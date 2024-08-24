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Семейные ценности, качественный мед: какие изменения ждут россиян в сентябре

С 1 сентября в российских школах будут учить выбирать спутника жизни

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
С 1 сентября ученики российских школ не смогут пользоваться мобильным телефоном во время уроков и будут изучать искусство построения семьи. Кроме того, заемщики смогут продавать ипотечное жилье самостоятельно. «Газета.Ru» рассказывает, какие новые законы изменят жизнь россиян.

Без связи на уроке

С 1 сентября школьникам будет запрещено пользоваться на занятиях мобильными телефонами. Этот запрет предусмотрен поправками к закону «Об образовании в Российской Федерации»

«Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», — говорилось в пояснительной записке к проекту закона.

«Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также

поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются»,

отмечала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

При этом во внеурочное время — на переменах или в столовой — доступ учащегося к телефону никак не ограничивается. Запрет не действует и в случае возникновения угрозы жизни или здоровью учеников и учителей.

Право педагога на уважение

В новой редакции закона «Об образовании» также зафиксировано право педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности и всех форм физического и психического насилия. До этого такими правами пользовались только ученики.

Кроме того, теперь школы сами смогут устанавливать требования к дисциплине во время уроков и к правилам поведения в самом учебном заведении. У педагогов появится возможность делать запросы на применение дисциплинарных взысканий к ученикам, нарушающим правила, а администрация школы обязана будет их рассмотреть.

Научат семью любить

С 1 сентября в российских школах вводится внеурочный курс «Семьеведение». Рабочая программа курса предусматривает изучение таких тем как выбор спутника жизни, меры социальной поддержки семей с детьми, плюсы и минусы проживания молодой семьи с детьми вместе с родителями.

«Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи», — отмечала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Целью курса значится введение молодых людей в традиционную для России систему семейных ценностей и

формирование просемейных ценностно-смысловых установок, таких как брачность, многодетность, целомудрие.

Изучение «Семьеведения» направлено в том числе на формирование у школьников четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы обучающиеся связывали свое будущее именно с семейным образом жизни», сообщало агентство TАСС.

Также вместо привычного ОБЖ в школах вводится предмет «Основы безопасности и защита Родины», который будет изучаться в 5–11 классах. Школьникам объяснят, какие мероприятия существуют для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или в условиях угрозы войны. Также учеников научат реагировать на сигнал «Внимание всем!», пользоваться средствами защиты, а также познакомят с положениями общевоинских уставов.

Продать ипотечное жилье можно самостоятельно

С 11 сентября 2024 года заемщики с просроченными платежами по ипотеке смогут самостоятельно продавать свое жилье. Для этого им необходимо получить разрешение от банка, но до того, как банк подал иск в суд.

Продать жилье таким путем будет невозможно, если заемщик начал процедуру банкротства или уже пробовал продать жилье, но у него не получилось.

В таком случае банк самостоятельно устанавливает минимальную цену продажи. После завершения сделки заемщик должен погасить остаток ипотеки. Если средств не хватит, придется искать недостающую сумму. В случае неполного погашения долга кредитор продолжит начислять штрафы и проценты на оставшуюся сумму. Если останутся деньги, их можно оставить себе.

Даешь качественный мед

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о пчеловодстве — они помогут бороться с фальсификатом.

Качество меда, воска и прочей продукции пчеловодства будет определяться не только Общероссийским классификатором продукции, но и «техническими регламентами и документами по стандартизации».

Как пояснял в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, в России было достаточно много ГОСТов, связанных с продукцией пчеловодства, но применялись они в добровольном порядке. Теперь же стандарты, в которых прописаны требования как к меду, так и к испытаниям меда для определения его происхождения и добавок, станут де-факто обязательными, а называть медом можно будет только то, что соответствует национальным стандартам.

Доля фальсифицированной пчеловодческой продукции в отдельных регионах достигает 70%, отметил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Операторам связи запретят менять тарифные планы

С 1 сентября начнут действовать новые правила оказания услуг телефонной связи, куда входят все услуги, которые оказывают операторы связи абонентам: звонки, СМС, доступ к интернету и т.д. Новые правила будут действовать шесть лет.

Теперь операторы связи не смогут сменить тарифный план без согласия клиента. Все услуги, которые входят в тарифный план, пересматривать будет нельзя. Это значит, что если у абонента безлимитные звонки, то отключить эту услугу оператор связи без его согласия не сможет. Абонентскую плату компании смогут по-прежнему повышать в одностороннем порядке.

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