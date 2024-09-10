«Летающая лодка». Под Москвой разбился самолет-амфибия вместе с создателем и испытателем Superjet Упавшим в Подмосковье самолетом управлял летчик, которого уволили за трюк

В районе Ватулино подмосковной Рузы разбился легкомоторный самолет. Находившиеся в кабине опытный летчик-испытатель 1-го класса Александр Иванов и создатель самолета-амфибии Алексей Танцырев погибли. Прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП, возбуждено уголовное дело. Как сообщают СМИ, самолет мог случайно взлететь во время обкатки двигателя.

Легкомоторный самолет «Алекс-251» потерпел крушение в Рузском районе Московской области. По предварительной информации, оба члена экипажа погибли.

ЧП произошло неподалеку от аэродрома Ватулино в Рузском районе Подмосковья. Пожара не последовало. Прокуратура организовала проверку. «Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На месте работают экстренные службы. Туда же выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как уточняет Tsargrad.tv , борт проходил испытательный полет.

Кто погиб

По информации Telegram-канала 112, разбившимся в Подмосковье самолетом управлял летчик-испытатель 1-го класса Александр Иванов. Ранее его уволили за то, что он сделал «бочку» на SSJ-100. Примечательно, что технику безопасности пилот якобы нарушил еще в 2011 году, а был уволен за это лишь в 2019-м: после проверки, проведенной инспекторами «Гражданских самолетов Сухого», всплыла история с «бочкой», Иванова отправили в отставку. Сам он своей вины так и не признал.

«Суперджетом» летчик занимался 12 лет, совершив суммарно 866 вылетов. Он испытывал судно на прочность во всех режимах, при всех температурах, под всеми углами и на всех возможных скоростях, пишет Baza.

Иванов был одним из главных экспертов, выступавших в защиту пилота, находившегося за штурвалом «Суперджета», загоревшегося при посадке в Шереметьево 5 мая 2019 года. Летчик настаивал, что в катастрофе, жертвами которой стал 41 человек, виноваты конструкторы авиалайнера.

Отмечается, что Иванов тестировал не только перспективные гражданские образцы, но и военные истребители. Кроме того, пилот имел опыт работы на легендарном Ту-134, Як-40 и десятке других воздушных судов.

Всего летчик налетал 3,5 тыс. часов и провел более 1000 испытаний. В 1995 году Иванова наградили орденом Мужества за испытания палубной авиации в условиях Заполярья.

На борту рухнувшего «Алекс-251» находился также Алексей Танцырев, главный создатель самолета-амфибии. Он мечтал создать самолет, на котором «можно было бы летать в места, не оборудованные взлетно-посадочными полосами и вообще ничем, кроме воды или ровных полян».

По информации «Осторожно, Москва», самолет-амфибия случайно взлетел во время обкатки двигателя. «Это была летающая лодка, которая на земле делала технический запуск двигателя. Поддали газу слишком много, внезапно взлетели и грохнулись», — рассказал собеседник Telegram-канала.