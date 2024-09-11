Суд арестовал имущество экс главного нарколога Минздрава и его коллег. Какой ущерб они нанесли? Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава Брюна и его коллег

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна и двух других фигурантов дела о крупном мошенничестве. Под арест попали активы Владимира Якушева и Сергея Копорова. Обвиняемые подозреваются в завышении цен на тесты на наркотики и алкоголь. Ущерб оценивается в 138 млн рублей.

Суд постановил арестовать имущество бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, а также еще двух участников дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, суд наложил арест на имущество Брюна, а также на активы других обвиняемых, включая Владимира Якушева, бывшего вице-президента Российской наркологической лиги, и Сергея Копорова, экс-главу Московского научно-практического центра наркологии. Всем владельцам арестованного имущества запрещено им распоряжаться.

Агентство не уточняет, какое именно имущество попало под арест у Брюна и Копорова. В случае Якушева, аресту подверглись четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартира. Уголовное дело рассматривается в Кузьминском суде Москвы с февраля 2024 года.

Решение об аресте принято для обеспечения выполнения возможного приговора, включая штраф и возможный гражданский иск. Московский научно-практический центр наркологии, который пострадал от действий Брюна, может требовать возмещения ущерба в случае обвинительного приговора.

Обвинения в мошенничестве

Дело Евгения Брюна и Владимира Якушева связано с обвинениями в крупном мошенничестве. Их задержали 19 августа 2022 года. Обвинения касаются мошеннической схемы, в рамках которой они якобы закупали тесты на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. Для этого использовались компании, связанные с женой Якушева.

Изначально ущерб оценивался в 20 млн рублей, но позже эта сумма выросла до 138 млн рублей .

Фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Кто такой Брюн

Брюн окончил Хабаровский государственный медицинский институт в 1973 году. С 1987 года — руководитель отделения по организации помощи больным наркоманиями и токсикоманиями Московского НИИ психиатрии. В 1988 году организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия.

С 1998 по 2017 год — директор, с 2017 года — президент Московского НПЦ профилактики наркомании. В 2009 году стал главным внештатным специалистом (психиатр-нарколог) Минздрава РФ.

После появления новостей о задержании Брюна в Минздраве заявили, что он снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога ведомства.

«Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки», — сообщали в министерстве.

Якушев до 2016 года являлся одним из учредителей компании «Медиатрейд», которая поставляет приборы для диагностики алкогольной зависимости. Затем он стал вице-президентом Российской наркологической лиги и Ассоциации наркологов, которые возглавляет Брюн.