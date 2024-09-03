Зараженных устройств становится все больше: чем опасны ботнеты

В наше время регулярно происходят различные киберпреступления. Второй квартал 2024 года исключением не стал — эксперты обнаружили и зафиксировали несколько значимых инцидентов, отмечает член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Одним из основных инструментов для совершения цифровых преступлений все еще остаются DDoS-атаки — попытки перегрузить какой-либо ресурс огромным количеством запросов, с которыми тот не в состоянии справиться. Это применяется либо для нарушения его работы, либо для открытия иных уязвимостей, позволяющих глубже проникать в систему жертвы.

В частности, злоумышленники совершают DDoS-атаки с помощь ботнетов — сетей, которые состоят из большого количества зараженных мобильных устройств и ПК. Так, по данным Qrator Labs, во втором квартале этого года был обнаружен ботнет, который состоял из 60 500 устройств. А в первом квартале был обнаружен ботнет из 51 400.

Заразить свои устройства пользователь может из-за VPN-сервисов, которые также представляют опасность и для персональных данных, в том числе аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях. VPN-сервисы часто становятся виновниками утечек персональных данных в открытый доступ, проблем работы ПК, смартфона и приложений на нем, низкой скорости интернета.

VPN-сервисами наши граждане пользуются, чтобы заходить в запрещенные в РФ социальные сети и решать проблемы в работе YouTube. Однако не стоит рисковать данными и устройствами ради западных онлайн-площадок. Ведь есть альтернатива, причем достойная — наши онлайн-платформы. «ВКонтакте», «Одноклассники», RUTUBE, «VK Видео», LOOKY и многие другие. Иными словами, есть из чего выбрать, чтобы пользователь мог уберечь свои персональные данные и устройства от мошенников и иных угроз, которые связаны с VPN-сервисами.

Это также касается российских блогеров. Более того, для них переход важен, чтобы в будущем не нарушить требования российского законодательства. Я напомню, что Государственная дума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных в России соцсетях.

При этом если авторы контента перейдут на отечественные онлайн-площадки, тогда они не будут вынуждать своих подписчиков использовать VPN-сервисы. Блогеру нужно понять, что в его руках безопасность персональных данных пользователей и их устройств. Поэтому авторам контента стоит проявить ответственность.