Представители восточных культур оценили московское чаепитие и рассказали о своих традициях

Индиец Сиддхартх Мишра рассказывает, что у него на родине чай — это больше, чем просто напиток; это культурный опыт, преодолевающий все социальные барьеры. Он объединяет людей, будь то семейная вечеринка или непринужденная беседа с друзьями. Даже во время фестивалей, свадеб и других торжеств чай играет важную роль.

Уличные торговцы, известные как «чайвала», подают чай в маленьких чашках или стаканах на обочине дороги. Конечно, чай готовят и дома. Самый распространенный способ — вскипятить в кастрюле смесь воды, молока, сахара и чайных листьев. Этот рецепт, известный как «масала чай», часто включает смесь специй, таких как имбирь, кардамон, корица, гвоздика и черный перец. В результате получается ароматный пряный чай, который одновременно бодрит и успокаивает.

«Русский способ питья чая, на мой взгляд, обладает особым очарованием и культурной глубиной, которые меня завораживают. Черный чай с лимоном и сахаром – очень крепкий и бодрящий, он выделяется среди других традиционных вкусов. Кроме того, мне кажется интересным, что вы используете самовар, он придает процессу приготовления несколько церемониальный оттенок. Чай из блюдца – это тоже что-то из неповторимого культурного колорита, такого в Индии нет», — рассказывает Сиддхартх Мишра.

Он подчеркивает, что московское и индийское чаепития роднят социальный аспект и традиционность.

«Московский послеобеденный чай в четыре часа, который разделяют с семьей и друзьями за столом и который сопровождают содержательные беседы, говорит о традициях единения и гостеприимства», — говорит он.

В целом, московская чайная культура, как и индийская, делает упор не только на сам напиток, но и на опыт чаепития.

В Иране очень долгая история чаепития – она насчитывает минимум пять веков, рассказывает иранец Алиреза Асадимоамен.

«Чай пьют всегда и везде, это непременный атрибут любого события, его заваривают и на свадьбах, и на поминках», – говорит он.

Главный чайной церемонии в Иране – самовар, причем считается, что его в XIX веке привезли в эту восточную страну именно русские послы. Вскоре и сами иранцы начали изготавливать самовары, и, если в России он постепенно становился редкостью, то у иранцев он стал очень популярен. Для питья чая используется и специальная посуда – это изящные стаканы, которые расходятся кверху.

«Я заметил, что обычно, в повседневной жизни, москвичи пьют чай больше пакетированный. Он, конечно, не такой, как рассыпной. Чай, который вы пьете, более классического вкуса, в Иране чаи более цветочные и душистые», — рассказывает Алиреза.

Иранская и московская чайные культуры имеют одно интересное сходство. В столице в старину, если хозяин дома подавал некрепко заваренный чай, гость имел право возмутиться и сказать, что «через такой чай всю Москву видно». В Иране есть похожая традиция: чай здесь тоже любят черный и насыщенный, и, если предложить гостям слабо заваренный напиток, те имеют полное право высказать претензии. В Иране обычно такой чай называют не жидким, а бледным.

Москва и Бурятия – регионы одной страны, но чаепития здесь очень разные.

«Бурятские и русские традиции схожи в том, что семья и гости объединяются за столом вокруг чая, он – повод для беседы или украшение встречи. Но исконные бурят-монгольские чайные традиции несут в себе более глубокую духовную составляющую», – считает Баир Менжиков, основатель ресторана бурятской кухни «Сансар» – единственном в Москве, где готовят чай на бараньем жире.

Он рассказывает, что первый глоток любого свежесваренного чая всегда отдается духам, хозяевам места, где находится бурят. Подношение Земле выглядит очень красиво: после заварки чая надо выйти на улицу и брызнуть напитком от Востока до Запада, по движению Солнца. Смысл этого действа – благодарность за жизнь и дары той земли, на которой человек живет или по которой путешествует. Эта первая чашка для духов и в бурятском, и в монгольском языках называется «дээжэ».

В любом застолье первая чашка (после дээжээ) всегда подается хозяину дома, только после этого угощают остальных, раздавая чай по старшинству, неважно, гость это или домочадец.

Исконный чай бурят и монголов – плиточный зеленый чай, все другие разновидности чайных напитков уже считаются отварами или лекарством. Впрочем, и традиционный бурят-монгольский Суутэй Цай – соленый чай с молоком и маслом – во все времена тоже пился для здоровья и силы.

«Как и вся бурят-монгольская кухня, Суутэй Цай рожден в суровых условиях – военных походах и кочевых племенах. И сам чай в нем – наследство завоеванного Китая. Еще со времен Чингисхана национальный чай варился так: в пустой казан из-под бараньего супа, прямо в остатки жира, наливали молоко, кипятили и уже в него кидали плитку чая. После такого «десерта» можно было не бояться 50-ти градусных морозов и простуд», – рассказывает Менжиков.

В отдельных регионах Бурятии этот способ заварки все еще актуален, но бараний жир часто заменяют на сливочное масло.

Самый известный бурятский напиток – сааган-дайли. По легенде, кусты рододендрона, из листьев которого и делается сааган-дайли, выросли из копий бурятский воинов, поэтому чай имеет дает такой прилив энергии.

Сириец Аммар Саад Алдин рассказывает, что чай играет огромную роль в культурной жизни во всех странах Ближнего Востока, в том числе в Сирии. Все встречи, будь то деловые, дружеские или семейные, начинаются и заканчиваются чаепитием. В Сирии и Ливане черный чай традиционно пьют из маленьких стаканчиков, а подают его в высоких узких стаканах. Напиток обычно употребляют во время завтрака или после еды вместе с фруктами и сладостями, часто добавляя в него листья свежей мяты или большую палочку корицы.

«У арабов есть традиция пить из одной чашки – символизирует единство между двумя людьми. Если чай пьют двое, на стол подаются три чашки —третья остается пустой. Она символизирует гостеприимство, которое оказывают тем, кто может присоединиться к ним позже», – рассказывает Аммар.

Общее между чаепитием арабских стран и московским – любовь к сахару: в жарких краях его кладут в чай даже в больших количествах, чем в России.

«Московское чаепитие»

Все рассказчики отмечают, что в московской чайной традиции очень много вещей, которые могут удивить представителей других культур: это купеческая привычка пить из блюдца, богатый фольклор, сложившийся вокруг чаепития; аксессуары и яркие фарфоровые сервизы. Фестиваль «Московское чаепитие» возрождает и сохраняет чайную культуру столицы. Зимой на Тверской площади можно было согреться крепким чаем из самовара, а летом – попробовать ледяной московский чай. Авторы его современных вариаций использовали старинные рецепты, и сегодня напиток распространяется не только на фестивальных площадках, но и в более чем 700 ресторанах и кафе столицы, которые предложили свое прочтение ледяного московского чая.

Также сейчас проходит конкурс «Чай Москва», который позволяет горожанам и жителям города продегустировать пять купажей и проголосовать за тот вкус, который больше всего ассоциируется со столицей. Один из них, например, создан на основе китайского чая, другой – черного чая ассам, третий – черного байхового чая.

Кроме того, на фестивале можно попробовать традиционные угощения, посетить лекции о чайной культуре, принять участие в мастер-классах и других интерактивных событиях.

Летний сезон фестиваля «Московское чаепитие» продлится до 15 сентября. В проекте также принимают участие отели и рестораны города, где ежедневно можно заказать специальный чайный сет с московской выпечкой в фирменной посуде из красно-золотого фарфора.

В Москве формируется устойчивый бренд города как одного из главных туристических направлений России. Круглый год в столице проходят события, которые объединяют жителей и гостей города. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям на «Московском чаепитии» или попробовать «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.