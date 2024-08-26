Взаимодействие с компаниями: новые подходы к ИТ-образованию в России Российское ИТ-образование начало переходить от теории к практике

Советское и позднее российское высшее образование всегда отличалось фундаментальностью. Однако современные реалии требуют от студентов не только глубоких теоретических знаний, но и практических навыков, особенно в высокотехнологичной сфере. Сегодня ИТ-образование в России переживает значительные изменения.

Современные студенты должны быть готовы к вызовам цифровой экономики и уметь работать с инновационными решениями. Введение новых образовательных программ, тесное сотрудничество с ИТ-компаниями и проектный подход — так развивается российское ИТ-образование.

Цифровая экономика

Сейчас в российских вузах активно внедряются новые программы по обучению ИТ и создаются дополнительные бюджетные места для абитуриентов по технологичным специальностям. На это нацелен национальный проект «Цифровая экономика».

В 2023/2024 учебном году ИТ-специальности стали самыми популярными среди абитуриентов: всего было подано около 650 тыс. заявлений, при этом на бюджетное обучение прошли более 120 тыс. будущих ИТ-специалистов. С момента запуска нацпроекта количество бюджетных мест на ИТ-специальности увеличилось в полтора раза. В дальнейшем качество обучения планируется повысить за счет привлечения профильных ИТ-компаний к разработке образовательных программ.

Министр цифрового развития Максут Шадаев отмечает, что сотрудничество с бизнесом играет ключевую роль в повышении уровня подготовки ИТ-специалистов. Более того, активное вовлечение компаний в образовательный процесс станет обязательным условием для сохранения отраслевых льгот. Такое сотрудничество поможет сформировать актуальную матрицу компетенций, необходимых для динамично развивающегося рынка высоких технологий.

В этом году цифровые направления сохранили лидерство в ходе приемной кампании. Молодежь привлекают перспективы карьерного роста, высокий уровень заработной платы и комплексная поддержка специалистов, в том числе льготная ипотека. По данным исследования АНО «Цифровая экономика», средняя зарплата в ИТ-отрасли в 2023 году составила 155,9 тыс. рублей, что в два раза выше средней по экономике и в 1,7 раза больше, чем в 2019 году. Аналитики hh.ru отмечают высокий спрос на ИТ-специалистов и важность развития соответствующей подготовки в вузах. Эти цифры убедительно подтверждают, что ИТ-образование становится все более востребованным, а рынок труда нуждается в квалифицированных кадрах.

«Важно, чтобы это было более массово и системно»

Современный подход к ИТ-образованию в России кардинально отличается от прежнего. Сегодня обучение ориентировано прежде всего на освоение прикладных навыков. Важной частью образовательного процесса стали стажировки в ведущих ИТ-компаниях, привлечение к реальным задачам, организация лекций и семинаров от практикующих экспертов. Такой подход позволяет студентам не только углубить знания, но и развить навыки управления проектами и работы в команде. Тесное сотрудничество с индустрией помогает поддерживать актуальность образовательных программ, при этом учащиеся быстрее адаптируются к требованиям рынка труда.

На ИТ-завтраке в рамках ПМЭФ-2024 ИТ-образование стало одной из ключевых тем. Эксперты подчеркивали важность вовлечения компаний в ИТ-образование: это могут быть стажировки, проекты, совместные программы.

«Главная проблема — отрыв теории от практики», — отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников. Он рассказал, что Т-Банк запустил Центральный университет — первый в России частный вуз на основе STEM модели (модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему – прим. «Газета.Ru»). Кроме того, работает Школа анализа данных — бесплатная двухгодичная программа от Академии Яндекса. Некоторые ИТ-компании создают базовые кафедры сразу в государственных вузах.

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Еще один пример — проект «Цифровые кафедры», который помогает студентам получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю параллельно с основным обучением. Такие программы запущены уже более чем в ста вузах России и предполагают подготовку «смежных» кадров, которые смогут внедрять цифровые технологии в различные отрасли экономики и социальной сферы. Что особенно важно, поступить на «цифровую кафедру» могут в том числе те, чье направление не связано с ИТ. Само обучение бесплатно и предусматривает проектную систему освоения ИТ-квалификаций.

«Важно, чтобы это было более массово и системно», — подчеркнул директор РАЭК. Он считает, что, «государству следует поощрять ИТ-компании, которые активно включаются в образование, предоставляя налоговые льготы». По словам Гребенникова, кадровый голод испытывают все компании, поэтому бизнес сам заинтересован в подготовке большого количества профильных специалистов.

ИТ-образование и транспорт

Руководитель «цифровой кафедры» Российского университета транспорта (РУТ) Виталий Борщ сообщил, что РУТ тесно взаимодействует с РЖД по созданию ИТ-продуктов и даже поставляет технологии для логистических процессов. В университете разработали системы автоматизированного проектирования для программ высшего образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Сейчас проект проходит валидацию у будущих работодателей выпускников.

Эта практика берет свое начало в 2021 году, когда университет стал участником программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты». В 2022 году в вузе был запущен проект «Цифровые кафедры», ориентированный на усиление компетенций, которые студенты получают по основным образовательным программам. В качестве примера Виталий Борщ привел инженеров, занимающихся эксплуатацией подвижного состава железных дорог. Они осваивают навыки составления моделей, которые позволяют прогнозировать техническое состояние транспорта и предупреждают о необходимости ремонта.

В 2023 году более 1200 учащихся в РУТ (МИИТ) успешно завершили обучение по шести программам профессиональной переподготовки. В частности, студенты ИТ-специальностей на «цифровой кафедре» обучаются практическому применению технологий искусственного интеллекта и машинного обучения на транспорте. Занятия ведут преподаватели и эксперты-практики с многолетним опытом работы в отрасли, а выпускные проекты учащихся были основаны на реальных задачах от транспортных компаний-партнеров. С 2023 года к «цифровой кафедре» университета присоединились студенты других транспортных образовательных организаций, вошедших в состав Консорциума «цифровые кафедры» на базе РУТ (МИИТ).

«Без взаимодействия с компаниями не может быть образования — ни высшего, ни среднего профессионального», — уверен Виталий Борщ. По его словам, ключевой вопрос качества образовательных программ – «какой процент преподавателей-практиков участвует в учебном процессе».

«И если у университета нет понятной и результативной программы взаимодействия с ведущими представителями ИТ-отрасли, у него нет образовательных программ для айтишников, что бы ни было написано на сайте этой образовательной организации», — считает руководитель «цифровой кафедры» Российского университета транспорта, подчеркивая, что к этому взаимодействию надо готовиться и вузам, и бизнесу.

Формирование критически важных ИТ-компетенций в Сибири

Новосибирский государственный университет (НГУ) готовит широкий спектр кадров по наиболее динамично развивающимся ИТ-направлениям. Руководитель «цифровой кафедры» вуза Марина Шашкова отметила, что 22% бюджетных мест в НГУ приходится на ИТ-профиль. В 2023 году в университете был создан Институт интеллектуальной робототехники, специализирующийся на глубоком машинном обучении.

НГУ активно сотрудничает с ведущими российскими ИТ-компаниями. На факультете информационных технологий запущены учебно-научные лаборатории, где студенты работают со Сбером и Центром финансовых технологий (ЦФТ). Компании формируют темы проектов, а также выделяют средства на стипендии студентам и оплату труда преподавателей. Также развиваются и другие образовательные программы, реализованные при поддержке Школы анализа данных Яндекс, «Росатома» и «Лаборатории интернета вещей».

Востребованность выпускников НГУ по ИТ-направлениям, как отмечает Марина Шашкова, остается высокой: более 90% обучающихся в магистратуре уже работают в различных компаниях. Программы профессиональной переподготовки сформированы на основе мониторинга потребностей рынка труда и запросов студентов.

По словам Марины Шашковой, в 2023/2024 учебном году на «цифровой кафедре» НГУ были реализованы шесть подобных программ для обучающихся на направлениях, не относящихся к ИТ-профилю. Среди них — базовое программирование на языке Python, цифровая трансформация, введение в искусственный интеллект, технологии управления свойствами биологических объектов и методы биоинформатики, цифровая геология, машинное обучение и нейронные сети, а также цифровая юриспруденция.

Кроме того, в 2023/2024 учебном году в университете была внедрена новая программа «Разработка мобильных приложений» для студентов ИТ-направлений. На этапе отбора и приема заявок на направления «цифровой кафедры» в НГУ было подано более 1500 заявок от студентов со всей России.

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Иван Букшев, инженер-разработчик Альфа-Банка, старший преподаватель кафедры систем информатики Факультета информационных технологий НГУ и один из авторов программы «Разработка мобильных приложений» рассказал «Газете.Ru», что выбрал этот проект, потому что он сочетает в себе передовые технологии и реальные потребности бизнеса. «Это дает студентам возможность работать над актуальными задачами, что значительно повышает их мотивацию и вовлеченность», — отметил он.

По словам Букшева, обучение на этом проекте было очень насыщенным и интересным, и студенты имели возможность работать в командах.

«Я — как преподаватель — также учился, наблюдая за тем, как студенты подходят к решению задач и какие инновационные идеи они приносят. Это взаимодействие обогащало и меня, и студентов, создавая динамичную и продуктивную образовательную среду», — подчеркнул Иван Букшев. В результате студенты смогли разработать прототип приложения, который был высоко оценен как им самим, так и представителями бизнеса.

По итогам проекта некоторые участники даже получили предложения о работе.

Взаимодействие с ИТ-компаниями, уверен преподаватель, крайне важно, поскольку это позволяет студентам получить представление о реальных требованиях и вызовах, с которыми сталкивается индустрия. Это сотрудничество помогает создавать более целостную образовательную программу, которая включает в себя актуальные технологии и практические навыки, что значительно повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

«Я считаю, что для эффективного развития ИТ-образования необходимо увеличить количество практических проектов, взаимодействовать с индустрией и привлекать специалистов из бизнеса для преподавания», — отметил Букшев. В НГУ видят будущее в подобном взаимодействии с ИТ-компаниями: это позволяет сформировать критически важные для будущего специалиста компетенции. Для привлечения экспертов из бизнеса здесь специально учреждено звание индустриального доцента и профессора НГУ.

В реализации программ переподготовки на «цифровой кафедре» вуза участвуют специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, а также представители индустриальных партнеров, которые составляют половину преподавательского состава. Благодаря проекту в НГУ создан список новых курсов дополнительного профессионального образования, которые можно пройти параллельно с учебой по основному профилю.

Ориентация на практику и кооперацию на Дальнем Востоке

Директор Дальневосточного центра ИИ и заместитель директора по развитию Института математики и компьютерных технологий Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Роман Дремлюга рассказал «Газете.Ru» о значительных изменениях в ИТ-образовании в ДВФУ за последние годы. Университет сосредоточился на повышении практической ориентации ИТ-образования и кооперации с дружественными странами Азии, особенно с Китаем. «Выпускники ДВФУ востребованы не только в российских компаниях, но и в странах Азии», — подчеркнул он.

Университет реализует проект совместного института с Чунцинским университетом почты и телекоммуникаций, предусматривающий запуск шести англоязычных образовательных программ бакалавриата и магистратуры по ИТ, а также прикладной математике. Студенты будут обучаться как в Китае, так и в России, что поможет сформировать необходимые для профессионального развития компетенции и укрепить межгосударственные связи.

Восточный институт ДВФУ ведет набор на программу «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере (Коммуникация и технологии искусственного интеллекта)», ориентированную на изучение программирования, работу с GPT и ИИ. Двойной языковой профиль (изучение английского и китайского/японского/корейского) помогает выпускникам становиться востребованными сотрудниками в ИТ-командах России и Восточной Азии.

По словам Романа Дремлюги, университет активно сотрудничает с ведущими отечественными компаниями, заинтересованными в развитии ИТ-технологий. В этом году Институт математики и компьютерных технологий ДВФУ совместно с Азиатско-Тихоокеанским Банком (АТБ) провел уже четвертый поток обучения по программам «АТБ PLUG-IN» и «АТБ PLUG-IN Системный анализ». Участники проекта бесплатно учились у экспертов АТБ, а в конце обучения получили дипломы о профессиональной переподготовке и работу в ИТ-командах АТБ.

Дальневосточный центр ИИ, созданный совместно со «Сбером», является еще одним важным проектом университета. В 2018 году при участии президента ПАО Сбербанк Германа Грефа была открыта магистерская программа «искусственный интеллект и большие данные».

Университет также создал сообщество Russky Digital, цель которого – помочь абитуриентам выбрать направление обучения в ИТ. Каждый год организуется чат для 11-классников, где представители Russky Digital отвечают на вопросы абитуриентов по поступлению, условиям обучения и проживания в кампусе ДВФУ. Там же публикуются вакансии, информация о партнерах, мероприятиях, стажировках и экскурсиях в офисы компаний, условиях получения стипендий и новости ИТ.

«ИТ-компании поддерживают сообщество финансово, а их сотрудники преподают ряд дисциплин и ведут рекрутинг студентов в ведущие предприятия макрорегиона», — отметил Роман Дремлюга.

Российское ИТ-образование адаптируется к современным вызовам и активно развивается, переходя от традиционной теоретической модели к практико-ориентированному обучению. Нацпроект «Цифровая экономика» способствует сотрудничеству вузов и ИТ-компаний, которое ведет к запуску новых образовательных программ. Важно продолжать поддержку и развитие этих инициатив, чтобы обеспечить высокий уровень подготовки российских ИТ-специалистов и их востребованность на рынке труда.