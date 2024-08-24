Семейные ценности, качественный мед: какие изменения ждут россиян в сентябре С 1 сентября в российских школах будут учить выбирать спутника жизни

С 1 сентября ученики российских школ не смогут пользоваться мобильным телефоном во время уроков и будут изучать искусство построения семьи. Кроме того, заемщики смогут продавать ипотечное жилье самостоятельно. «Газета.Ru» рассказывает, какие новые законы изменят жизнь россиян.

Без связи на уроке

С 1 сентября школьникам будет запрещено пользоваться на занятиях мобильными телефонами. Этот запрет предусмотрен поправками к закону «Об образовании в Российской Федерации»

«Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», — говорилось в пояснительной записке к проекту закона.

«Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также

поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются»,

— отмечала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

При этом во внеурочное время — на переменах или в столовой — доступ учащегося к телефону никак не ограничивается. Запрет не действует и в случае возникновения угрозы жизни или здоровью учеников и учителей.

Право педагога на уважение

В новой редакции закона «Об образовании» также зафиксировано право педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности и всех форм физического и психического насилия. До этого такими правами пользовались только ученики.

Кроме того, теперь школы сами смогут устанавливать требования к дисциплине во время уроков и к правилам поведения в самом учебном заведении. У педагогов появится возможность делать запросы на применение дисциплинарных взысканий к ученикам, нарушающим правила, а администрация школы обязана будет их рассмотреть.

Научат семью любить

С 1 сентября в российских школах вводится внеурочный курс «Семьеведение». Рабочая программа курса предусматривает изучение таких тем как выбор спутника жизни, меры социальной поддержки семей с детьми, плюсы и минусы проживания молодой семьи с детьми вместе с родителями.

«Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи», — отмечала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Целью курса значится введение молодых людей в традиционную для России систему семейных ценностей и

формирование просемейных ценностно-смысловых установок, таких как брачность, многодетность, целомудрие.

Изучение «Семьеведения» направлено в том числе на формирование у школьников четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы обучающиеся связывали свое будущее именно с семейным образом жизни», сообщало агентство TАСС.

Также вместо привычного ОБЖ в школах вводится предмет «Основы безопасности и защита Родины», который будет изучаться в 5–11 классах. Школьникам объяснят, какие мероприятия существуют для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или в условиях угрозы войны. Также учеников научат реагировать на сигнал «Внимание всем!», пользоваться средствами защиты, а также познакомят с положениями общевоинских уставов.

Продать ипотечное жилье можно самостоятельно

С 11 сентября 2024 года заемщики с просроченными платежами по ипотеке смогут самостоятельно продавать свое жилье. Для этого им необходимо получить разрешение от банка, но до того, как банк подал иск в суд.

Продать жилье таким путем будет невозможно, если заемщик начал процедуру банкротства или уже пробовал продать жилье, но у него не получилось.

В таком случае банк самостоятельно устанавливает минимальную цену продажи. После завершения сделки заемщик должен погасить остаток ипотеки. Если средств не хватит, придется искать недостающую сумму. В случае неполного погашения долга кредитор продолжит начислять штрафы и проценты на оставшуюся сумму. Если останутся деньги, их можно оставить себе.

Даешь качественный мед

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о пчеловодстве — они помогут бороться с фальсификатом.

Качество меда, воска и прочей продукции пчеловодства будет определяться не только Общероссийским классификатором продукции, но и «техническими регламентами и документами по стандартизации».

Как пояснял в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, в России было достаточно много ГОСТов, связанных с продукцией пчеловодства, но применялись они в добровольном порядке. Теперь же стандарты, в которых прописаны требования как к меду, так и к испытаниям меда для определения его происхождения и добавок, станут де-факто обязательными, а называть медом можно будет только то, что соответствует национальным стандартам.

Доля фальсифицированной пчеловодческой продукции в отдельных регионах достигает 70%, отметил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Операторам связи запретят менять тарифные планы

С 1 сентября начнут действовать новые правила оказания услуг телефонной связи, куда входят все услуги, которые оказывают операторы связи абонентам: звонки, СМС, доступ к интернету и т.д. Новые правила будут действовать шесть лет.

Теперь операторы связи не смогут сменить тарифный план без согласия клиента. Все услуги, которые входят в тарифный план, пересматривать будет нельзя. Это значит, что если у абонента безлимитные звонки, то отключить эту услугу оператор связи без его согласия не сможет. Абонентскую плату компании смогут по-прежнему повышать в одностороннем порядке.