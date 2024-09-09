Львова-Белова вышла замуж за владельца «Царьграда». В Кремле пожелали им счастья В Кремле пожелали счастья Львовой-Беловой после сообщений о свадьбе с Малофеевым

Накануне СМИ сообщили о свадьбе уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о бракосочетании, однако подчеркнул, что омбудсмену «в любом случае желают счастья». По неподтвержденным данным, свадьба обошлась в несколько десятков миллионов рублей, на ней выступили Леонид Агутин, Дима Билан и Григорий Лепс.

Бизнесмен и учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Свадьба состоялась 8 сентября, о церемонии сообщили Telegram-канал Baza и ряд других СМИ.

В Кремле публикации о свадьбе Львовой-Беловой комментировать отказались.

«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать сообщения о бракосочетании.

«Поэтому я ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос, единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», — заключил представитель Кремля.

Дата бракосочетания могла быть выбрана неслучайно: это день памяти покровителей брака святых мучеников Адриана и Наталии. Кроме того, в народном календаре дата 8 сентября — это Натальин день.

«В этот день отмечается день Владимирской иконы Божьей Матери и вспоминают мучеников Адриана и Наталью. Эта пара вошла в историю именно благодаря тому, что всегда были вместе — и в радости, и в горе. Они тоже покровители брака, хотя у нас традиционно покровители брака Петр и Феврония. Возможно, это было приурочено именно к этим датам. В воскресенье венчаться можно, в принципе», — пояснил News.ru православный священник Сергей Сеньчуков.

При этом он заявил, что «ничего хорошего в этом браке не видит», поскольку оба супруга идут под венец во второй раз.

«Совет да любовь, но ничего хорошего в этом браке я не вижу, люди вправе жить так, как они хотят, но вторые браки после развода не очень хороши. И раньше, когда соблюдались каноны полностью, второй брак разрешали только стороне, которая не изменяла», — добавил священник.

Торжество в Москве

По данным Baza, свадьбу молодожены отмечали в ресторане в подмосковном поселке Довиль. Белоснежный дворец в стиле французского классицизма расположен на берегу водоема.

На церемонию пригласили большое количество звезд, среди которых были Леонид Агутин, Дима Билан, Григорий Лепс и Валерия.

Гостей было около ста человек, среди них — коллеги Львовой-Беловой и омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

По данным Baza, свадьба обошлась Малофееву в несколько десятков миллионов рублей, примерно половина средств ушла на гонорары выступавшим артистам.

Второй брак

Об отношениях Малофеева и Львовой-Беловой стало известно прошлой зимой, когда они шли вместе во время крестного хода в Екатеринбурге и держались за руки. Омбудсмен много лет состояла в браке и не объявляла о разводе со своим первым мужем, священником РПЦ Павлом Когельманом.

У 39-летней Львовой-Беловой девять детей, четверо из которых приемные.

Львова-Белова — специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот и молодых людей с инвалидностью, а также выпускников детских домов. Уполномоченным при президенте России по правам ребенка она стала в 2021 году.

Малофеев — миллиардер, политик и общественный деятель, основатель телеканала «Царьград». Член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, член попечительского совета «Лиги безопасного интернета».

Малофееву 50 лет, он тоже уже состоял в браке. В августе 2023 года стало известно о его разводе с женой Ириной Вильтер. Супруги прожили вместе более 20 лет, у них трое детей.