строительство «космополитического» мемориального комплекса в честь Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе. «Памятники» были недовольны тем, что проект не отражал национальный дух, был создан «еврейскими архитекторами» и подразумевал «срытие Поклонной горы».

Всего в акции участвовало около 500 человек. Они во главе с Дим Димычем прошли маршем к Моссовету — теперь это здание мэрии на Тверской. И потребовали встречи с Горбачевым и Борисом Ельциным, который тогда возглавлял столичный комитет КПСС. Ельцин согласился встретиться с патриотами.

Колонну «памятников» охраняла милиция, оцепившая Тверскую. Ельцин принял Васильева и его соратников в Мраморном зале и пообещал остановить строительство и прислушаться к чаяниям патриотической общественности. «Вокруг вас много спекуляций, многие вас охаивают», — отметил Ельцин.

И попрощался с членами антисионистской организации — «Как говорится, до новых встреч!» Новых встреч, впрочем, не состоялось.

Кроме прекращения строительства мемориала на Поклонной, Борис Николаевич пообещал сократить приток в Москву приезжих из других регионов («лимитчиков»), усилить борьбу с пьянством и бюрократией, а также — зарегистрировать общество «Память». Но этого тоже не случилось.

close Борис Ельцин Сергей Гунеев/РИА Новости

Позднее Васильев яростно критиковал власть, но в 1993 году неожиданно поддержал расстрел оппозиционного Белого дома: «Мы, монархисты, выступаем за сильную державную власть. В настоящее время сильная президентская власть необходима, чтобы спасти нас от катастрофы…» После этого бывшие соратники стали утверждать, что вождь «Памяти» — тайный сотрудник «гэбухи».

Дим Димыч — фашист итальянского толка

НПФ «Память» имел довольно характерную для уличной политики тех лет идеологию. Национализм был сугубо этническим, «по крови». Однако нация понималась как религиозно-духовная идентичность. Сильна была идея поддержки других «православных славян» — сербов, например.

Демократия, равно как и нацизм, для членов «Памяти» были неприемлемы — поскольку якобы представляли собой западнические, чуждые русскому человеку идеологии. Однако Васильев в 1990 году называл себя фашистом итальянского толка — поскольку учение Муссолини существенно отличалось от «социал-демократического» учения Гитлера.

Главным врагом для НПФ «Память» стал «мировой сионизм», который строил «иудо-масонский заговор против Великой Российской Державы — основного оплота Христианской Веры». При этом «памятники» не были исламофобами — их неприязнь к инородцам ограничивалась только «сионистами». Заодно они пытались бороться с атеистами и сатанистами.

Во главе России должен был вновь оказаться царь — но не представитель династии Романовых. Новый государь должен был быть «призван» в ходе Земского собора.

Впрочем, до того, как стать монархистами, «памятники» требовали особых полномочий для КГБ и МВД — чтобы бороться с «пятой колонной».

Расколы в правом движении

Примерно с 1987 года, после обретения НПФ «Память» всесоюзной популярности и одиозной славы, в патриотическом стане началась череда расколов. Оппоненты обвиняли Васильева в работе на госбезопасность и провокаторстве.

Наиболее крупным осколком «Памяти» стало Русское народное единство (РНЕ (организация запрещена в России)) во главе с Александром Баркашовым. Эта квази-фашистская организация в 1993 году прославилась, оказавшись в числе защитников Белого дома.

close Лидер движения «Русское национальное единство» (организация запрещена в России) Александр Баркашов, 1997 год Александр Поляков/РИА Новости

Долгое время в конце перестройки и на первых порах постсоветской России националисты, монархисты и фашисты (как из «Памяти», так и из других организаций) были неотъемлемой частью политического уличного пейзажа.

Члены общества в форменных черных рубашках и портупеях проводили демонстрации и акции протеста под имперскими флагами, раздавая антисионистские листовки. И хотя каких-либо значительных результатов их политика не принесла, они надежно служили жупелом русского фашизма для либеральной интеллигенции.

Многие, опасаясь погромов, эмигрировали из России в Израиль и страны Запада именно из-за мероприятий НПФ «Память». Черная слава «Памяти» гремела в СМИ и в народной молве.

Хотя реально массовыми насильственными действиями члены НПФ не отметились.

«С точки зрения абстрактной фантастики это почетное дело… Думаю, народ достоин сам избрать своего вождя. Ему подсказывать не надо. Человек славен поступками и делами. Говорить можно что угодно, и дойти до оскорблений… до убийства друг друга. Наша задача победить разумом», — говорил сам Васильев в интервью телепередаче «Взгляд».

НПФ «Память» просуществовал до 2010-х годов. А Дмитрий Васильев неудачно участвовал в выборах, проводил акции с призывами вроде «убрать красные звезды с Кремля», строил крестьянские общины в деревне и скончался в 2003 году.