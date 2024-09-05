Строительные победы: пять знаковых объектов Москвы

За последнее десятилетие Москва вошла в число самых быстроразвивающихся городов мира, начав догонять и даже обгонять признанные мировые центры по скорости и качеству градостроительного, урбанистического, транспортного и социального роста. За это время в столице появились свои инженерные и архитектурные «жемчужины». Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

Сейчас в Москве проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», который можно считать настоящей выставкой достижений развития Москвы. Его флагманские площадки расположены как в центре города, так и в Лужниках, Экспоцентре и Сколково. Одной из них стал парк «Зарядье», где Градостроительный комплекс Москвы представил несколько интерактивных экспозиций, погружающих в тематику градостроительства и создания города будущего. Посетители через интерактивные стенды и макеты могут «поучаствовать» в построении Москвы будущего, а также вспомнить крупные проекты, реализованные в столице за прошедшие годы. Сегодня и мы вспомним главные строительные достижения последнего десятилетия в столице.

Новая Москва, 2012

Одним из главных решений, определивших градостроительное развитие Москвы, стало включение новых территорий в состав города. Так, 1 июля 2012 года к столице присоединили новые округа, благодаря чему ее площадь увеличилась в 2,5 раза.

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Учитывая современные требования градостроения, изначально основной акцент в этих округах делали на полицентричности их развития, создании центров приложения труда, отдыха и проживания людей. Поэтому в Новой Москве начали возводить не только жилье, но и социальные объекты, создавать рабочие места, формировать новую транспортную инфраструктуру, модернизировать общественные пространства.

Новая Москва уже состоялась как по-настоящему грандиозный градостроительный проект в масштабах России, однако работы на территориях продолжаются. Согласно утвержденным на сегодня Правилам землепользования и застройки Москвы, в этих округах предусмотрено строительство еще более 30 млн кв. м жилья и свыше 35 млн кв. м коммерческих, деловых и производственных объектов.

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МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт, 2011

Достаточно долгое время железные дороги в Москве перевозили только грузы. Но в 2011 году было принято решение о формировании единой транспортной системы Москвы, где к метро и автомобильным дорогам присоединятся железные. Первым опытом включения железной дороги в эту схему стала реконструкция Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД).

Так, в июне 2011 года был одобрен МКЖД, а уже 10 сентября 2016 года запустили движение по кольцу, соединив между собой районы столицы. Частью этого проекта стало Московское центральное кольцо или МЦК — наземная линия метрополитена с 31 станцией на всем ее протяжении, связанная со всеми радиальными железнодорожными направлениями. Так, запуск МКЖД и МЦК не только сделал перемещение между районами доступнее для москвичей, но и снизил нагрузку на вокзалы и метро.

Другим крупным транспортным проектом стали Московские центральные диаметры или МЦД. Это новое наземное метро, объединившее столичную подземку и пригородные поезда. Сегодня в столице работают уже четыре диаметра: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», МЦД-2 «Курско-Рижский», МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

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«МЦД действительно стали наземным метро, интегрированным с другим транспортом. Первые две линии наземного метро мы открыли в ноябре 2019-го, в 2023 году заработали МЦД-3 и МЦД-4. Серьезно разгрузились соседние линии метро, а территории у станций МЦД стали привлекательнее для жизни и бизнеса. Проект МЦД по-прежнему остается для нас одним из приоритетных», — подчеркивал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего с 2011 года в Москве построили 392,9 км путей, открыли 53 новых и реконструировали 56 существующих остановочных пунктов, а также сформировали новый железнодорожный вокзал дальнего следования — «Восточный».

Программа реновации, 2017

В мире найдется много примеров перестройки городов, но еще ни один мегаполис не решался на столь масштабную перестройку, как Москва. В 2017 году мэр столицы Сергей Собянин утвердил Программу реновации, которая включала переезд более 1 миллиона горожан из старых зданий в качественные новостройки.

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Так, в программу попали 5176 старых домов, а специалисты Градостроительного комплекса подобрали 623 стартовые площадки для строительства современного и комфортного жилья, составили перечень расселяемых домов и обозначили ориентировочные сроки переезда. За 7 лет реализации Программы реновации уже построено и введено в эксплуатацию 322 новостройки.

«Новоселье уже отметили почти 147 тысяч жителей, еще 20 тысяч сейчас в процессе переезда или оформления документов. В прошлом году поручил ускорить темпы реализации программы», — отмечал Сергей Собянин.

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При этом реновация — это не просто переселение горожан в новые дома, а формирование принципиально иной городской среды. Рядом с построенными по Программе новыми домами уже оборудовали около 480 детских площадок, свыше 330 спортплощадок и более 260 зон отдыха, планируется возвести порядка 700 поликлиник, детских садов и школ. Она также предполагает сбалансированное строительство кварталов, где людям не приходится тратить много времени на дорогу.

Еще одним немаловажным достоинством реновации можно считать то, что благодаря ей городские власти могут восполнить нехватку социальных объектов в отдельных районах, где ранее отмечался их дефицит.

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«Лужники», 2017

Когда Россия выиграла право на проведение Чемпионата мира по футболу-2018, стало понятно, что главной футбольной ареной станет Москва. Поэтому команда мэра сразу разработала проект самого современного в стране спортивно-развлекательного кластера на базе олимпийского комплекса «Лужники».

Сердцем кластера стала обновленная Большая спортивная арена, на которой прошли и матчи открытия, и финал мирового первенства. В ходе реконструкции вместимость стадиона увеличили с 78 до 81 тысячи зрителей, а угол наклона изменили таким образом, чтобы максимально приблизить их к игровому полю. В зале появились 44 новые каскадные лестницы, благодаря которым зрители теперь могут покинуть арену всего лишь за 15 минут после окончания матча. Так, специалисты Международной федерации футбола (FIFA) в 2018 году признали стадион «Лужники» лучшим в мире.

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Впрочем, развитие спортивного кластера не остановилось на стадионе и не прекратилось после проведения Чемпионата мира. Так, в июне 2019 года здесь же открылся уникальный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Он стал самым крупным в мире специализированным центром гимнастики с трибунами почти на четыре тысячи зрителей. Его узнаваемый символ — крыша необычной формы в виде развевающейся гимнастической ленты. Покрытие кровли выполнили по итальянской технологии с применением промышленного фальца и изготовили специально под сложную геометрию крыши. Также отдельного упоминания заслуживает то, что пятиэтажное здание этого Дворца возвели по уникальному проекту с применением новейших технологий информационного моделирования.

Другим знаковым объектом стал Дворец водных видов спорта, который открыли на базе исторического плавательного бассейна Центрального стадиона имени Ленина 1956 года постройки. Во Дворце сделали аквапарк с девятью горками общей протяженностью 1,3 км, многочисленными водными аттракционами и термальными бассейнами, из которых можно переместиться на открытую террасу комплекса.

Вскоре после этого в Лужниках также открылся Дворец единоборств. Его спроектировали в стиле функционализма с отсылкой к общей стилистике объектов всего спорткомплекса. Облик здания сделали подчеркнуто лаконичным и мужественным, словно передавая атмосферу этого вида спорта. В проекте задействовали большие площади современных витражных конструкций, открывающих для внешнего обозрения внутренние пространства тренировочных залов. Прозрачное остекление дополнили зеркальные наклонные плоскости, позволяющие посетителям спорткомплекса наблюдать тренировки и соревнования борцов, боксеров и дзюдоистов.

Следующим большим открытием в Лужниках стало здание Теннисного центра. На месте старых открытых кортов, которые работали на территории спорткомплекса «Лужники» всего три-четыре месяца в году, появился крупнейший в Европе уникальный теннисный центр.

«Во Дворце 15 крытых кортов с покрытием hard, три крытых корта для падел-тенниса и четыре площадки для игры в сквош; установлено спортивное оборудование мирового уровня. На прилегающей территории – семь кортов с грунтовым покрытием, два корта для падел-тенниса и площадка для пляжного тенниса», — рассказал о новом проекте мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая кольцевая линия, 2023

Москва, как и многие другие древние города, на протяжении веков развивалась по радиально-кольцевой схеме. Впоследствии этот принцип и лег в основу столичной системы метрополитена. К началу 2000-х загруженность московской подземки приблизилась к критическим значениям, и для разгрузки метро решили построить Большую кольцевую линию — БКЛ. Она стала мегапроектом не только по московским, но и по мировым масштабам — протяженность кольца на момент запуска в марте 2023 года составила 70 км и превзошла на 13 км прежнего чемпиона среди подземных колец — вторую кольцевую линию пекинского метро.

close Пресс-служба ГСК

На осуществление столь масштабного проекта ушло всего 10 лет, что считается превосходным результатом. Все станции БКЛ строились в рекордно короткие сроки, однако скорость не повлияла на «содержательную» сторону объекта — проектировщики и строители достойно выполнили свою работу. У каждой из них уникальный дизайн, причем интерьеры шести станций — «Мневники», «Терехово», «Марьина Роща», «Рижская», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» — получили награды на международных архитектурных конкурсах.

БКЛ открыла новые развития скоростного транспорта — так у городских властей появилась возможность проектировать новые радиальные линии, учитывая планы развития отдельных городских районов. И уже в ближайшие годы на карте метрополитена появятся новые радиусы — Троицкий, Рублево-Архангельский и Бирюлевский.