Разбор завалов на месте террористического акта на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 1999 года

Голос с акцентом спросил: «Как спится перед смертью?». Кто взрывал дома в России 25 лет назад 25 лет назад сотни людей погибли в серии терактов в жилых домах по всей России

В сентябре 1999 года в Москве, Буйнакске и Волгодонске произошли взрывы в многоэтажных жилых домах. Жертвами терактов стали 307 человек, еще более 1700 жильцов были ранены. Ответственность за взрывы власти РФ возложили на чеченских сепаратистов и начали Вторую Чеченскую кампанию, но боевики отрицали причастность к этим терактам. Кого осудили за взрывы домов на Каширском шоссе и улице Гурьянова — в материале «Газеты.Ru».

Черное лето 99-го

Взрывы в жилых домах, произошедшие в России в сентябре 1999 года, стали продолжением кровавой драмы, которая развернулась на Северном Кавказе летом того же года.

16 мая 1999 года во Владикавказе произошла серия взрывов. Бомбы были подорваны в трех пятиэтажках. Дома стояли в городке «Спутник», где жили в основном отставные российские военные.

«Тревожное сообщение пришло из Северной Осетии. <..> Неустановленные взрывные устройства сработали сразу в трех пятиэтажных домах. Все три были установлены в подвалах и сработали почти одновременно — с интервалом в несколько секунд. Большинство пострадавших — люди, не имеющие отношения к военной службе, в том числе женщины и дети», — сообщал тогда «Первый канал».

Жертвами взрывов стали пять человек, 26 были ранены. В четвертом доме нашли еще одну бомбу — 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

close Теракт в военном городке «Спутник» во Владикавказе, 1999 год Игорь Зотин/ТАСС

Ситуация накалилась. В Дагестане силовики ждали нападения большого отряда боевиков. Что и произошло 1 августа — ваххабиты объявили, что в Дагестане вводится шариат. Начались бои между милицией и местными радикальными исламистами. Через неделю началось вторжение чеченских боевиков в Дагестан во главе с Басаевым и Хаттабом.

На Кавказе разгоралась новая война — федеральные силы начали бои против ваххабитов. Масхадов обвинил Москву в эскалации и начал мобилизацию чеченцев. Авиация РФ бомбила позиции боевиков, и в течение пары недель федералы смогли выдавить Басаева и Хаттаба обратно в Чечню.

Взрыв в Буйнакске

Вечером 4 сентября в городке Буйнакск в Дагестане произошел взрыв. Возле дома №3 на улице Леваневского взорвался грузовой автомобиль ГАЗ-52, кузов которого был забит 2,7 т взрывчатки.

Завалы разбирали трое суток. В «офицерском» доме жили семьи российских военных из 136-й бригады Минобороны. Жертвами взрыва стали 64 человека, сообщал 8 сентября «Коммерсантъ». Среди погибших было 23 ребенка, ранения получили 146 человек.

Примечательно, что газета указывала — теракты «направлены против военнослужащих».

«В тот же день против российских военнослужащих был совершен очередной теракт. На дороге возле Буйнакска, по которой ехали семь машин с пограничниками, сработали три фугаса, изготовленные из артиллерийских снарядов. Только по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших».

Через несколько часов после первого взрыва в Буйнакске милиционеры обнаружили второй грузовик с бомбой — ЗИЛ-130. Его смогли обезвредить саперы. В машине нашли документы на имя некоего Исы Зайнудинова.

По данным ФСБ, с начала 1990-х он служил у Хаттаба личным поваром и управлял ПТУР «Фагот» в банде боевиков. Приказ о взрыве дома в Буйнакске ему отдал полевой командир — «чтобы отомстить русским солдатам». К операции привлекли еще четырех боевиков.

Следствие установило, что в начале сентября 1999-го террористы погрузили в КамАЗ от 3 до 5 т взрывчатки — аммиачной селитры и алюминиевого порошка. Автомобиль с мешками досматривали на милицейских КПП по дороге к Буйнакску несколько раз, но груз не вызвал подозрений.

В городе взрывчатку распределили и перегрузили на два других грузовика. Один из них подогнали к дому, другой — к госпиталю. Обезвредить вторую бомбу федералам удалось за 15 минут до запланированного взрыва.

На месте теракта в Буйнакске, сентябрь 1999 года 4 сентября 2000 года в Буйнакске на месте взрыва дома был открыт памятник его жертвам

Журналисты сообщали, что Хаттаб назвал теракт «халтурой» и снизил Зайнудинову гонорар — с $700 тыс. до $300 тыс.

ФСБ поймала скрывавшегося в Махачкале Зайнудинова в мае 2000 года. Квартиру, где он прятался, взяли штурмом. Арестовали всех, кто в ней находился. На допросах Зайнудинов отрицал причастность к теракту, но вскоре сознался. Адвокаты указывали, что показания были получены под давлением. Однако в 2001 году Верховный суд Дагестана приговорил Зайнудинова к пожизненному лишению свободы (как и одного из подельников). Он до сих пор сидит в колонии «Черный дельфин». Остальные подсудимые получили сроки от 24 до трех лет, некоторые были отпущены по амнистии в 2001 году.

В 2000 году пресса сообщала, что мытарства пострадавших от взрыва не закончились.

«Многие из них не сумели купить себе жилье, растратив выплаченные правительством компенсации на лечение ранений. По свидетельству человека, жившего в уничтоженном доме, за год о жертвах теракта забыли. Никто не интересуется их бедами и проблемами, а единовременная компенсация, выплаченная на годовщину взрыва, составила 190 рублей на человека».

Кошмар на Гурьянова

Поздним вечером 8 сентября 1999 года в Москве на первом этаже девятиэтажки №19 по улице Гурьянова на юго-востоке Москвы произошел мощный взрыв. Полностью были уничтожены два подъезда, ударная волна повредила соседний дом №17. Мощность бомбы составила 350 кг тротила.

Погибли 106 человек, ранены были 690 — в том числе пострадав морально. Оба дома спустя десять дней были снесены, выживших жильцов расселили. ФСБ и МЧС сначала утверждали, что произошел взрыв газа. Однако пожар в этом случае должен был бы начаться сразу после взрыва, а огонь охватил руины лишь через 20 минут, писала «Независимая газета».

Кроме того, в офис агентства «Интерфакс» днем 9 сентября позвонил неизвестный кавказец, который заявил: «То, что произошло в Москве и Буйнакске, — это наш ответ бомбардировкам мирных сел в Чечне и Дагестане».

Журналисты оставили яркое описание последствий смертоносного взрыва. Два подъезда в центре дома, третий и четвертый, были будто срезаны бритвой.

«Дом разделился на две части. В зияющих дырах, где раньше были стены квартир, видны остатки белья, обломки мебели. Дым, гарь и отчетливый запах пороха и серы. Искореженные машины, стоявшие рядом с домом, покрыты едкой оранжевой пылью. Горит склад лакокрасочных материалов, который находился на первом этаже разрушенного дома, и темный дым мешает спасателям подойти к развалинам».

Спасательные работы на месте террористического взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 2009 года Место, где стоял жилой дом №19 по улице Гурьянова, 2009 год

Следствие пришло к выводу, что дом взорвали боевики Хаттаба и другого полевого командира, Абу Умара. Во главе операции стоял Ачимез Гочияев, бывший бизнесмен, ставший ваххабитом. Он хорошо знал Москву, где ранее работал строителем. Бомбу изготовили из селитры, алюминиевой пудры и сахара. И гексогена — взрывчатого вещества, название которого потом долго будоражило российскую общественность.

Под видом сахара адскую смесь перевезли — в мешках. Гочияев по подставным документам снял подвал в доме на Гурьянова — под складские нужды. Водители, не знавшие о характере груза, доставили «сахар» в столицу к нужному дому.

Гочияев был объявлен не только в федеральный, но и в международный розыск. Он исчез — то ли сбежал в Турцию через Грузию, то ли был убит в начале 2000-х. Трое других участников теракта были убиты в Чечне и Ингушетии. Еще двое были арестованы грузинской полицией, экстрадированы в РФ и приговорены к пожизненному.

Шокирующий взрыв на Каширке

Ранним утром 13 сентября новый взрыв в доме № 6 корпус 3 по Каширскому шоссе убил почти всех живших в нем людей – 124 человека (из них 10 детей). Поскольку здание было кирпичным, мощный взрыв (300 кг в тротиловом эквиваленте) просто уничтожил его.

Теракт был устроен также Гочияевым и его командой террористов — по той же схеме, что и на улице Гурьянова. Мешки с взрывчаткой сложили в подвале дома, который по липовым документам арендовали под коммерческий склад.

Взрыв на Каширке произошел в день национального траура, объявленного после взрыва на Гурьянова. Участковые с 8 сентября получили приказ проверять весь нежилой фонд на подотчетных территориях Москвы. Подвал дома 6к3 был проверен участковым милиционерам Дмитрием Кузововым, он увидел мешки с сахаром — но еще было неизвестно, что взрывчатка спрятана таким образом. Поэтому милиционер ничего не заподозрил.

Работы по расчистке завалов 14 сентября 1999 года на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве Место, где стоял жилой дом №6/3 по Каширскому шоссе, взорванный террористами в сентябре 1999 года

После взрыва Кузовов был уволен за халатность, но спустя месяц глава ГУВД Москвы Николай Куликов заявил, что «в деле парня разобрались и не надо ломать ему карьеру». Участкового восстановили на службе.

На месте дома работали более 700 спасателей МЧС. «Спасательные работы затруднены тем, что дом был не блочным, а кирпичным, и рассыпался буквально по кирпичу — обломки можно разбирать только вручную», — отмечала в 1999 году «Лента.ру».

В соседних домах взрыв выбил почти все окна. Двор школы, находящейся в 100 метрах от уничтоженной восьмиэтажки, был завален обломками и поваленными деревьями.

В соседнем доме были разрушены лестничные марши, а в стенах образовались трещины.

Взрыв в Волгодонске

Перед рассветом, в 5:57 утра 16 сентября произошел еще один взрыв. Террористы подорвали девятиэтажку в Волгодонске в Ростовской области.

«Сейчас уже никто не сомневается, что взрыв совершили те же диверсанты, что действовали в Москве. И следы этого преступления ведут в Чечню», — писал «Коммерсантъ».

Бомба имела мощность почти в 1 тыс. кг тротила (верхняя граница оценки достигала 1850 кг). Теракт был устроен в Восточном микрорайоне возле строившейся тогда АЭС.

Дом №35 по Октябрьскому шоссе не рухнул лишь потому, что был построен по сейсмоустойчивому проекту. Однако последствия были ужасающими.

«Снесло железобетонные плиты на фасаде, рухнули лестничные пролеты, на многих этажах обвалились перекрытия. Сразу же после взрыва в доме вспыхнул пожар», — отмечали журналисты.

close Последствия теракта возле жилого дома в Волгодонске, 16 сентября 1999 года Sergei Venyavsky/AP

Корреспондент газеты «Вечерний Волгодонск» рассказывала, что ее племянник Миша, живший в уничтоженном доме, описывал момент взрыва как «похожий на ураган».

«Какая-то волна, порыв... Проснулся, а на том месте, где была стена с окном, — огромный пролом . А потом посыпалась штукатурка, балки. Миша накрылся с головой одеялом и лежал, пока не услышал крик матери. Татьяна оказалась под завалом. Ей сильно обожгло лицо», — сообщала она.

Этой семье удалось выбраться из-под горящих обломков. В доме жило 440 человек. Ранены были более 100 человек. Погибли 19. Многих не могли опознать — их разорвало кусками выбитых оконных рам.

Взорвался снова грузовик — ГАЗ-53. Машина всего за пару дней до теракта была продана торговцем картошкой из Азербайджана «каким-то то ли черкесам, то ли чеченцам». Азербайджанец же ночевал в машине — покупатели попросили покараулить ее. Но ночью он замерз, и за пару часов до взрыва ушел домой досыпать.

Жильцы взорванного дома видели, что к оставленному мужчиной грузовику после подъехала машина. Вышедшие из нее люди что-то стали делать с ГАЗ-53. Звонки в милицию оказались безрезультатными — личный состав бросили на охрану заводов и Цимлянской плотины, опасаясь атак боевиков.

«Устав от бесполезных звонков в милицию, жители дома успокоились. Но тут стали звонить уже им. «Как вам спится перед смертью?» — спрашивал голос с сильным кавказским акцентом. «Да пошел ты!» — нервничали жильцы и бросали трубку. Через несколько часов раздался взрыв», — сообщал «Ъ».

Взрыв повредил 37 домов. Пострадавшими по делу о теракте проходили более 15 тыс. волгодонцев.

В 2004 году суд приговорил двух подозреваемых к пожизненным срокам по делу об этом теракте и других нападениях. Доставить взрывчатку, как и в остальных случаях, удалось беспрепятственно благодаря взятке милиционеру.

Ответственность за взрывы домов чеченские боевики брать на себя отказывались. А лидер Ичкерии Аслан Масхадов осудил нелояльных ему полевых командиров за вторжение в Дагестан.

Рязанский сахар

22 сентября в окутанной трауром России произошел связанный с терактами скандал. В одном из многоэтажных жилых домов в Рязани на улице Новоселов нашли мешки из-под сахара.

Местный житель увидел троих незнакомых людей — двух мужчин и женщину, таскавших мешки в подвал. Цифровой код региона на их машине был закрыт бумажкой, на которой от руки был написан код Рязанской области. Прибывшая на место милиция нашла три мешка весом по 60 кг. В них было «вещество, похожее на сахар». Экспертиза показала, что там были следы гексогена.

Жильцов дома срочно эвакуировали в соседний кинотеатр.

Силовики нашли также электронные часы-пейджер и три батарейки с проводами. Детонатором был охотничий патрон 12-го калибра. На полигоне найденный «сахар» взорвать не удалось.

Директор ФСБ Николай Патрушев на следующий день заявил, что дело о «рязанском сахаре» было учениями ФСБ. Инцидент в Рязани вызвал огромный общественный резонанс и стал поводом для большого публичного скандала.